في سياق ذي صلة باستنتاج ختمتُ به مقالتي الأربعاء الماضي، لفتت نظري مقالة الدكتور عبد الغني الكندي، الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، والمنشورة بعدد «الشرق الأوسط»، الصادر في اليوم نفسه. موضوع مقالتي كان حول اختلاف رؤى الأجيال الفلسطينية، وكانت خاتمتها كما يلي: «وهل لكل الذي سبق صلة بكل ما يجري منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فوق أرض قطاع غزة ومجمل فلسطين؟ بالتأكيد، إنما المساحة لا تتسع، لذا للمقال صلة في أسبوع مقبل». قراءة وتحليل الدكتور الكندي لنتائج «استطلاع رأي فلسطيني يكشف حقائق عن الأزمة» -كما أورد عنوان مقالته- كشفا بالفعل عن جوانب عدة تعين على فهم متغيرات الواقع الفلسطيني بعد السابع من أكتوبر 2023.

أول جانب لافت للنظر، هو تمكن «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية» من إجراء الاستطلاع المُشار إليه، بالتعاون مع مؤسسة «كونراد أديناور» في رام الله، خلال فترة تبادل إطلاق سراح رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هذا في حد ذاته إنجاز يستحق الفوز بنقطة إعجاب من المستوى الممتاز. ذلك أنه حتى خلال فترة توقف إطلاق النار تلك، من المؤكد أن انطلاق أفراد فريق استطلاع رأي إلى الشارع، والتعامل مع بشر يساورهم خوف وقلق، ثم الطلب منهم التوقف قليلاً لأخذ إجاباتهم عن أسئلة الاستطلاع، لم يكن سهلاً على الإطلاق. ضمن هذا السياق، يجب القول إن الجهتين كلتيهما تعاونتا في تقديم عمل علمي سيكون له مردود مهم جداً، سواء في المستقبل المنظور، أو البعيد.

ومع أن الدكتور عبد الغني الكندي وثق في مقالته المشار إليها أعلاه أن «هذه الدراسة الميدانية اعتراها بعض القصور في الإجراءات المنهجية»، واستطرد فشرح عدداً من أوجه ذلك القصور، فقد بدا لي أن واحداً من الجوانب المهمة في دراسات ميدانية كهذه كان غائباً، وأعني به توضيح الفئات العُمرية للمستطلعة آراؤهم وآراؤهن. هذا الغياب فتح المجال أمامي للاجتهاد في محاولة لفهم التعارض الواضح في المواقف بين إجابات تضمنها الاستطلاع من قطاع غزة، وتلك التي أوردها من الضفة الغربية.

فعندما تقول النتائج إن 57 في المائة فقط في غزة رأوا أن هجوم «طوفان الأقصى» كان صحيحاً، مقابل 82 في المائة في إجابات الضفة الغربية، بالوسع افتراض أن نسبة السبعة وخمسين في المائة تشير في معظمها إلى شبان وشابات غزيين، تتعارض رؤاهم مع رؤى نظرائهم في الضفة الغربية. كذلك هو الحال في شأن تفاوت النسب بفارق معتبر في ما يتعلق بشعبية قيادات حركة «حماس» السياسية والعسكرية، فهي متدنية في غزة ومرتفعة بالضفة.

يوصلني ما سبق إلى ملاحظة الفارق الهائل بين ما أسمع وأقرأ من آراء أفراد ينتمون إلى مطالع الشباب، ورؤى المنتمين إلى جيل منتصف العمر، أو الجيل الأكبر سناً، كما جيلي، مثلاً، بشأن ما قبل سابع أكتوبر 2023، وما بعده، بعيداً من ساحات الحرب ذاتها، وخصوصاً في مهاجر الاغتراب. ضمن هذا السياق، ليس غريباً أن تتسم وجهات نظر كثيرة في أوساط الجيل الشاب بحماسة تضع جانباً معاناة الناس، سواء في غزة أو الضفة، وتقدم عليها ما ترى فيه نوعاً من «الانتصار» على غطرسة إسرائيل العدوانية، على الرغم من كل ما يحصل من إزهاق أنفس، وانهيار عمران. في المقابل، فإن نفوس وقلوب الجيل الذي خبِر كل ما سبق من مآسي الحروب، وآلام ما أوصلت إليه، قد تصطدم بحافة يأس من وجود أي ضوء في نهاية النفق. الحالتان بالفعل متعارضتان تماماً. لكن ذلك لن ينفي أنهما قائمتان واقعياً، والأرجح أنهما باقيتان ما بقي الزمان.