في مرحلة معينة من واقع الأزمات تصعب إدارة التوترات فتضطر الأطراف إلى المواجهة ولو تحت جنح الظلام؛ لأن هناك تجاوزات يجب أن تتم معالجتها على الأرض، ولكن المعالجة تصبح أصعب عندما تأتي من الطائرات وليس فوق طاولات التفاوض، نظريا يبدو لنا الصراع القائم حاليا بين أميركا وإيران أنه صراع تنافس، كما بدت لنا القضية الفلسطينة أنها صراع الأرض والسلام، هذه المفاهيم بوجهها الخارجي صالحة للاستهلاك السياسي ولكن حقيقة الأزمات في الشرق الأوسط أبعد من فهمها بهذه الصورة المساحية الضيقة.

أول الأسئلة يدور حول ماهية الرسالة التي توجهها أميركا لإيران في مرحلة زمنية أعقبت ظهور المشروع الإيراني في المنطقة بعقود، وهناك سؤال ملاصق في المنطقة يقول: ما الهدف الإسرائيلي من هذا التدمير غير المبرر والقتل الهائل للمدنيين في غزة بعد ما يقارب من ثمانية عقود من الاحتلال؟

يبدو بوضوح أن تقليم أطراف المشكلات في الشرق الأوسط -كما تعهدت به أميركا- غاب لفترة طويلة ولذلك كانت هذه النتائج، لقد كانت مشروعات السلام خلال العقود الماضية تمارس دورا حيويا في تأطير الأزمة الفلسطينية وتقليم نمو أطرافها بشكل عشوائي سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني، ولكن عندما تخلى الرؤساء الأميركان عن البحث في الحلول نمت الأطراف غير المرغوبة فوق شجرة الأزمات في الشرق الأوسط بلا رقيب.

اليوم هناك أزمات تتضاعف نتيجة هذا الغياب، وخاصة عندما تحول رؤساء أميركا عن فكرة تقديم المبادرات لحل قضايا الشرق الأوسط العالقة، المبادرات التي قدمها رؤساء أميركا لحل القضية الفلسطينية ومع كل تحيزاتها كانت تشكل عملية ضبط سياسي للشرق الأوسط، المنطقة ما زالت بحاجة إلى المبادرات الأميركية التي لا يستطيع أحد تقديمها سوى واشنطن، ولذلك فإن النتيجة التي يكشفها لنا التاريخ، هي أن تراجع أميركا عن عادة جمع الأطراف في الشرق الأوسط حول طاولات التفاوض قد اضطرها للعودة إلى المنطقة من السماء بمعالجات نتائجها دائماً كارثية وما يحدث في غزة أهم الأدلة.

اضطرار واشنطن إلى إرسال قوات للمنطقة بهذا الحجم هو تعبير عن أزمة يمكنها أن تحمل المنطقة إلى حالة من الفوضى المتقدمة مستقبلا، وإذا كانت الرسالة هي استقرار المنطقة فالمطلوب العودة إلى استراتيجية رؤساء أميركا الذين اعتادوا على تقديم مبادرات سلام كان كلينتون هو آخر من قدمها، فكرة تقليم أطراف الأزمة هي مشكلة في ذاتها سواء مع الفلسطينيين في غزة أو مع إيران، والسبب أن الاستراتيجية الأميركية تغيرت في المنطقة، فمنذ بداية القرن ارتبك المشهد، المنطقة يستحيل تركها لمواجهة أزماتها لأن ذلك يعنى الفوضى، وهذا يصعّب على أميركا الاستمرار في ممارسة دور مزارع الحديقة الذي يحاول أن يقص كل غصن في المنطقة يتجاوز حدوده فوق شجرة السياسية أو على أطرافها.

استقرار المنطقة أمل سياسي ولكن تحدياته كبرى بالواقع، فهناك مشروعات سياسية لا يبدو أنها تساعد على استقرار المنطقة ما لم تكن هناك تسويات جدية، المشروع الإسرائيلي دخل في مسار الاستفزاز بعدما ابتعدت أميركا عن مشاركاتها التقليدية في أزمات الشرق الأوسط وقد استثمرت إسرائيل هذا الغياب، ولذلك انتقلت الفكرة من حل القضية الفلسطينية إلى البحث عن مشروعات سياسية تتجاوز أزمة الصراع دون حل إلى طموح التطبيع والتوافق، والحقيقة أن التطبيع ممكن وقابل للتحقيق في المنطقة مع كل دولها الصغيرة والكبيرة، ولكن شروطه قاسية، وعلى أميركا أن تلتزم بها، لأن الحقيقة السياسية تقول إن شجرة الأزمات في المنطقة لن تموت وستظل تنمو، ولكنها في ذات الوقت بحاجة دائمة إلى التخلص من الأطراف التي تنمو بطرق عشوائية فوقها.

لقد كان بالإمكان تحييد القضية الفلسطينية قبل أن تجتاحها المشروعات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، ولكن الذي حدث أن المشروع الإسرائيلي استفرد بمعالجة القضية من خلال الدعم المطلق على حساب قضية يشترك فيها ملايين البشر في الشرق الأوسط وخارجه، فرض إسرائيل على المنطقة سياسيا وعسكريا يتطلب مراقبة دائمة من واشنطن وتقديم الحلول وضبط المسارات الدقيقة في القضية، حتى لا تخرج عن السيطرة عبر تحرير مفهوم القضية من التداخلات الجانبية والإرهاب والطائفية والانقسام الداخلي.

الدول ذات الأهمية في المنطقة يمكنها التطبيع ولكن وفق شروط قادرة على تحويل الفكرة إلى واقع يمكن الاستفادة منه وإلا سوف تتحول الأزمة إلى مسار جديد، فالدفع نحو التطبيع بلا مقابل سياسي واستراتيجي يلتزم بتحقيق الأهدف لحل القضية ومعالجة استقرار المنطقة، سوف يضطر أميركا مستقبلاً للعودة مرة أخرى من السماء لمعالجة غيابها؛ وفي ذلك الزمن قد تكون هناك قوى أخرى وصلت للمنطقة.