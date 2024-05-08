ماذا لو لم يكن هناك «اليوم التالي» لحرب القطاع؟ ماذا لو أضحى الوضع في غزة، ومن ثم في باقي الأراضي الفلسطينية على ما هو عليه حالياً، حرب بعض الوقت، مفاوضات أحياناً، قلق وترقب وتوقع لسيناريوهات «اليوم التالي» طيلة الوقت؟ ماذا لو بقي الحال في بؤرة الصراع في منطقتنا كما هو بلا رؤية حقيقية أو أمل منطقي في «اليوم التالي»؟

عندما يطول أمد الحروب، يحدث ما لا يحمد عقباه. الحرب في حد ذاتها أبشع أدوات قتل الروح، وهو أشد أنواع القتل فتكاً بالإنسانية. لماذا؟ لأن الحروب الطويلة تزهق أرواحاً أكثر وتتسبب في خسائر أفدح فيفقد المجني عليهم وذووهم الشعور بإنسانيتهم، ويعتاد الجناة القتل وسفك الدماء فيفقدون إنسانيتهم، ويأنس المتابعون والمراقبون إيقاع الحرب فتصبح عنواناً في نشرة الأخبار أو مادة على الهامش.

على هامش حرب القطاع، وما يجري في غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي ملاحظات وتحليلات لا حصر لها. بالطبع ما يجري في قطاع غزة حلقة في سلسلة متصلة في ملف القضية الفلسطينية، لكن هذه المرة، ونظراً لتغيرات عدة طرأت على قواعد «اللعبة»، والتشرذم المؤسف في صفوف الطرف المجني عليه تاريخياً، والاستقطاب الواضح في العالم أصبح غير مسبوق، واللعب على تعاطف الرأي العام العالمي والدعم الأممي لم يؤتِ ثماره، وضلوع وكلاء عديدين ولكل وكيل مؤيدون ومعارضون، فإن إنهاء الحرب – على الأقل في فصلها الحالي - ليس بالأمر السهل، وسيناريوهات اليوم التالي تبدو رفاهية.

عشرات الأسباب والعوامل ترشح حروباً بعينها للاستمرار طويلاً، بعضها يصل إلى سنوات. الكاتب في مجلة «فورين بوليسي» وأستاذ العلاقات الدولية ستفن والت سرد عشرة أسباب تطيل أمد الحروب، أبرزها أن البعض من الساسة أو أشباه الساسة ممن يملكون اتخاذ القرار قد يقعون في فخ معتقداتهم السياسية أو الأيديولوجية الخاصة فيعتبرون شعوبهم وجيوش أو مقاتلي شعوبهم أدوات يملكونها لتحقيق أيديولوجياتهم، والتي لا تعتنقها بالضرورة شعوبهم؛ الخوف من حمل لقب «خاسر» تجعل أحد الطرفين المتحاربين، أو كليهما، متمسكاً بتلابيب الحرب حتى آخر قطرة دم؛ الطبيعة البشرية، والتي تتضخم لدى بعض الساسة، تحول بين الأفراد وبين الاعتراف بالخطأ؛ كثيراً ما يكون الأشخاص أو الأطراف التي أدخلت الشعوب في حروب شعواء ليسوا الأشخاص أو الأطراف نفسها القادرة على إنهائها؛ كلما كان القادة ومتخذو القرارات المصيرية بعيدين عن التفاصيل اليومية للحياة في كنف الحروب كلما تضاءلت معرفتهم الحقيقية بما يكابده الناس؛ بالإضافة إلى البحث المحموم عن الانتصار حتى لو كان يعني انتصار القائد ومقتل كل الجنود والمدنيين.

وعلى الرغم من المتابعة الإعلامية على مدار الساعة لما يجري في حرب غزة، والمشاهد الكثيرة لتفاصيل الحياة اليومية لسكان القطاع، إلا أن الحروب تفرض على كثيرين الانصراف نحو عمليات القتال وتكتيكاتها، لا سيما حين تبدو الأهداف من شن الحرب في المقام الأول غامضة.

في حالة قطاع غزة، العامل التاريخي لا يخفى على أحد. القضية الفلسطينية جرح مفتوح منذ عام 1948، لكن في كل مرة يعاد فتح الجرح ومفاقمة آلامه وتقيحاته، يطرح السؤال المزمن نفسه: ماذا بعد؟ البعض يلوم على «حماس» قرارها القيام بعملية السابع من أكتوبر دون تصور أو تخطيط أو حساب لما سيجري في «اليوم التالي». والبعض يلوم على إسرائيل تهورها وانخراطها في حرب مفتوحة في القطاع رغم غياب استراتيجية واضحة لكيفية تعاملها مع سكان غزة حال انتصارها.

نحن أمام طرف أنجز عملية مفاجئة مدوية، لكن دون رؤية واضحة لما يمكن أن يحدث في «اليوم التالي»، وطرف آخر جاء رد فعله هادراً غاشماً دون رؤية واضحة لسيناريو التخارج.

اليوم يبدو الحديث عن «إعادة إعمار غزة» أقرب ما يكون إلى تجهيز غزة للجولة التالية من الحرب والدمار. المسألة باتت نمطاً متكرراً. لذلك نطرح السؤال: ماذا لو لم يكن هناك «اليوم التالي» من الأصل؟