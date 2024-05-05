وقفت نملة خطيبا في النمل تنذر وتحذر وتوصي وتعذر "يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وهم لا يشعرون".

وصفت النملة سليمان وجنده بالعدل والرأفة، وذلك من قولها "وهم لا يشعرون" مما يوحي بأنهم لو شعروا بكم وتنبهوا لوجودكم لم يحطموكم.

وهذا هو كمال العدل في أن لا يتعرض المسلم للحياة بأذى، حتى لو كانت حياة حيوانية، أو حشرية، أو نباتية.

وفي السنة المطهرة نصوص كثيرة تحث على المحافظة على الحياة، وإنمائها، وعدم القضاء عليها، منها: أنَّ نملةً قرصتْ نبيًّا من الأنبياءِ. فأمر بقريةِ النملِ فأُحرِقت. فأوحى اللهُ إليه: أفي أنْ قرصَتْك نملةٌ أهلكت أُمَّةً من الأممِ تُسبِّحُ ؟ وفي رواية: فهلا نملة واحدة!

فإذا حفظ الدين حياة حشرات، ونبات، فمن باب أولى حفظه لحياة البشرية، مهما كانت ديانتها، وفي التنزيل "أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

إن العدل إذا ساد وانتشر ذكره يملأ الناس سعادة واطمئنانا. ومن العدل ما في قصة الهدهد مع سليمان "وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من من الغائبين" فمن عدل ولي الأمر أن يتفقد أحوال الرعية، جندا وشعبا، وأن ينظر أحوال العمال ليرى إن كانوا قد قاموا بما وجب عليهم أم خانوا الأمانة، واستأثروا بالقرب والمنصب؛ ليتأكد أنه قوي أمين، ولا يعتمد على مجرد الظن به، بل يراقبه ويحاسبه.

ومع ضعف قيمة الغائب بين الجن والإنس والطير، إلا أن سليمان عليه السلام افتقده، وتوعده، "لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه" لكن العدل يقضي أن لا يحكم على غائب حتى يقدم وتسمع حجته ويدلي بعذره، فاستدرك عليه السلام لعدله فقال "أو ليأتيني بسلطان مبين" والسلطان هنا بمعنى الحجة الظاهرة، وقد قيل: الغائب حجته معه.

فلا نحكم على أحد حتى نسمع حجته، ويدلي بعذره، وكم من أحكام أصدرت على أناس كُذب عليهم أو لديهم من الأعذار ما يرفع عنهم الإصر والإثم، بل ربما قلب حالهم إلى أفضل مما ظن بهم قبل أن يسمع عذرهم، ومهما كانت القرائن والأدلة واضحة ومؤكدة فإن الحكم لا يمكن أن يكون إلا بعد سماع الحجة والسلطان المبين.

وهكذا صار مع الهدهد بعد أن رجع إلى سليمان عليه السلام، فإنه بين له عذرا لم يدر بخلد سليمان ولم يحط به علما! وقال له "أحطت بما لم تحط به".

وفي هذا بيان أن العلم ليس مقصورا على النخب، وأهل الجاه، والمنصب، بل قد ينال العلم من لا يؤبه له، ولا ينظر إليه، وكم من عالم بصير مشتمل بثياب الجهل ظاهرا، تسفر عن علمه كلماته إذا نطق، وحروفه إذا كتب.

فلا يأنف العاقل من التعلم، ولا يحتقر أحدا بظنه أنه منه أعلم، وهذا كليم الله موسى عليه السلام ينير جذوة من التواضع للعلم وأهله، فقد سافر مع فتاه حتى بلغ مجمع البحرين بحثا عن زيادة علم كانت عند الخضر ولم يعلمها موسى عليه السلام وهو من هو في الفضل والمكانة.

فالعلم هو الذي لا ينفك يزداد المرء منه، يتعلم كل يوم ولا ينقضي العلم "وقل رب زدني علما".

وفي تفاخر الهدهد بيان منزلة من علم على من لا يعلم، وكذا ظهرت مكانة العلم في الإتيان بعرش الملكة، وفي إتيان الله تعالى لنبييه داود وسليمان عليهما السلام العلم، "ولقد آتينا داود وسليمان علما". وفي تعليم سليمان منطق الطير، وفي علم النملة ما قالته عن سليمان وجنوده. وإنما هي إشارات، وتنبيهات. والله من وراء القصد.