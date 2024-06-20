في رحلتي الأخيرة بالسيارة من محافظة حقل الواقعة في الساحل الشمالي الشرقي لخليج العقبة لمملكتنا الغالية إلى عاصمتنا الجميلة الرياض قطعت حوالي 1750 كيلو متر مرورًا بمحافظات ضبا ومن ثم الوجه بعد ذلك أملج، بين هذه المحافظات يأسرك جمال شاطئ البحر الأحمر الذي يمتد أكثر من 760 كيلومتراً إلى محافظة ينبع.

وقبل وصولي إلى المدينة المنورة بحوالي 90 كيلو متر أضاءت لمبة البنزين حينها أدركت تجاهلي لمؤشر البنزين، الكمية المتبقية من البنزين تكفي لقيادة السيارة لحوالي 77 كيلو متر، نعم ارتكبت خطأ التجاهل وبدء التوتر من توقف السيارة خفضت السرعة وأغلقت المكيف والحمد لله وصلت الى مدخل المدينة المنورة وملئت السيارة بالبنزين وتعلمت عدم تجاهل المؤشرات التي بالسيارة.

للأسف الكثير من الناس تتجاهل الرسائل التي تصدرها اجسامنا وعقولنا بشكل مستمر، إن ما يحتاجه جسمك، حقيقة، هو أن تقوم باكتشاف سبب ظهور تلك الأعراض من البداية وحينها تتجاهلها وتصاب بالمرض فلم نفسك ولا تلوم المرض الذي أرسل عدة رسائل. عند الإحساس بالجوع تكون هذه إشارة لحاجتنا للأكل، وعند الشعور بالعطش فهي إشارة لحاجتنا للشرب، وعند الإحساس بالتعب فهذه إشارة لاحتياجنا إلى النوم، وعندما عندما نشعر بالصداع، فإننا نسرع اللجوء لتناول عقار البندول.

هذه مؤشرات يشعر بها معظم الناس وهي مؤشرات تنتهي بحينها. لكن ماذا عن المؤشرات التي تضيء باللون الأحمر ونتجاهلها إنها مؤشرات خطيرة ومؤلمة وربما تؤدي إلى الموت.

هناك من يذرف الدموع حين يقول له الطبيب: تأخرت، المرض الذي أصابك انتشر في كل أجزاء جسمك، مثلاً اختبارات سرطان الدم والاختبارات المعملية الأخرى تساعد الطبيب على تشخيص السرطان، كذلك تعطي الطبيب فكرة عن مدى كفاءة وظائف الأعضاء لديك، وما إذا كانت قد تأثرت بالسرطان أم لا.

الفحص السنوي بكل أنواعه يعطي مؤشرات لما يحدث داخل أجسامنا. مرة أخرى الكثير من الناس لا يقومون في إجراء هذا الفحص لكنهم يفحصون سيارتهم بشكل دوري، أليس هذا تناقضًا مرده عدم الاهتمام. وفي المقابل هناك بعض الأطباء يخبرون المرضى بمرضهم بصورة جافة مجحفة مباشرة لا يراعون المشاعر الإنسانية، ربما هذا لتعودهم وتعاملهم في هذا المجال، هذا لا يعفيهم من عدم مراعاة حالة المريض النفسية.

هل من الخطأ القول إنه يجب على جميع الفئات العمرية من الجنسين إجراء فحص طبي شامل كل سنة، لماذا نقوم بذلك لسياراتنا ومن يتأخر عن الفحص سوف يدفع المال الكثير حين تكبر المشكلة وتؤثر على بقية أجزاء السيارة. لست مُتشائماً لكنني أسمع بين الحين والآخر من يُقال له: تأخرتِ أو تأخرتْ. كفانا إهمالاً لأجسامنا، كفانا سلوك الإهمال وعلينا سلوك ثقافة الفحص ولا غير الفحص -بإذن الله- يجنبنا سماع كلمة: (تأخرت) أو (تأخرتِ). مثل عربي أعجبني: (العقل السليم في الجسم السليم). عقولنا تصبح سليمة حين تصبح أجسامنا سليمة معافاة.

علامات تحذيرية شائعة يصدرها الجسم يتجاهلها الغالبية العظمى من الناس تعد مؤشر لإصابتك بأمراض تحتاج إلى استشارة الطبيب فوراً إذا كنت قلقًا بشأن صحتك. إناّ نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله.