بيت الحكمة في الشارقة بيت علم ومعرفة وثقافة. صرح للنور والوعي ومرونة العقل. تدخله متفائلاً، وتخرج منه ممتلئاً بطاقة حرّة نقية، روّاد البيت إلى تزايد، والقراءة هي العنوان، والمكان.. إمارة المشروع الثقافي العربي، العالمي..

في أبوظبي ارتفع عدد زوّار مكتبة قصر الوطن بنسبة 46%. زوّار وروّاد المكتبة إماراتيون وعرب وجاليات مقيمة، وسيّاح يربطون عادة بين المكان، وبين ثقافة المكان، ولعلّ المكتبات هي إحدى المؤشرات الدالّة على ثقافة شعب بعينه..

مكتبة محمد بن راشد عنوان ثقافي عربي إماراتي، تلبّي الحاجة المعرفية لأكثر من 200 جنسية من العالم مقيمة على أرض الإمارات. عناوين في الأدب والتاريخ والفنون والحضارات. مؤلفات كبيرة لمثقفين كبار من الشرق والغرب.

ليست هذه صورة انطباعية عابرة لزائر أو لسائح؛ بل هي صورة ثقافة القراءة في الإمارات التي يلتقطها الزائر والسائح. فلا تعود صورة عابرة ولا صورة انطباعية، بل هي شخصية دولة شعبها يقرأ، وتتاح له مؤسسات ومكتبات ومشاريع ترجمة كبرى لكي يتحول فعلاً إلى قارئ احترافي..

ننتبه جيداً إلى صعود مؤشرات القراءة في الإمارات خلال العقدين الماضيين، وهي مهمة مؤسسات البحث الميداني الاستقصائي في هذا المجال الذي يحتاج إلى فرق عمل متخصصة بوسعها قياس النمو الثقافي الإماراتي في مجال القراءة في السنوات الأخيرة..

مثل هذا الاستقصاء المجتمعي والعام يحتاج إلى متخصصين، وأيضاً، يحتاج إلى صحافة ثقافية استقصائية. صحافة ميدان وليست صحافة تعتمد على ال«P.R» تلك الخدمة التي كانت تصل الصحف قبل سنوات بالفاكس، واليوم تصل إلى الصحافة بالإنترنت أو بالكمبيوتر، لكنها تظل صحافة خبرية جاهزة إن أمكن القول، لا تصل إلى مستوى المهنية المطلوبة في صحافة الميدان والنزول إلى الأرض، والاستغناء عن معلومات الكمبيوتر التي قد تكون ليست دقيقة..

قياس واقع مؤشرات القراءة في الإمارات اليوم، يحتاج فعلاً إلى إعلام إحصائي، كما يحتاج إلى صحافة تبحث عن المعلومات، والأرقام، وتعاين بالعين الصحفية البشرية مشهدية القراء في حركتهم اليومية في إطار الأمكنة القرائية الحيوية مثل المكتبات العامة، كما تعاين أعمار هؤلاء القراء، وماذا يقرأون، ولماذا يقرأون،.. ومن علّمهم القراءة، وماذا يعرفون عن الكتب؟، وماذا يعرفون عن شعراء وروائيي الإمارات والعرب والعالم..

في متابعة، ومراقبة، وتغطية ظاهرة القراءة في الإمارات يفشل الصحفي الثقافي في المادة التي يعتمد فيها على الخدمة الإعلامية الجاهزة، وهي خدمة سريعة مطلوبة ولكنها ليست كافية ونحن أمام ظاهرة ثقافية عربية عالمية.. ظاهرة القراءة..

القراءة في الإمارات قطاع تنمية واقتصاد ومعرفة واستثمار في الإنسان.. يحتاج إلى استقصاء وأرقام وإحصائيات..