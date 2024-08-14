عبده خال



موسم جدة 2024 حفل بأنشطة متنوعة وتجارب عالمية، تجعل المرء سائحاً نجيباً، فمن خلال جغرافية المكان المحلي يطوف في عوالم مختلفة من الأمكنة، والشخصيات، والأحداث، وليس هذا بغريب إذ حرصت بلادنا على أن تكون في مصافِّ الدول المتقدمة سياحيّاً، من خلال التنوع في أنشطتها وبرامجها السياحية خلال السنوات الأخيرة حتى أصبحت وجهة عالمية للسيّاح من خلال إقامة المهرجانات والمواسم السياحية في مختلف مناطق المملكة، ومنها (موسم جدة 2024) تحت شعار (من جديد)، حيث استحضرت إدارة موسم جدة تجارب عالمية لأول مرة في الموسم، لاقت استحساناً وتفاعلاً كبيراً من قبل زوار مدينة جدة، حيث تم تجهيز مناطق على مساحات كبيرة تحظى بالخدمات كافة لاحتضان الفعاليات والعروض المختلفة؛ إذ تقدم الفرق الاستعراضية العالمية عروضاً يومية حية تجذب زوار الموسم، وتحقق مناطق الفعاليات أرقاماً قياسية في حضور الأسر وعشّاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

ومن خلال زيارتنا لمعرض (مونيه)؛ أكبر معرض غامر يضم أشهر 200 لوحة للفنان العالمي كلود مونيه بتقنيات حديثة وتصميم مبتكر، شاهدنا التطور الكبير والتجارب المبتكرة التي قدمها الموسم من خلال عرض الصور بشكل رائع من خلال شاشات كبيرة، حيث صمم مبدعو المعرض (غرفة اكتشاف) بمثابة رحلة تعليمية تبدأ باللوحات المعروضة قبل الدخول إلى الفضاء الغامر، وإتاحة الرؤية بزاوية 360 درجة للوحات الفنية، إلى جانب تجربة سمعية بصرية مبتكرة باستخدام تقنية Image Totale.

تجولنا بين عشرات اللوحات للفنان العالمي مونيه، الذي جعل للخيال متسعاً إضافياً من المتعة.

وفي تلك الزيارة استمتعنا بهذا التطور الهائل، الذي وصلت إليه السياحة في مملكتنا الغالية من خلال التنوع في استقطاب الفرق والحفلات والألعاب العالمية، حتى يعيش الزائر من داخل وخارج المملكة تجربة فريدة ومميزة.