إيلاف من روما: توافد عشرات الآلاف من الناس على كنيسة القديس بطرس في مدينة الفاتيكان لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا الراحل ، حيث استخدم الكثيرون ذلك كفرصة لالتقاط الصور السيلفي، بل وجاء بعضها مبتسماً وتم نشره عبر منصات السوشيال ميديا، مما يعزز من نظرية اصابة العالم بلوثة وجنون السوشيال، وسط غياب تام لأبسط بديهيات القيم الإنسانية والأخلاقية.

في حين بدا البعض حزينًا في صورهم الشخصية، وهو أمر معتاد في مثل هذه المواقف، ولكن على الجانب الآخر نشر البعض من مستخدمي موقع إنستغرام صوراً وهم يبتسمون في صورة سيلفي مع جثمان البابا فرنسيس، وهو الأمر الذي تسبب في موجة من الغضب، خاصة أن البابا يرقد بلا حراك في نعش بجوار هؤلاء الذين التقطوا الصور.

Social media users are receiving backlash for posting smiling selfies with Pope Francis' body in his open casket.



Some people even tried using selfie sticks but were told to put them away.



