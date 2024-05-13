منــذ بدايــة رحلــة رؤية السعودية 2030، انطلقــت المملكــة العربية السعودية فــي بنــاء وتطويــر المشــهد الثقافــي والفني والترفيهي وتنميــة المواهــب والمهــارات فيهــا، لتعزيــز الهويــة الوطنيــة المميزة للمملكــة، والارتقاء بجــودة الحيــاة، وتعزيــز الحضــور الدولي فــي هــذه المجالات، واليــوم يشــهد نهضة مُستدامة ومزدهرة للقطــاع الثقافي والترفيهي، ومشاركة فاعلة وملحوظة في حياة الناس.

وحتى لا يكون سياق المقال انطباعيًا أو تعبيريا، فإنه سيكون أشبه بـ "ورقة استعراض الحقائق المعلوماتية" لمزيد من الإقناع الوطني بما تحقق منذ انطلاق الرؤية وحتى 2023، خاصة أن هذه القطاعات تُعد العمود الفقري بمثابة "الاقتصاد الإبداعي" للسعودية، فضلًا عن كونه أحد روافد الاقتصاد العالمي، وأهم عوامل المحركات الأساسية لنمو الدول والمجتمعات.

نجحــت بلادنا فــي تســجيل محميــة "عــروق بين معــارض" فــي قائمــة التراث العالمــي لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة (اليونسكو) لتصبح أول موقــع للتراث العالمــي الطبيعــي في المملكة، وســابع المواقــع المســجلة، ويأتــي ذلــك تأكيــدًا على مـا تتمتـع بـه مملكتنا مـن ثـراء وتنـوع ثقافـي وتاريخـي، تسـعى إلى استدامته ومشاركته مع العالم.

وتزخـر المملكـة بكنـوز ثقافيـة وتاريخيـة وفيرة، وتسـعى العديـد مـن المبـادرات إلى حفــظ هــذه الكنــوز واســتدامتها للأجيال القادمــة بتوثيقهــا ورعايتهــا، لتكــون شاهدًا على ثقافة متنوعة وغنية، تُسهم فــي إحــداث حــراك ثقافــي فعَّال، يعمل على تنمية المجتمع والاقتصاد، ومن ذلك: تسجيل وتصنيف أكثر من 30 موقع تراثي، وترميز ما يزيد عن 250 أصلًا من الأصول التراثية، وتصنيف أكثر من 500 موقع تراثي عمراني، وتوثيق 850 مبنى في التراث العمراني.

ومن المهم هنا حضور المعهد الملكي للفنون التقليدية، الذي جاء تأسيه للمحافظة على هذه الفنون والتراث الحرفي للمملكة، ونجح في تقديم أكثر من 190 برنامج تعليم وتلمذة تجاوز عدد المستفيدين منها 2000 طالب في الربع الأول من 2023، بالإضافة إلى تقديم 116 برنامجًا بمشاركة ما يزيد عن 1000 مشارك في الربع الرابع من 2023.

أما "العلا" فحصلت على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023، وذلك في حفل توزيع جوائز السفر العالمية للمنطقة، ويعكس ذلك التنوع الثقافي والتاريخي والطبيعي الذي تتميز به هذه التحفة الطبيعية المفتوحة أمام العالم.

وانضـــم البن الخولاني السعودي إلى قائمة موســـوعة غينيس للأرقام القياســـية، بأطـــول عبارة مكتوبـــة من حباته بعدد (6,088) حبة، شكلت بمجموعها عبارة "هيئة التراث"، وهو ما يُعزز ويوثق حضور المملكة العربية السعودية عالميًا، وإبراز تراثها وتنوعها الثقافي.

وامتدادًا للنهضة السعودية المُستدامة، دون مشروع "طروق السعودية" 270 لحنًا تراثيًا، وأنشأ مكتبة موسيقية إيقاعية متكاملة، فضلًا عن إنتاج ما يزيد على 250 فيديو توثيقيا، وهو برنامج أطلقته هيئة الموسيقى، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، تحت إشراف الأرشيف الثقافي، ويهدف إلى المحافظة على الموروث الموسيقي والأدائي في جميع مناطق المملكة، عبر توثيق ذلك الموروث وفق منهجية علمية معتمدة من الأرشيف الثقافي لدى وزارة الثقافة، وتوفيره للباحثين والدارسين والفنانين، حسب رؤية تحفزهم لدراسته والاستلهام منه.

لكن ماذا عن الحِراك الترفيهي المتنامي؟، يمكن القول إن قطاع الترفيه في المملكة حقق نشاطًا فاعلًا، بإضافة خيارات متعددة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، التي ترفع من جودة الحياة للأفراد والأسر، وتتيح لهم تجارب غنية بالثقافة والمتعة، ومن نجاحاته ارتفاع مؤشر عدد الأماكن الترفيهية إلى 584 مكانًا ترفيهيًا متجاوز المستهدف والمُحدد بـ 345 مكانًا ترفيهيًا.

تؤكد الإنجازات السابقة، أن هناك خططا مؤسسية تعمل على تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة حيوية، وهو ما سيشجع على نمو ما يعرف بـ "السياحة الثقافية" و"السياحة الترفيهية" كإحدى الفرص النوعية لتعظيم الاقتصاد الوطني غير النفطي، وهو ما تستند له رؤيتنا الطموحة.. دمتم بخير.