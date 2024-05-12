• لا شيء لديهم يقولونه تجاه الرياضة ومكونها الجميل؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

• في كل لحظة أقرأ من خلال وجوههم قصة، ومن خلال عباراتهم رواية فيها الأهلي الثابت وهم متغيرون.

• تقرأ لهم تشعر أن الكاتب واحد، تسمع لهم وتشعر أن المتحدث واحد، وعندها ستعرف أن المعلم واحد والتلاميذ شطار في التنفيذ.

• شغلهم الشاغل الأهلي، يحاولون من خلال ملاحقته طمس تبعية عمرها بعمر ناديهم، ما فتئنا كل مرة نذكرهم بها، والشهود «منهم وفيهم»، حتى لا يزيد تطاولهم.

• اليوم سنكرر التذكير ولو حتى إيماءات لعل وعسى أن يستوعبوا أن معلمهم «كذب عليهم».

• «يلو» و«الصاعد» عبارتان مكلومتان نضحك منهما ومن أصحابهما ونعتبرهما قيمة مضافة لوعيهم، وهو الوعي الذي انكشف مع أول منشور لمشجع أهلاوي أخذهم في حصة تاريخ، ومن حجته التاريخ يكسب.

(2)

• أسأل مثل غيري: متى يتخلص هؤلاء من متلازمة الأهلي؟

• وربما لو أجبت كما يقول «الكاتلوج» أجرح كبرياء الأهلي الذي يرفض «المن» حتى ولو أوغلوا في استفزازه.

• يقول نجبب محفوظ: لا علاقة لي بنواياك الحسنة حين تكون أفعالك سيئة، ولا شأن لي بجميل روحك ما دام لسانك مؤذياً.

(3)

• لا عليك يا كبير فالصغار عادوا إلى أماكنهم.

• ومضة:

أنا فدا وجهك اللي كل.. ماشوفه

أقول لـ الضيق رح دوّر على غيري