اسم عصام دام المغربي كان نجم مانشيتات الصحف منذ يومين ، إنه أول من طبقت عليه تجربة العلاج الجيني لعلاجه من الصمم ، نشأ عصام دام، الصبي البالغ من العمر 11 عامًا، في عالم من الصمت العميق. لقد ولد أصم ولم يسمع أي شيء.

أثناء إقامته في مجتمع فقير في المغرب، عبّر عن نفسه بلغة الإشارة التي اخترعها ولم يتلق أي تعليم، في العام الماضي، بعد انتقاله إلى إسبانيا، أخذته عائلته إلى أخصائي السمع، الذي قدم اقتراحًا مفاجئًا: قد يكون عصام مؤهلاً لإجراء تجربة سريرية باستخدام العلاج الجيني، في 4 أكتوبر، تلقى عصام العلاج في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، ليصبح أول شخص يتلقى العلاج الجيني في الولايات المتحدة لعلاج الصمم الخلقي،لم يكن لدى الباحثين أي فكرة عما إذا كان العلاج سينجح، أو إذا نجح، فما مدى قدرته على السمع.

كان العلاج ناجحًا، حيث أدخل طفلًا لم يكن يعرف شيئًا عن الصوت إلى عالم جديد،قال عصام، بمساعدة مترجمين، خلال مقابلة الأسبوع الماضي: “لا يوجد صوت لا أحبه”. "كلهم جيدون."

في حين يعاني مئات الملايين من الأشخاص في العالم من فقدان السمع الذي يُعرف بأنه إعاقة، فإن عصام هو من بين أولئك الذين يعتبر الصمم خلقيًا، وهو شكل نادر للغاية، ناجم عن طفرة في جين واحد، هو أوتوفيرلين.

يؤثر صمم أوتوفرلين على حوالي 200000 شخص في جميع أنحاء العالم،الهدف من العلاج الجيني هو استبدال جين أوتوفرلين المتحور في آذان المرضى بجين وظيفي،وعلى الرغم من أن الأمر سيستغرق سنوات حتى يتمكن الأطباء من تسجيل المزيد من المرضى - والأصغر سنًا - لإجراء المزيد من اختبارات العلاج، إلا أن الباحثين قالوا إن نجاح مرضى مثل عصام يمكن أن يؤدي إلى علاجات جينية تستهدف أشكالًا أخرى من الصمم الخلقي،وقال الدكتور ديلان ك. تشان، طبيب الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، ومدير مركز اتصالات الأطفال التابع لها: إنها دراسة "رائدة".

المشروع الذي شارك فيه عصام مدعوم من شركة إيلي ليلي وشركة التكنولوجيا الحيوية الصغيرة التي تملكها، أكووس. ويأمل الباحثون في توسيع نطاق الدراسة في نهاية المطاف لتشمل ستة مراكز في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تجربة عصام هي واحدة من خمس تجارب جارية (التجارب الأخرى في الصين وأوروبا) أو على وشك البدء،وسيقدم الباحثون من الدراسات الخمس بياناتهم في 3 فبراير في اجتماع لجمعية أبحاث طب الأنف والأذن والحنجرة.

وقال الباحثون إن هذه الدراسات تمثل حدودا جديدة للعلاج الجيني الذي ظل حتى الآن بعيدا عن فقدان السمع،قال الدكتور تشان: «لم تكن هناك أبدًا طريقة بيولوجية أو طبية أو جراحية لتصحيح التغيرات البيولوجية الأساسية التي تتسبب في عدم عمل الأذن الداخلية

على الرغم من أن طفرات أوتوفيرلين ليست السبب الأكثر شيوعًا للصمم الخلقي، إلا أن هناك سببًا وراء بدء العديد من الباحثين بها. وقال الدكتور جون أ. جيرميلر، طبيب الأنف والأذن والحنجرة الذي يقود دراسة مستشفى CHOP، إن هذا النوع من الصمم الخلقي هو “ثمرة سهلة المنال”.

يقوم جين أوتوفيرلين المتحور بتدمير البروتين الموجود في خلايا شعر الأذن الداخلية اللازمة لنقل الصوت إلى الدماغ. ومع العديد من الطفرات الأخرى التي تسبب الصمم، تموت الخلايا الشعرية أثناء مرحلة الطفولة أو حتى في مرحلة الجنين. ولكن في حالة صمم أوتوفرلين، يمكن للخلايا الشعرية البقاء على قيد الحياة لسنوات، مما يتيح الوقت لاستبدال الجين المعيب بالعلاج الجيني.

هناك ميزة في استخدام العلاج الجيني للسماح للأطفال بالسمع، معظم الطفرات التي تؤثر على السمع – هناك ما يقرب من 150 – لا تؤثر على أي جزء آخر من الجسم.

قال ماني سيمونز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Akouos ونائب الرئيس الأول للعلاج الجيني في شركة Lilly، إن الأذن الداخلية عبارة عن حجرة صغيرة مغلقة، لذا فإن العلاج الجيني الذي يتم تقديمه هناك لن يؤثر على الخلايا الموجودة في أجزاء أخرى من الجسم.

لكن نقل الجينات إلى القوقعة، وهو تجويف حلزوني الشكل قريب من مركز الجمجمة، أمر صعب. تمتلئ القوقعة بالسوائل، ومبطنة بـ 3500 خلية شعرية، ومغطاة بقبة كثيفة من العظام بغشاء مستدير صغير. يطلق الصوت موجة من السوائل في القوقعة ويحفز خلايا الشعر على نقل الإشارات إلى الدماغ. وتستجيب كل شعرة لتردد مختلف، مما يمكن الإنسان من سماع ثراء الصوت.

يتكون العلاج الجيني من فيروس غير ضار يحمل جينات أوتوفيرلين جديدة في قطرتين من السائل يتم حقنهما بدقة على طول القوقعة، لتوصيل الجينات إلى كل خلية شعر.

ومع ذلك، على الرغم من الوعد الذي يقدمه العلاج الجيني بالأوتوفيرلين، إلا أن العثور على المرضى المناسبين للتجربة كان أمرًا صعبًا.

قال الدكتور روبرت سي. نوت، طبيب الأطفال التنموي والسلوكي في ويلمنجتون بولاية نورث كارولاينا، وهو أصم: "هناك مجتمع أصم داخلي لا يرى نفسه بحاجة إلى العلاج".

وأضاف أن بعض الآباء الصم يحتفلون عندما يشير اختبار السمع لطفلهم حديث الولادة إلى أن الطفل أصم أيضًا وبالتالي يمكن أن يكون جزءًا من مجتمعهم.

مما يجعل مسألة العلاج الجيني أكثر تعقيدًا هو التدخل القياسي لفقدان السمع بالأوتوفيرلين: زراعة القوقعة الصناعية. ويتيح الجهاز، الذي يستخدم أقطاب كهربائية لتحفيز الأعصاب السمعية في الأذن الداخلية، للمرضى سماع الأصوات، خاصة تلك اللازمة لفهم الكلام. لكن الغرسة لا توفر ثراء الصوت الكامل، ويقال إنها تساعد في السمع ولكن دون استعادته بالكامل.

يحصل معظم الأطفال الذين يولدون مصابين بصمم أوتوفرلين على زراعة قوقعة صناعية في مرحلة الطفولة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للتجربة. تعمل الغرسات على تغيير القوقعة إلى حد ما، مما قد يعيق تفسير نتائج العلاج الجيني.

طلبت إدارة الغذاء والدواء، التي سمحت لدراسة CHOP بالمضي قدمًا، أن يبدأ ، لأسباب تتعلق بالسلامة، بالأطفال الأكبر سنًا، وليس الرضع، وأن يعالجوا أذنًا واحدة فقط.

كان التحدي الذي واجهته الدراسة الأمريكية هو العثور على الأطفال الأكبر سنًا الذين يوافق آباؤهم على الدراسة، والذين يعانون من صمم أوتوفرلين والذين لم يكن لديهم زراعة قوقعة صناعية.

لم يقم عصام قط بزراعة قوقعة صناعية. لم يلتحق قط بالمدرسة في المغرب لمساعدته على تطوير مهارات الاتصال. لكن قبل ثلاث سنوات، عندما كان عمره 8 سنوات، حصل والده يوسف دام، عامل البناء، على وظيفة في برشلونة بإسبانيا. ولأول مرة، ذهب عصام إلى المدرسة، والتحق بمدرسة للصم، حيث تعلم لغة الإشارة الإسبانية. وبعد فترة وجيزة، علمت عائلته بتجربة العلاج الجيني.

عندما اعتُبر عصام مؤهلاً ليكون المريض رقم 1، دفعت شركة ليلي وأكوس تكاليف إقامته هو ووالده في فيلادلفيا لمدة أربعة أشهر، بينما تلقى عصام علاجًا جينيًا واختبارات متابعة للسمع.

وقال الدكتور سيمونز من شركة ليلي إنه لا أحد يعرف ما إذا كانت الخلايا العصبية التي تتواصل مع الخلايا الشعرية في القوقعة ستظل سليمة وتعمل لدى شخص كان أصم لمدة 11 عاما.

ولم يكن من الواضح حتى ما هي الجرعة التي يجب إعطاءها من الجينات الجديدة. كل ما كان على الباحثين أن يستمروا فيه هو إجراء دراسات على الفئران. قال الدكتور جيرميلر: «كنا نطير عميانًا».

وقال أطباؤه إن نتائج عصام كانت رائعة. في مقابلة في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، قال والده من خلال مترجم - وهو يتحدث لغة شمال أفريقية من عائلة أمازيغية، - إن عصام كان يسمع ضجيج حركة المرور بعد أيام فقط من العلاج. وعندما خضع عصام لاختبار السمع بعد شهرين، كان سمعه في الأذن المعالجة قريبًا من الطبيعي.

ولكن بغض النظر عن مدى نجاح العلاج الجيني، فإن الباحثين يدركون أن عصام قد لا يتمكن أبدًا من فهم اللغة أو التحدث بها، كما قال الدكتور جيرميلر. وأوضح أن الدماغ لديه نافذة ضيقة لتعلم التحدث بدءًا من سن 2 إلى 3 سنوات. بعد سن الخامسة، تُغلق نافذة تعلم اللغة المنطوقة بشكل دائم.

وأشار إلى أن السمع لا يزال بإمكانه مساعدة المرضى حتى لو لم يتعلموا التحدث مطلقًا. يمكنهم سماع حركة المرور أو معرفة متى يحاول شخص ما التواصل. القدرة على السمع يمكن أن تساعد أيضًا في قراءة الشفاه.

والآن بعد أن أثبت العلاج الجيني أنه آمن لعصام ولطفل آخر في تايوان عولج بعده بشهرين، أصبح الباحثون في المستشفى في فيلادلفيا قادرين على الانتقال إلى الأطفال الأصغر سنا. لديهم اثنان في الصف، صبي يبلغ من العمر 3 سنوات من ميامي وفتاة تبلغ من العمر 3 سنوات من سان فرانسيسكو، وكلاهما حصل على زراعة قوقعة صناعية في أذن واحدة فقط، بحيث يمكن علاج الأخرى بالعلاج الجيني.

قالت الدكتورة مارغريت أ. كينا، أخصائية الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى بوسطن للأطفال وأستاذة طب الأنف والأذن والحنجرة، إنه إذا ثبت أن تجربة ليلي للعلاج الجيني بأوتوفيرلين فعالة وآمنة، «سيكون هناك اهتمام كبير بالجينات الأخرى» التي تسبب الصمم. في كلية الطب بجامعة هارفارد.

وأضاف الدكتور كينا، المحقق في محاكمة ليلي: «لقد مر وقت طويل».

قال الدكتور كينا: «على مدى عقود، ظل الناس يقولون: متى سينجح هذا؟». "لم أكن أعتقد أن العلاج الجيني سيبدأ في حياتي العملية. ولكن هنا هو.

ومن بين الدراسات الأخرى، هناك دراستان في الصين حيث يعالج الباحثون الأطفال الأصغر سنا وفي كلتا الأذنين. سيتم نشر نتائج أحد هذه الأبحاث، بدعم من المؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين وشركة Shanghai Refreshgene Therapeutics، يوم الأربعاء في مجلة The Lancet. والآخر مدعوم من شركة Otovia Therapeutics وبرامج مختلفة في الصين.

وهناك دراسة ثالثة برعاية شركتي Regeneron وDecibel Therapeutics. وقد عالج الباحثون في أوروبا حتى الآن طفلاً واحداً، يقل عمره عن عامين، في أذن واحدة. ومن المتوقع أن تبدأ دراسة أخرى أجرتها شركة Sensorion هذا الشهر.

في صباح يوم شديد البرودة مؤخرًا، جلس عصام في قاعة المؤتمرات في مستشفى فيلادلفيا للأطفال، وبمساعدة ثلاثة مترجمين، أجاب بصبر على الأسئلة المتعلقة بتجربته الرائعة. إنه طفل مهيب ذو وجه مستدير وعينين بنيتين كبيرتين. كان هناك مترجم فوري لوالده، وكان لدى فريق لغة الإشارة مترجم فوري معتمد للصم - وهو شخص أصم يترجم إشاراته إلى لغة الإشارة الأمريكية - ومترجم يعرف لغة الإشارة الأمريكية ويتحدث بكلماته.

لقد نجح نظامهم إلى حد ما، لكنه سلب المحادثة عفويتها وأجبر عصام على الإجابة بجمل أو عبارات قصيرة، تقلل من التعبير عن شخصيته.

لكن عصام نجح في نقل روعة السمع.

وقال إن الضوضاء والأصوات أخافته في البداية. ولكن بعد ذلك، عندما انفتح عالم الصوت، بدأ يستمتع بكل صوت يسمعه - المصاعد، والأصوات، وصوت المقص الذي يقص شعره في محل الحلاقة.

وكانت هناك موسيقى سمعها لأول مرة ذات يوم أثناء قص شعره.

وعندما سئل عما إذا كان هناك صوت يحبه بشكل خاص، لم يتردد عصام... قائلاً: "الناس".