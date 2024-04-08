أسبوع مرّ على مجزرة القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي ما يتعلق بالرد على المجزرة ملأ الإيرانيون وفصائلهم الأرض بالضجيج على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من دون أن يضعوا التهديدات موضع التنفيذ. صحيح أن المرشد الإيراني علي خامنئي تحدث بوضوح عن حتمية الرد على يد الإيرانيين "الشجعان"، لكن الضجيج الإعلامي عكس تخبطاً إيرانياً أكبر من الخوف الإسرائيلي.

فهذه المرة الأولى التي يضع الإيرانيون أنفسهم بمواجهة مباشرة مع إسرائيل نفسها وليس عبر وكلاء. وقد تكون مجزرة القنصلية هي الحدث المفصلي الذي تحدث عنه الأمين العام لـ"حزب الله" في خطابه الأخير. لكن القراءة الإيرانية التي قدمها ليست دقيقة. فالقراءة الأدق أن إسرائيل أنهت بهذه المجزرة لعبة حرب الظلال والحرب بالوكالة مع إيران التي قضت عقوداً من الزمن تمارس هذه اللعبة مع الأميركيين والأوروبيين وغيرهم وهي جالسة على المقعد الخلفي لحصد المكاسب بأرخص الأثمان مقارنة مع ما قام به الوكلاء والجواسيس في الظل.

الآن تغيرت المعادلة. تل أبيب قررت بمعزل عن الأميركيين الانسحاب من هذه اللعبة التي تريح الإيرانيين وتحميهم، وتشجعهم على المضي بها. ولذلك حصل ما حصل في القنصلية، وجرى اغتيال مروحة مهمة جداً من قادة "فيلق القدس" في عملية قيل إنها هزت أركان النظام نفسه في قلب طهران. معضلة إيران الآن أنها مضطرة للرد. لكنها مرتبكة إلى حد كبير. ونحن نزعم أن الضجيج الحاصل منذ الأول من نيسان (أبريل) الحالي هو استدراج للتفاوض على رد متفق عليه مع الإسرائيليين بوساطة أميركية. والاحتمال الأكبر أن يحصل ردّ أقرب إلى المسرحي، ونوعاً ما شبيه بما حصل في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، ثم طويت صفحة الانتقام من أجل مصلحة النظام العليا. فمحمد رضا زاهدي ليس أهم وأخطر من قاسم سليماني، وكما صار اغتيال سليماني من الماضي سيصبح اغتيال زاهدي والستة الآخرين من الماضي. ومن هنا نحن لا نخشى أن تنشب حرب واسعة بين إسرائيل وإيران. بل على العكس من ذلك ستكون مجزرة القنصلية مناسبة لتغيير مسار اللعبة بين الطرفين. بمعنى آخر أن إيران صارت مجبرة على أخذ التصميم الإسرائيلي لإنهاء حرب الوكلاء على محمل الجد. طوال أشهر تحدثنا هنا في "النهار العربي" عن أن ثمة تغييراً آتياً في اللعبة بين الإسرائيليين والإيرانيين. وفي أكثر من مناسبة قبل عملية "طوفان الأقصى" قلنا إن إسرائيل وضعت عقيدة جديدة في ما يتعلق باللعبة مع إيران، تقوم على عدم الاكتفاء بالرد على الفصائل والأذرع والوكلاء مثل "حزب الله" وغيره، بل إنها في صدد اتخاذ قرار كبير بالذهاب مباشرة إلى المنبع واستهداف رأس "الأخطبوط"، أي طهران ومصالحها السيادية. طبعا سبق لإسرائيل أن اغتالت مسؤولين كباراً على الأراضي الإيرانية ضمن عقيدة حرب الظلال. وقتل مسؤول البرنامج النووي العسكري الإيراني محسن فخري زاده في ٢٧ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢٠ في قلب طهران، كما تفخيخ منشآت نووية، يمثلان ترجمة لهذه الحرب. إنما بعد "طوفان الأقصى" ما عاد بإمكان الإسرائيليين الاستمرار في لعبة انتهت في غير صالحهم. بالتالي نحن نتحدث اليوم عن بداية لعبة جديدة بين الطرفين تقوم على المواجهة المباشرة. من هنا إذا حصل رد إيراني مؤذ، وغير مدروس وغير متفق عليه مع الإسرائيليين، نتوقع رداً على الرد في قلب طهران وعلناً.