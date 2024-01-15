في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬الرقمي‭ ‬سريع‭ ‬التطور،‭ ‬تسود‭ ‬مفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬كمحركات‭ ‬رئيسية‭ ‬للابتكار‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬الخلط‭ ‬بين‭ ‬هذين‭ ‬المصطلحين،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سوء‭ ‬فهم‭ ‬لإمكانيات‭ ‬وتحديات‭ ‬كل‭ ‬منهما‭. ‬لذا،‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬للشركات‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬الفرق‭ ‬الأساسي‭ ‬بين‭ ‬البرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬وبرمجة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتسخير‭ ‬طاقتهما‭ ‬الكاملة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المناسب‭ ‬لاحتياجاتها‭. ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والبرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬يمثلان‭ ‬طريقتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬لحل‭ ‬المشاكل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭. ‬يكمن‭ ‬الاختلاف‭ ‬الرئيسي‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬أساليب‭ ‬العمل،‭ ‬مجالات‭ ‬الاستخدام،‭ ‬القدرات،‭ ‬وأنواع‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يبرع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬في‭ ‬حلها‭. ‬يظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أفرادًا‭ ‬يدعون‭ ‬بأنهم‭ ‬يقومون‭ ‬ببرمجة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬يتبين‭ ‬أنهم‭ ‬يقومون‭ ‬بإطلاق‭ ‬ادعاءات‭ ‬مضللة‭ ‬حيال‭ ‬وجود‭ ‬قسم‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برمجة‭ ‬تقليدية‭ ‬تبعد‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬مفهوم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

البرمجة‭ ‬التقليدية‭: ‬في‭ ‬البرمجة‭ ‬التقليدية،‭ ‬يكتب‭ ‬المبرمج‭ ‬تعليمات‭ ‬واضحة‭ (‬كود‭) ‬تحدد‭ ‬للحاسوب‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬فعله‭ ‬بالضبط‭. ‬ثم‭ ‬ينفذ‭ ‬الحاسوب‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمة‭ ‬محددة‭. ‬الطريقة‭: ‬يحلل‭ ‬المبرمج‭ ‬المشكلة،‭ ‬ويقسمها‭ ‬إلى‭ ‬مهام‭ ‬أصغر،‭ ‬ثم‭ ‬يكتب‭ ‬كودا‭ ‬لحل‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭. ‬البرنامج‭ ‬يأخذ‭ ‬مدخلات،‭ ‬يطبق‭ ‬كود‭ ‬المبرمج،‭ ‬ويولد‭ ‬مخرجات‭.‬

مجالات‭ ‬الاستخدام‭: ‬تستخدم‭ ‬البرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬للمهام‭ ‬ذات‭ ‬القواعد‭ ‬الواضحة‭ ‬والمدخلات‭ ‬والمخرجات‭ ‬المعرفة‭. ‬تستخدم‭ ‬غالبًا‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬مثل‭ ‬تطوير‭ ‬الويب‭ ‬ومعالجة‭ ‬البيانات‭ ‬وتطوير‭ ‬البرامج‭.‬

القيود‭: ‬البرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬محددة‭ ‬وتستطيع‭ ‬فقط‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬صُممت‭ ‬لحلها‭. ‬لا‭ ‬تتعلم‭ ‬ولا‭ ‬تتكيف‭ ‬مع‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬مواقف‭ ‬جديدة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تحديث‭ ‬الكود‭ ‬يدويًا‭.‬

الذكاء‭ ‬الاصطناعي: ‬يعمل‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وخاصة‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي،‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‭. ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬البرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬للقيام‭ ‬بمهمة‭ ‬محددة،‭ ‬يتم‭ ‬تدريب‭ ‬أنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بتعلم‭ ‬الأنماط‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬التنبؤات‭ ‬بناءً‭ ‬عليها‭. ‬تخيل‭ ‬أنك‭ ‬تعطي‭ ‬طفلك‭ ‬خريطة‭ ‬بوصلة‭ ‬وتطلب‭ ‬منه‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬الغابة‭. ‬سيتعلم‭ ‬الطفل‭ ‬شيئًا‭ ‬فشيئًا،‭ ‬ويحدد‭ ‬المسار‭ ‬الأنسب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬المتغيرة‭.‬

الطريقة‭: ‬في‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي،‭ ‬تعطى‭ ‬الخوارزمية‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬ومهمة‭ ‬يجب‭ ‬إنجازها‭. ‬تتعلم‭ ‬الخوارزمية‭ ‬أداء‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إيجاد‭ ‬الأنماط‭ ‬في‭ ‬البيانات‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يمكن‭ ‬تدريب‭ ‬خوارزمية‭ ‬التعلم‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬القطط‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬صور‭ ‬عديدة‭ ‬لها‭. ‬مجالات‭ ‬الاستخدام‭: ‬يُستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬كتابة‭ ‬الكود‭ ‬التقليدي‭ ‬معقدًا‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬عملي،‭ ‬مثل‭ ‬معالجة‭ ‬اللغات‭ ‬الطبيعية،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الصور،‭ ‬والنمذجة‭ ‬التنبؤية‭. ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة،‭ ‬مثل‭ ‬خوارزميات‭ ‬التوصية‭. ‬القيود‭: ‬تتطلب‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للتدريب،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مكلفًا‭ ‬ويستغرق‭ ‬وقتًا‭ ‬طويلاً‭. ‬قد‭ ‬يصعب‭ ‬فهم‭ ‬المنطق‭ ‬الداخلي‭ ‬لأنظمة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬الشفافية‭ ‬والتحكم‭. ‬كما‭ ‬قد‭ ‬تعاني‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬التحيز‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬الدقة‭ ‬أو‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬التكيف‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تُدر‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭. ‬وفي‭ ‬الختام‭: ‬البرمجة‭ ‬التقليدية‭ ‬تتعلق‭ ‬بإنشاء‭ ‬مجموعة‭ ‬ثابتة‭ ‬من‭ ‬التعليمات‭ ‬ليطبقها‭ ‬الحاسوب،‭ ‬بينما‭ ‬يختص‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بإنشاء‭ ‬خوارزميات‭ ‬تسمح‭ ‬للحاسوب‭ ‬بالتعلم‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬أو‭ ‬التنبؤات‭. ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬نقاط‭ ‬قوته‭ ‬وضعفه‭ ‬ومجالات‭ ‬استخدام‭ ‬ملائمة‭ ‬له‭.‬