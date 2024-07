يقولون بالإنكليزية، في تلاعب على الألفاظ: You can pick your nose, and you can pick your friends, but you can›t pick your friends’ nose!

من العادات السيئة، التي كثيراً ما نراها في الشارع، خاصة عند الوقوف مطولاً على إشارات المرور، دس البعض، ومن الرجال بالذات، إصباعهم في أنوفهم، أو ما يسمى بـ«التنقف»، والتي أصبحت مؤخراً أقل ظهوراً، ليس بسبب التمدن، بل لإنشغال الأصابع بالهواتف النقالة.

تعتبر هذه العادة سيئة في كل الأحوال، وضارة أيضاً. فدس الإصبع في الأنف يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية والجسدية. فيما يلي بعض الأضرار والمخاطر المحتملة لهذه العادة:

1 ــ التهابات الجهاز التنفسي

- يمكن أن يؤدي دس الإصبع في الأنف إلى نقل البكتيريا والفيروسات من اليدين إلى داخل الأنف، مما يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

2 ــ نزيف الأنف

- دس الإصبع في الأنف يمكن أن يتسبب في تهيج الأغشية المخاطية الرقيقة داخل الأنف، مما قد يؤدي إلى نزيف الأنف، وخاصة إذا تم خدش أو تمزق الأنسجة داخل الأنف.

3 ــ تكون القشور والجلطات

- يمكن أن يتسبب دس الإصبع في الأنف بشكل متكرر في تكون القشور والجلطات داخل الأنف، مما قد يكون غير مريح، ويزيد من خطر النزيف عند محاولة إزالة هذه القشور.

4 ــ إدخال الأجسام الغريبة

- في بعض الأحيان، قد يتم إدخال الأجسام الغريبة إلى الأنف عن طريق الخطأ أثناء دس الإصبع، مما قد يتطلب تدخلاً طبياً لإزالة هذه الأجسام.

5 ــ تشوّه شكل الأنف

- قد يؤدي دس الإصبع بشكل متكرر إلى تغيير شكل الأنف أو إتلاف الحاجز الأنفي، مما قد يتطلب تدخلاً جراحياً لإصلاحه.

6 ــ الإحراج الاجتماعي

- قد يشعر الأشخاص الذين يدسون أصابعهم في أنوفهم بالإحراج أو الحرج في المواقف الاجتماعية، مما قد يؤثر على ثقتهم بأنفسهم وعلاقاتهم مع الآخرين.

* * *

للتوقف عن هذه العادة السيئة ننصح بالتالي:

1 ــ الحفاظ على نظافة اليدين:

- غسل اليدين بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في دس الإصبع في الأنف.

2 ــ استخدام منديل:

- إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأنف، يُفضل استخدام منديل نظيف، ورقي غالباً، بدلاً من استخدام الأصابع.

3 ــ ترطيب الأنف:

- الحفاظ على رطوبة الأنف باستخدام محلول ملحي أو مرطب يمكن أن يقلل من تكون القشور والرغبة في دس الإصبع.

4 ــ البحث عن بدائل سلوكية:

- محاولة إيجاد بدائل سلوكية، مثل ممارسة تمارين التنفس أو استخدام تقنيات الاسترخاء، يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في دس الإصبع في الأنف، أو اللجوء فوراً لاستنشاق ماء نظيف أو تدليك أو مساج الأنف من الخارج بشكل متكرر، للتخلص من الحاجة لدس الإصبع في الخشم.



أحمد الصراف