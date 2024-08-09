كثيرون يكوّنون انطباعاتهم وقناعاتهم عن الغرب من مواد الترفيه الغربية، ولا يعرفون أن مواد الترفيه الغربية منذ ستينيات القرن الماضي تسودها ما تسمى «ثقافة مضادة للثقافة السائدة/‏ التقليدية - Counterculture»، ولذا للثقافة الترفيهية الأمريكية أو إنتاجات هوليود تأثير سلبي على الأمريكيين أيضاً وليس فقط على بقية العالم، لأن ما تطرحه مواد الترفيه الأمريكية يمثل الثقافة المضادة لقيم المجتمع الأمريكي التقليدية، والجوائز في كل مجالات الترفيه والفنون تمنح حالياً للأكثر مناوءة للثقافة التقليدية في أمريكا والأكثر إثارة للصدمة والجدل، مع العلم أن هناك مؤسسات إنتاج فني أمريكية خارج هوليود تبنت الاتجاه المعاكس، حيث تظهر إنتاجاتها القيم العائلية والرسائل الأخلاقية والروحية، وبالطبع لا يعرف عنها الجمهور العالمي لتواضع ميزانياتها بسبب أنها لا تنتمي لثقافة مضادة للثقافة التقليدية، وصارت الثقافة المضادة للثقافة التقليدية ترتبط بمفهوم التقدمية، فصار كل ما يضاد الثقافة التقليدية في الغرب يعتبر إيجابياً لجهة أنه يدل على التقدمية، رغم أن مضمونه بات مجرد خرق لأي مثاليات أخلاقية توجد لدى الغربيين، وهذه خيانة لمفهوم التقدمية الإيجابي الذي كان سائداً في بدايات القرن الماضي، والذي كان يعني تبني المنهجية العلمية والتطور الحضاري وكان وراء النهضة العلمية والحضارية في كل المجتمعات ودائماً مضادة الثقافة التقليدية السائدة مهم للتجديد والتطور؛ بشرط أن تكون له بوصلة أخلاقية، بينما الحركة التقدمية الحالية في الغرب وصلت إلى اعتناق الفوضى العدمية والتي تضاد كل أنواع السلطات المادية والمعنوية، وهذا يتضمن كل المثاليات الأخلاقية، وهذا سبب دخول الإباحية والشذوذ بكثافة في مواد الترفيه، ولحسن الحظ أنه في الشرق لا يزال للتقدمية مفهومها الإيجابي الذي كان سائداً في الغرب بدايات القرن الماضي، ولا توجد في الشرق ثقافة مضادة للثقافة السائدة لأن الجمهور لا يتقبلها، وحتى الأعمال التي تنتقد بعض سلبيات الواقع السائد لديها حدود لا تتجاوزها مثل حدود المقدسات الدينية بينما ثقافة مضادة الثقافة السائدة في الغرب باستمرار تتبنى مساعي متعمدة وحثيثة لاختراق كل الحدود وإزالة القدسية عن كل مقدس، وهذا سبب الرسومات المسيئة للإسلام التي تماثل تلك المسيئة للمسيحية، والمواد الترفيهية والإعلامية والصحفية التي تسخر من المسيح والمسيحية في الغرب أكثر من تلك التي تسخر من الإسلام كما في الحفل الافتتاحي للأولمبياد؛ أي أن موقفها ليس معادياً للإسلام بحد ذاته إنما هو مناوئ لفكرة المقدس برمتها ولوجود حدود يجب التوقف عندها وعدم تجاوزها، ولذا ثقافة مضادة الثقافة السائدة في الغرب انتهت إلى أن صارت ثقافة انحطاط في كل المجالات حتى في مجال الفنون فهي من مضادتها للثقافة التقليدية تعادي مفهوم الجمال في الأعمال الفنية لأنه مفهوم تقليدي، ولذا الأعمال الفنية الحالية في الغرب تتسم بالقبح والفوضوية بشكل متعمد وليس نتيجة نقص الخيال كما هو الحال لدينا، ومؤخراً برزت في أمريكا شخصيات مناوئة لهذا التيار وتدعو للعودة للثقافة التقليدية في كل المجالات، والملياردير ايلون ماسك مالك تويتر (إكس) يشجع هؤلاء عبر نشر مقاطعهم في حسابه لأن لديه توجهات مضادة لهذا التيار، وبالعموم من يريد رأياً موضوعياً عن الغرب يجب أن يسأل من عاشوا فيه، ومن يطالع الإنتاجات العلمية والفكرية والحضارية للغرب سيكوّن انطباعات إيجابية عن الغرب، بينما سيلومه على إعجابه بالغرب من كون انطباعاته عن الغرب من مواد الترفيه المبتذلة، وسيكون مفيداً للجمهور العربي مطالعة مواد الترفيه التي تعكس قيم العائلة التقليدية الأمريكية مثل التي تنتجها مؤسسة Hallmark، والأفلام الحائزة على جائزة The Movieguide Awards، وهي جائزة للأفلام الروحية وتلقب بالأوسكار الديني.