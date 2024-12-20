لم ينته الأمر مع محور "الممانعة" بحرب غزة الكارثية. فتجربة لبنان واضحة مع الضربات القاصمة التي تلقاها "حزب الله"، وتحول "حرب الإسناد" التي تورط فيها الحزب المذكور إلى حرب تدميرية في الجنوب اللبناني ومختلف مناطق البيئة الحاضنة للحزب. وإذا ما عاينّا النموذج السوري، ندرك أنَّ الهجوم المضاد على طهران وأذرعها في المنطقة ليس جزئياً أو عقابياً، بل انه يتعدى قطاع غزة وتدمير حركة "حماس" ليشمل الإقليم بأسره، وصولاً إلى الأصل في كل ما جرى منذ عملية "طوفان الأقصى" في ٧ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ونعني بذلك قلب إيران التي تتعرض أذرعها إلى تدمير ممنهج من دون أن يكون في مقدورها أن تفعل الكثير من أجل إنقاذ مشروعها الإقليمي الذي أنفقت عليه على مدى عقود عدة عشرات مليارات الدولارات، فمكنها من اختراق العالم العربي إلى مرحلة وصل فيها مسؤولون كبار في طهران إلى حد التبجح بالسيطرة على أربع عواصم عربية إذا استثنينا قطاع غزة.

وللتذكير، معلوم أن الأرشيف حافل بعشرات المواقف والتصريحات وخطب الجمعة الصدارة من إيران، تكشف بالتفاصيل حجم التدخل والتورط في ضرب استقرار الكيانات في الجوار العربي، وفي استغلال العنوان الفلسطيني من أجل تسهيل الاختراق. حتى بالنسبة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي انتهت إلى فاجعة تاريخية، خرج مسؤولون إيرانيون في الأسابيع الأولى التي أعقبتها ملمحين إلى أنها أتت كرد على مشاريع التطبيع العربية - الإسرائيلية، لا سيما بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، التي كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أشار اليها خلال مقابلة أجرتها معه محطة "فوكس نيوز" في 20 أيلول (سبتمبر) 2023، أي قبل الهجوم بـ17 يوماً. ولمحت شخصيات إيرانية أخرى إلى أن من أبين أسباب الهجوم في غزة إجهاض مشروع "الممر الاقتصادي الهندي – الشرق أوسطي – الأوروبي"، الذي جرى التوقيع عليه في نيودلهي في 10 أيلول (سبتمبر) 2023 ويمثل تحالفاً اقتصادياً دولياً أميركياً - آسيوياً - عربياً - إسرائيلياً - أوروبياً.

الهجوم المضاد بدأ في قطاع غزة الذي جرى توريطه بقيادة حركة "حماس" وتقديمه كبش فداء للمشروع الإيراني الإقليمي، وفي مكان ما صب في صالح روسيا المتعبة بحربها مع أوكرانيا، وفي صالح الصين التي ما كانت تنظر بعين الرضا إلى تحالف بهذا الحجم ينطلق من منافستها الآسيوية الأولى الهند، الساعية إلى اقتناص فرصة الخلاف الصيني – الأميركي لانتزاع جزء من الاستثمارات الغربية في الصناعات من طريق الصين.

لكن ما حصل بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 أن الغرب، وفي الأمام إسرائيل والولايات المتحدة ضمناً، وجد فرصة تاريخية لضرب المشروع الإيراني في المنطقة وتقويضه، وإيصال النظام في طهران إلى حافة الانهيار. فطالت حرب غزة أكثر من عام إلى أن جرى تدمير حركة "حماس" ومعها القطاع على رؤوس أهله. ثم انتقل الدور إلى أهم الفصائل والأذرع الإيرانية في المنطقة، أي "حزب الله" في لبنان، الذي انطلقت الحرب ضده غداة عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رحلة إلى واشنطن بنهاية تموز (يوليو) 2024، حيث ألقى خطاباً في الكونغرس الأميركي، والتقى كل من الرئيس جو بايدن ونائبته والمرشحة آنذاك للرئاسة كامالا هاريس، والمرشح دونالد ترامب. بعد عودته من واشنطن بثلاثة أيام، بدأ الهجوم الكبير على بقية الفصائل، وبالمناسبة على إيران في عقر دارها. اغتيل القائد العسكري الأعلى في "حزب الله" فؤاد شكر في قلب معقل حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن ثم اغتيل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية في غرفة نومه في شقة تقع في قلب مجمع رئاسي في طهران يتولى مسؤوليته الأمنية "الحرس الثوري". وبين 17 و27 أيلول التالي، وبعد أن رد "حزب الله" على اغتيال شكر بشكل محدود، بدأ الاجتياح العسكري على مختلف الأصعدة بدءاً بعملية "البيجر"، ثم اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وكرت سبحة الحرب في لبنان إلى حين تدمير قسم كبير من قدرات الحزب العسكرية وإنجاز اتفاق لوقف النار يفتح الباب أمام نزع سلاح الحزب بشل تام. وغداة وقف إطلاق النار في لبنان، بدأ الانقلاب في سوريا وسقط نظام الأسد في 8 كانون الأول (ديسمبر). وواضح وصول قطار التغيير إلى العراق واليمن، مع تسلم الفصائل المقربة من إيران إنذاراً بوجوب تسليم أسلحتها للحكومة وإلا…. وطلائع تغيير أميركي في نمط التعامل مع جماعة الحوثي، وتمدد اليد الإسرائيلية كما حصل يوم أمس إلى قلب الحديدة وصنعاء وربما لاحقاً صعدة… إلى أن يجري تقليم أظافر طهران في الإقليم.