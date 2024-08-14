عادل المرزوقي



«حمدان عضيد. وسند.. وقائد يحب الناس.. ويحبه الناس»، وصف يليق بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والذي يمتاز بتفرد تطلعاته وبصماته المؤثرة في المجتمع والاقتصاد ومستقبل الدولة، وهو الذي نهل من خبرات وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واستطاع أن يكسب ثقة الجميع، وأن يكون قريباً من المجتمع، وأن يدير أمور دبي بكل اقتدار.

سمو الشيخ حمدان بن محمد، قائد شاب ترعرع في كنف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتتلمذ على يديه، واكتسب منه الكثير من الصفات القيادية، وتأثر برؤاه وتجاربه وتعلم من حكمته، وهو عاشق للتحديات وملهم للفرسان، وحقق إنجازات عديدة في مضامير السباق وانتزع فيها أرفع الألقاب، وخرج منها فائزاً متربعاً على عرش المركز الأول.

سجل سموه يزخر بالإنجازات التي سطرها طوال مسيرته في ولاية عهد إمارة دبي، ويمتاز بنظرته الاستشرافية التي أسهمت في رسم ملامح مستقبل دبي، حيث يتزين مشهدها ببصماته التي أكدها من خلال عمله اليومي ومتابعته الميدانية للعديد من المشاريع المهمة والاستراتيجيات والمبادرات الخلاقة، والقرارات والتوجيهات المباشرة الهادفة إلى تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته.

والوصول بدبي إلى المراكز الأولى في جميع المجالات، وتقديمها إلى العالم وجهة أولى في التقنيات الذكية والفضاء والسياحة والمال والأعمال والصحة والاستدامة، مستنيراً في ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي كانت على الدوام مصدر إلهام لرؤية وخطط وطموحات الإمارة.

سموه مثال يقتدى به في حب الوطن والسلوك والمثابرة والطموح، ونجح في أن يكون القائد الشاب الذي يتطلع جميع الشباب العربي والعالمي، ويتخذونه قدوة ويتمثلون به، ليصبح ملكاً في القلوب قبل العقول.

مسار:

حمدان بن محمد صاحب طموحات واسعة لا تعرف حدوداً