في العقد الماضي تطور دور الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام من مهام الأتمتة البسيطة، مثل كتابة النصوص وتصحيح الألوان، إلى تطبيقات أكثر تطورا، بما في ذلك المساعدة في كتابة السيناريو، وإنشاء المؤثرات البصرية (VFX)، وحتى قرارات اختيار الممثلين. على سبيل المثال يتم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البرامج النصية والتنبؤ بنجاح مبيعات الأفلام، في حين تنتج نماذج التعلم الآلي المؤثرات البصرية المذهلة، مما يجعل غير الواقعي يبدو حقيقيًا على الشاشة.

ومع ذلك، فإن التأثير الأكثر أهمية يكمن في عالم الصور المولدة بواسطة الحاسب الآلي والرسوم المتحركة. حيث بدأ الذكاء الاصطناعي بالفعل في إحداث تطور باستخدام أدوات قادرة على توليد شخصيات وبقية التفاصيل ذات الصلة، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة المرتبطة بهذه العمليات. تعتبر الواقعية التي تحققت في أفلام مثل (The Lion King) بدائية مقارنة بالرسوم المتحركة التي أصبحت ممكنة بفضل تقدم الذكاء الاصطناعي.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الاتجاهات المستقبلية في الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما أكثر إثارة. ومن المتوقع أن يعزز الذكاء الاصطناعي العملية الإبداعية بشكل أكبر من خلال تقديم أدوات جديدة للمخرجين والكتاب لسرد القصص من خلال كتابة روايات معقدة تعتمد على السرد التاريخي وتفضيلات الجمهور والاتجاهات الحديثة، كل ذلك مع الحفاظ على جودة النص بحسب تفضيلات المشاهدين.

علاوة على ذلك، تتيح بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعل مع الجمهور، حيث يمكن أن يكون للأفلام نهايات متعددة. تحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي الاستنتاج الأكثر إرضاءً لكل مشاهد بناءً على تاريخ المشاهدة وتفضيلاته ويمكن أن يمتد هذا النهج الشخصي إلى ما هو أبعد من الاختيارات السردية، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من تطوير الشخصية وحتى الجماليات البصرية.

من وجهة نظر إنتاجية، فإن الذكاء الاصطناعي سيجعل صناعة الأفلام أكثر سهول مع الشخصيات الافتراضية التي أصبحت أكثر واقعية وأسهل في الإنتاج، سيكون لدى صانعي الأفلام المستقلين الأدوات اللازمة لإنتاج أفلام مذهلة بصريًا دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الإبداع والتنوع في صناعة السينما التي ستجد طريقها إلى الشاشة بشكل أسرع وتكلفة أقل.

ختاماً: مستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما لا يتعلق فقط بالابتكار التقني، ولكن بإعادة تعريف فن رواية القصص من خلال مزج الذكاء الاصطناعي مع الإبداع البشري، حيث من المتوقع أن يتميز مستقبل السينما بمستويات غير مسبوقة من الواقعية والتخصيص والتعبير الفني.