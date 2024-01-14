حصل الأستاذ محمد السماك على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. ولخمسة عقودٍ أو أكثر عمل الأستاذ السماك على ملفين مؤثرين: الحوار الإسلامي المسيحي، وتجديد الخطاب الديني. وكما هو معروف لدى المتابعين فهو منذ مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي يشغل منصب رئيس لجنة الحوار الإسلامي المسيحي في لبنان بالتناوب مع الأمير شهاب. وكان المفتون ورؤساء الوزارة يعتبرونه مفوَّضَهم لدى لجهات المسيحية، وقد أسهم حتى وقتٍ قريب في الترتيب للقمم الروحية التي كانت تجري في لبنان.

ورجالات الجيل الماضي وبعض رجالات الجيل الحاضر من كبار علماء رجال المسيحيين يودّونه ويأخذون برأيه فيما يتعلق بقضايا التواصل والحوار بين الأديان. وقد شارك الأستاذ محمد السماك منذ أواسط التسعينيات في مؤتمرات الفاتيكان وسانت أجيديو. وقد ظلت له دائماً محاضرات مكتوبة في مختلف الدورات التي عقدتها هذه المؤتمرات.

وقد عمل خصيصاً منذ العام 2007 في اللجنة التأسيسية لمبادرة الملك عبد الله لحوار الأديان والثقافات، والتي اتخذت من فيينا في النمسا مقراً لها قبل أن ينتقل مقرها أخيراً إلى مدينة برشلونة في إسبانيا. ومنذ العام 2014 عَين الشيخُ عبد الله بن بيه السماك عضواً في مجلس أمناء منتدى تعزيز السلم في أبوظبي، وقد حضر جميع مؤتمراته وأسهم في أعمالها. كما شارك في مجلس الحكماء وأسهم في التحضير للمؤتمر الذي أُعلنت فيه وثيقة الأخوّة الإنسانية بين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في أبوظبي عام 2019. محمد السماك خبيرٌ بدبلوماسيات العلاقات والحوار، وبارعٌ في ترتيب التوافقات، والتوصل إلى الإعلانات والبيانات التي تقرّب بين الأطراف، وبخاصةٍ في الجانب الإسلامي المسيحي على المستويات اللبنانية والعربية والعالمية. وقد أخبرني الأستاذ فيصل بن معمر الأمين العام السابق لمبادرة الملك عبد الله أنّ الملك الراحل هو الذي اختار السماك لعضوية لجنة المبادرة.

وسمعتُ ثناءً عليه من الشيخ عبد الله بن بيه ومن شيخ الأزهر. وقد جمع السماك دراساتِه الحوارية في عدة كتبٍ لقيت رواجاً واهتماماً واسعي النطاق. أما المجال الثاني الذي ترك فيه محمد السماك أثراً طيباً ملحوظاً فهو مجال الخطاب الديني المعاصر، استناداً إلى تأويلٍ واسعٍ للقرآن الكريم، باتجاهيْ التجديد والتعدد.

وقد كانت جرأته لافتة، ولذا فإن عدداً منا استأنس وارتأى السير في اتجاهه وبخاصةٍ في مقولات العلاقة مع المسيحيين والخطاب الديني العام.وقد أوصلته ثقافته الواسعة للعناية بحركات الإنجيليين الجدد في الولايات المتحدة الأميركية، وبمسائل القيامة والهرمجدّون.. فترجم وألّف في هذا المجال أعمالاً في غاية الأهمية. كما كانت له إسهاماتٌ في مواجهة الأصوليات المتطرفة، لا سيما بعد العام 2015. محمد السماك مثقفٌ بارزٌ وعاملٌ قديم في الصحافة والإعلام. وهو قارئٌ كبيرٌ لكل الجديد في الشأن العالمي، والشؤون العربية والإسلامية.

وقد كان طوال حياته الطيبة والودودة كثير الأصدقاء والأصحاب. أعرفُه منذ مطلع عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وأستفيدُ من مطالعاته ومبادراته. وتأتي جائزة الملك فيصل تتويجاً لجهوده الكبيرة والكثيرة والثرية في مجال حوار الأديان على الخصوص، وفي حقل تجديد الخطاب الديني بصفة عامة.

