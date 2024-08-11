محمد بن صقر

أصبح بعض المثقفين العرب يعيش حالة ما بين الانهزامية والانتقادية، فإما أن ينكفئ على نفسه ويعيش بين صفحات التاريخ لمحاولة تقييمه أو أن يرتدي لباس الحرب، ليشهر فكرة نحو انتقاد المجتمع والسلطة وكل ما يعارضه، دون أن يقدم مشروعاً تشاركياً مجتمعياً. وفي كلتا الحالين يبقى هذا المثقف أسير فكرة تجعله لا يقدم شيئاً للمجتمع. وحيث إني لا أميل كثيراً للمدرسة الانتقادية بشكل كبير رغم أن لها فوائدها في بعض المواقف، فهي في النهاية تجلي الغشاوة والعتمة المضللة عن العين، لنر عيوبنا الحقيقية، ونحاول إصلاحها بكل السبل وكل الوسائل التي نعتقد أنها الأفضل والأكثر فاعلية وبرؤية جديدة وأفكار ابتكارية، هذا إذا ما اعتبر أن من أمسك بمشرط البحث والتمحيص والانتقاد أحد المثقفين والمفكرين الذين يهدفون إلى رسم خارطة طريق لإشكاليتنا الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية أو جدليات فكرية لها عدة اجتهادات بطرق علمية رصينة بعيدة عن السباحة في عالم الأخطاء والثقوب الجوفاء ورفع راية الاعتراض من أجل الفكرة والاختلاف عن الآخرين. فبعض المفكرين والمثقفين يبحثون عن الكمال في أطروحاتهم النقدية، وهذا محض من الخيال الذي لا يمكن أن يطبق في مجتمعاتنا العربية، ناهيك عن المجتمعات الغربية على حد سواء. فلا يزال البعض يبحث عن مشروع شمولي يعالج كل أمراض وعلل المجتمع القديمة، ويبحث عن المدينة الفاضلة من خلال مراجعات تاريخية لا يستفيد منها سوى انتصار لحجة أو تأييد لشخصية فكرية وثقافية أو سياسة، واعتبار ذلك الأمر سبباً جوهرياً للوصول إلى الحلول الكلية والشاملة. وقد أدى ذلك إلى اتساع فجوة بين المفكرين والمثقفين مع الجماهير من جهة، ومن جهة أخرى أصبحت الجماهير تدور في جدليات المفكرين واتباع آرائهم والتعصب لها والتغني بها وجعلها شعار حياة. وحتى لا أسقط في هذا الوحل المنهك بشكل كلي، أجد أنه لا بد من أن تتغير بوصلة المثقفين والمفكرين إلى بناء أساسيات مشاريع نهضوية وفكرية ومعرفية، والعمل على نشر ثقافة (صناعة الابتكار المعرفي) ليس من خلال مؤسسات رسمية فحسب، بل من خلال المجتمع والمجالس والمدارس والمنتديات، وأن تصبح قيمة هذا الابتكار مجتمعية وصفة ملازمة. فكما أن لكل مجتمع قيمة وصفة عالمية يشتهر بها، نجد أن مثل هذه القيمة لا بد أن تضم إلى الصفات القيمية التي يمتاز بها المجتمع، من خلال زرعها ورعايتها عن طريق هؤلاء المثقفين. انهزامية بعض المثقفين باستخدام الأساليب الانتقادية والانتقائية على الأطروحات المتجددة، والركون إلى النظريات والبحث في الماضي باعتباره سبيلا للتطور، ما هو إلا إعلان استسلام في مواجهة ما هو جديد. لذا أحد أبرز وظائف المثقفين هو (قبول التحديات) و(حل الإشكاليات وتحليلها)، بعيدا عن الإسفاف في الانتقاد المرسل، والهروب إلى ساحات المسائل القديمة. وحتى لا أفهم بشكل خطأ، لا أقصد هنا (التنصل من التاريخ)، بل لا بد من فهمة وقراءته واستشراف المستقبل، من أجل تقديم مشاريع تحرك المجتمع ككل ولا تحرك مؤسسات بعينها، وأن تكون هناك نهضة ثقافية فكرية مجتمعية، تقود لتغير مفهوم المثقف والمفكر من حالة السكون إلى حالة الإشعاع الجماهيري.