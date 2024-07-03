الحصول على الكهرباء من خلال الطاقة الكهربائية الفضائية يواجه صعوبات كبيرة وعديدة، ويجعل البعض يصفه بأنه مستحيل أو بمثابة الأحلام، ومع هذا فإن الآمال تتزايد مع تطور التكنولوجيا، حيث يرى البعض أن تحقيق بناء محطات فضائية تستقطب الكهرباء وترسلها إلى الأرض، بدأت ملامحه في الظهور. وبالتالي فإن تمكن البشرية من الحصول على الطاقة الكهربائية بواسطة محطات فضائية، ليس مستحيلاً، ولا هو بعيد المنال، مثلما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، خاصة ونحن نعرف أن معظم المنجزات التي تحققت في مسيرة الإنسان بدأت كحلم، وواجهت كلمات التثبيط من البعض، لكنها مع مرور الوقت، وتزايد الاختراعات ونمو التقنيات، تحولت إلى واقع يخدم الإنسان.

عندما يقال بأن محطات الفضاء الكهربائية لم تعد مستحيلة، لأن الواقع نفسه يوضح هذا الجانب، حيث بدأت بالفعل بعض التجارب الواعدة تستهدف تطوير محطات الطاقة الكهربائية في الفضاء، مثل مشروع الوكالة اليابانية للاستكشاف الفضائي، الذي قام في عام 2015 باختبار نظام نقل الطاقة اللاسلكي من الفضاء إلى الأرض، ويستهدف تطوير تصميم محطة طاقة شمسية في الفضاء، تستطيع أن تولد نحو واحد ميجاوات من الكهرباء بحلول 2030. وفي عام 2021 أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، مسابقة لتصميم محطات طاقة شمسية فضائية. وكما هو معروف ومعلن فإن ناسا تعمل وتبذل جهداً لتطوير تكنولوجيا نقل الطاقة اللاسلكية والهياكل الضخمة إلى الفضاء. والحال نفسه مع الوكالة الفضائية الأوروبية، التي تعمل على دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لمحطات الطاقة الشمسية في الفضاء. وهناك مشاريع خاصة عديدة في هذا المضمار، مثل شركة Solaren وشركة SPS-Alpha وغيرهما، ممن يعملون على تصاميم لمحطات طاقة شمسية فضائية، ذات بعد تجاري وربحي. وهدفهم بطبيعة الحال خفض الكلفة وزيادة الإنتاجية، والتحدي الواضح أن تصبح هناك تكنولوجيا يمكن تطبيقها على نطاق تجاري.

وهناك فعلاً جهد لتطبيق الأفكار على أرض الواقع، فشركة SPS-Alpha تعمل على محطة طاقة شمسية تجريبية، ستطلقها بحلول عام 2027. وهذه المحطة ستكون قادرة على توليد 1 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وإرسالها لاسلكياً إلى الأرض.

وهناك تجارب واعدة وخطط عند وكالات فضاء مثل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، لإطلاق تجارب أصغر حجماً، لاختبار محطات الطاقة الشمسية الفضائية بحلول 2028

بطبيعة الحال، هذه المشاريع، في بدايتها، لكنها واعدة وطموحة، ومن الممكن أن تتحقق في المستقبل وتصبح على أرض الواقع.

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