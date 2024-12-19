قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إن البلاد منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب.

ودعا الشرع في مقابلة مع المحرر الدولي لبي بي سي، جيريمي بوين، من دمشق، إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال الشرع إنه يجب شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب تصنيف الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وبدأت هيئة تحرير الشام كجماعة منشقة عن تنظيم القاعدة، وانفصلت عن الأخير عام 2016.

وأكد الشرع أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية.

وقال لبي بي سي إنهم لم يستهدفوا المدنيين أو المناطق المدنية، بل هم يعتبرون أنفسهم ضحايا لجرائم نظام الأسد. وأشار إلى أن الضحايا لا ينبغي أن يعاملوا بنفس طريقة التعامل مع الظالمين.

ونفى الشرع أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، قائلاً إن البلدين مختلفان للغاية ولديهما تقاليد مختلفة، باعتبار أن أفغانستان مجتمع قبلي.

وأوضح في حديثه لبي بي سي أن سوريا لديها عقلية مختلفة، مشيراً إلى أنه يؤمن بتعليم النساء.

وكان الشرع مرتاحاً طوال المقابلة، مرتدياً ملابس مدنية، وحاول طمأنة كل أولئك الذين يعتقدون أن مجموعته لم تنفصل عن ماضيها المتطرف.

دعوات لانتخابات حرة وعادلة

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في غضون ذلك، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى تنظيم انتخابات "حرة وعادلة" بعد الفترة الانتقالية للحكومة السورية المؤقتة.

وقال بيدرسون، الأربعاء، في حديث لصحفيين في دمشق: "نرى الآن بداية جديدة لسوريا التي ستتبنى دستوراً جديداً يضمن أن يكون بمثابة عقد اجتماعي جديد لجميع السوريين، وأننا سنشهد انتخابات حرة ونزيهة عندما يحين ذلك الوقت، بعد الفترة الانتقالية".

وقال المبعوث الأممي إن هناك "حاجة إلى مساعدة إنسانية فورية" لسوريا، تمهيداً "للتعافي الاقتصادي"، مضيفاً أنه يأمل أن يرى "بداية عملية تنهي العقوبات".

ونوه بيدرسون إلى أن "بعض المناطق السورية ما زالت تشهد تحديات"، قائلاً إنه يأمل "بحلّ سياسي" مع الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق البلاد.

وفي السياق، دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، الأربعاء، إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة لكل مكونات الشعب، وبعيدة عن الطائفية.

وقال البحرة من إسطنبول إن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي.

وفي وقت سابق، قال البحرة لرويترز إن البلاد يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً؛ لتوفير "بيئة آمنة ومحايدة وهادئة" تضمن إجراء انتخابات حرة، مشيراً إلى أنه "يتعين وصغ مسودة دستور خلال ستة أشهر، ستكون أول انتخابات تجرى بموجبه استفتاء عليه".

فرنسا: رفع العقوبات وإعادة الإعمار في سوريا ستكون مشروطة

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الأربعاء، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة السورية الجديدة.

وأضاف الوزير في كلمة أمام البرلمان أن فرنسا ستستضيف اجتماعاً دولياً حول سوريا الشهر المقبل.

وسيأتي اجتماع يناير/ كانون الثاني استكمالاً لاجتماع عُقد في الأردن الأسبوع الماضي شاركت فيه تركيا ودول عربية وغربية.

ولم يتبين بعد ما إذا كان السوريين سيشاركون في اجتماع فرنسا أو ما هو الهدف المحدد منه.

وأوفدت فرنسا، الثلاثاء، إلى العاصمة السورية فريقاً دبلوماسياً أجرى محادثات مع ممثل عينته الحكومة الانتقالية السورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن الفريق الدبلوماسي لاحظ إشارات إيجابية من الحكومة الانتقالية السورية، مضيفاً أن فرنسا "لن تعتبر كلماتهم معياراً للحكم، بل ستقيمهم بناء على أفعالهم، مع مرور الوقت".

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا

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ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل القوات الإسرائيلية بعمق تسعة كيلومترات داخل ريف درعا في جنوب سوريا.

وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا، إن "القوات الإسرائيلية دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية-الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة".

وأشار المرصد إلى أن "القوات الإسرائيلية فتشت ثكنة عسكرية لقوات النظام السابق في محيط قرية المقرز، القريبة من قرية صيدا، بحثاً عن أسلحة وذخائر بعد أن أطلقوا النار في الهواء لمنع اقتراب أي شخص من مواقع التفتيش".

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن "التوغل الإسرائيلي يأتي في إطار محاولة قضم المزيد من الأراضي السورية وإنشاء منطقة عازلة داخلها تحت ذرائع تأمين أمن إسرائيل".

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "القوات الإسرائيلية ستبقى على قمة جبل الشيخ، حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل".

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات، الثلاثاء، من قمة جبل الشيخ التي تقع على الجانب السوري من الحدود.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه زار مع نتنياهو لأول مرة قمة جبل الشيخ منذ انتشار القوات الإسرائيلية فيها في أعقاب سقوط حكم الأسد.

وقال كاتس في بيان: "سنبقى هنا ما دام ذلك ضرورياً... إن وجودنا هنا في قمة الشيخ يعزز الأمن ويضيف أيضاً بعداً للمراقبة والردع لمعاقل حزب الله في سهل البقاع اللبناني، فضلاً عن الردع ضد المعارضين في دمشق، الذين يدعون أنهم يمثلون وجهاً معتدلاً وفي الواقع هم أعضاء في التيارات الأكثر تطرفا".

وتقول الولايات المتحدة إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات المحتملة جراء فراغ السلطة في المنطقة".