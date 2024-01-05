ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط حالياً من استمرار للحرب على غزة وتوسيع جغرافية الصراع وتمسك إسرائيل بمخطط الإبادة، كلها أمور تجعلنا نتساءل عن الظاهر والخفي في هذه الحرب ذات التكلفة البشرية الباهظة والتي تعمل إسرائيل على إطالتها بشتى الحيل والذرائع والغطرسة.

بقدر ما تسعى الدول العربية إلى تطويق الحرب وإيقاف نزيفها والدفع نحو التفاوض نلاحظ جهوداً مقابلة حثيثة هدفها الإبقاء على الحرب في غزة وتوسيع هذه الحرب لتشمل الأطراف وبطرق مختلفة التي تقف إلى جانب الطرف الفلسطيني.

السؤال: إلى أين ذاهبة المنطقة؟ ولماذا التعنت الإسرائيلي والاعتداء على حق الشعب الفلسطيني هما ما يحددان طبيعة الصراع ومساحته ووتيرته؟

ما يحصل منذ ثلاثة أشهر في إسرائيل أعاد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى سالف تاريخه مع جرعة قوية من الاستخفاف بالدم الفلسطيني والطفل الفلسطيني والإنسان الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر لم يكن ممكناً رغم وضعية الاحتلال أن يحصل ما حصل في غزة.

عندما نتمعن في سير الأحداث وهذه العجرفة السياسية في التخبط من دون اكتراث بقبح إدارة المعركة وآلياتها التي لا تعترف لا بالقوانين الدولية ولا بالقانون الدولي الإنساني وتوسيع الحرب والقيام باغتيالات بقصد الاستفزاز والاعتداء... كل هذا يعني أن إسرائيل تستغل حربها على غزة لتقيس واقع سطوتها وإلى أي مدى ما زالت مدللة أميركياً ويحسب لها حساب أوروبياً؟

ولتتحصل إسرائيل على الإجابات التي تحتاج إليها من فترة إلى أخرى؛ كون أنها دولة تقوم على الارتباط الاقتصادي اللوبي السياسي الذي يجمعها بأصحاب القرار من الصف الأول في العالم، فإنها تزيد من قوة الضغط والعنف والاستهتار بشكل يحرج حلفاءها، ولكن ذلك الإحراج هو المحرار الذي تعتمده إسرائيل لتحديد وزنها ومصيرها كدولة تستبطن باستمرار عدم الاستقرار ووضعية التهديد، وذلك من منطلق كونها دولة قائمة على اغتصاب حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

هكذا يمكن تفسير سلوك الإمعان في الحرب وتوسيع الحرب والإبادة. كما أن الكم الهائل من العنف والتقتيل إنما هو نتاج قرار واضح من إسرائيل وهو إفراغ غزة من الفلسطينيين. وبالتالي، فإننا أمام تحول في المقاربة الإسرائيلية بشكل كامل، أي أن هناك تحولاً من طور البحث عن حل الدولة المهيمنة وتضييق الخناق على الفلسطينيين إلى طور آخر يقوم على الإبادة والاستفراد بكل فلسطين.

طبعاً، الكل يعلم مدى خطورة هذه المقاربة التي تقوم إسرائيل بتجسيدها على أرض الواقع. فهي مقاربة تعيد القضية الفلسطينية إلى ما هو أقل من أسوأ مراحلها التاريخية. من جهة أخرى، وهذا مهم جداً، فإن هذا المخطط الإسرائيلي يضع كل المواقف في مأزق، حيث هناك مرجعيات تؤطر عمليات التفاوض وحلول يتم اعتمادها والضغط بموجبها على كل الأطراف.

ما يحصل في ظاهره حرب على غزة، ولكن في الواقع هو إطاحة بكل ما كان قائماً لبناء واقع جديد أكثر سوءاً مما كان وهو واقع المراد فرضه ليس فقط على أهل غزة، بل على كل الأطراف وتستند إسرائيل في قرار التصعيد المتعدد الأبعاد إلى ما تعدّه حق المحتل في الدفاع عن نفسه.

نحن أمام طرف واحد يقوم بتوجيه الصراع والحرب. والسؤال: هل هو فعلاً طرف واحد، أم أن الصورة لا تسع إلا واحداً؟

أيضاً بناءً على ما تقدم؛ فإن لا حديث ولا نية لإنزال العقاب بإسرائيل. وواضح أيضاً أن آلاف الأرواح الفلسطينية التي قُتلت وغالبيتها من الأطفال والنساء كأن ما حصل لهم هو كارثة طبيعية لا حول للإنسانية ولا قوة أمامها. أي الأمر لا يختلف عن إعصار ليبيا وزلزال تركيا وسوريا والمغرب.

في الأيام والأسابيع الأولى لحرب الإبادة في غزة كان شعور الحرج هو المهيمن؛ إذ حصل نوع من الصدمة لكل من يتشدق بخطاب حقوق الإنسان... ولكن حالياً الأطراف المعنية بالوضع في غزة من قريب ومن بعيد وبشكل مباشر وغير مباشر وعلى المديين الآني والمتوسط... الجميع في مأزق. وهكذا تكون إسرائيل قد نقلت المحرجين بالمعنى القانوني الأخلاقوي إلى دائرة الأزمة السياسية وتداعياتها التي كثيراً ما تحرص إسرائيل على أن تكون اقتصادية بكون أنها تغلغلت في العلاقات الدولية وخريطة المصالح الدولية من بوابة المال والاقتصاد وربت القوى الكبرى على إدمانها.