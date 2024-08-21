لا شك أنَّ ظاهرة «البودكاست» التي تنمو حالياً، كثيرٌ منها مخترق من قبل تيارات الإسلام السياسي، يبدون بمظاهر حديثة، و«ستايلات» جديدة، وإنما بمضمونها ورسالتها تخدم الإسلام السياسي. إنني أتعجب من كثافة برامج «البودكاست» التي تطرح، يكاد يكون لكل شخصٍ «بودكاسته». خلع الشماغ، التشمير عن السواعد. الميكروفون الذي أمام اثنين متجاورين. الحديث ببطء ممل. السماعات الكبيرة على الرأس، موضة رائجة وغير مكلفة ويمكن اختراقها من قبل أي تنظيمٍ أو أي دولة، والخطر الأكبر أنها تغزو الجيل الشاب الصاعد خالي الذهن، الذي يسهل تعبئة فكره بما يريدون، من أفكارٍ مضللة، أو شحنهم عن طريق هذه الموضة ضد سياسات ومؤسسات الدولة، بل وربما تحريضهم على الدولة وهذا أمر مثير للريبة، وعلينا الحذر، إنها موضة غير مطمئنة، وذلك لسببين اثنين، أولهما: أن البودكاست غير محدد بمعايير تحريرية، أو نظام فكري، أو حدود سياسية كما في السياق الإعلامي المعتاد. الثاني: أن البودكاست يتحايل على الأنظمة السياسية والدول الوطنية، نصرةً للحزب أو الميليشيا من دون حسيبٍ ولا رقيب ولا يحتاج إلى تمويل من مؤسسةٍ أو دولة، بضع ميكروفونات، وأعمدة، وسماعتان فقط كافية لتفويج الشباب للتثوير أو الجهاد.

إنني أتفق مع الأستاذ خالد العضاض حين كتب قبل أيام مقالةً مهمة عن: «الصحوي البودكاستي» ومما قال فيها: إننا لو تحدثنا عن الأشد خطراً من الصحوي، لوجدنا أنه الصحوي المتحور (الصحوي البودكاستي) الذي يشبه إلى حد كبير (الذئب المنفرد) في الجماعات القتالية والإرهابية، الذي يمكن تسميته الحارس الأخير للأقانيم الصحوية، وهو مقاتل شرس ينفذ الأجندة الصحوية بحذافيرها من غير أن يتهم بأنه صحوي، لأنه يغني ويرقص، وينعم ذقنه كل صباح، ويتناول قهوته أو «الماتشا» وسط غيمة من دخان السيجار الكوبي. هؤلاء الصحويون المتحورون (البودكاستيون)، يبرز من بينهم ذلك الذي حاد عن طريق رفاق الأمس وعجز عن الاستمرار على السلوك المتدين الظاهري بالمفهوم الصحوي، ولكن علاقته الواضحة أو السرية لا تزال قائمة مع التنظيميين، ولا يزال يربطه بهم ود وحياء، وهم يقدرونه لأنَّهم نقلوه من درجة «التنظيمي الحركي»، إلى درجة «التياري المشاعري» - إن صح الوصف - أي أنه أصبح ضمن السواد الذي يتمتع «بحرارة الشعور الصحوي» بحسب تعبير صناع الفكر الصحوي الإرهابي، وهذا هو الأخطر على الإطلاق، فهو صحوي مترنح يخبط بيديه ذات اليمين وذات الشمال بلا هدى وبلا وعي، فيدمر أكثر؛ ليثبت أنه على المنهج ذاته ولو قصر، خصوصاً في مسألة الإثخان في أعداء الصحوة، الذين يتدرجون ابتداءً من الدولة ورجالاتها وانتهاء بالفرد البسيط الذي يريد أن يعيش بسلام بعيداً عن خرافات الصحوة والصحويين. وتعاني صناعة البودكاست من أمرين مريرين هما: ضعف المحتوى، وسرقة المحتوى، وفي الأخير تتم سرقة المحتوى المكتوب وتحويره إلى مادة مسموعة أو مرئية، جهاراً نهاراً بكل صفاقة. إذن فالمحتوى الجيد نسبياً مسروق، والمحتوى الأصيل ضعيف مهلهل.

الخلاصة؛ أن «البودكاست» مؤثر فاعل ورافعة للصحويين و«الإخوان» حالياً، و لا بد من تحديد ومقاومة المؤثر الفكري والصحوي، فهو الأساس في شرارة العمل الإرهابي، وبقية المؤثرات تأتي بمرحلةِ تابعٍ، لابد من وضع خطة كاملة يتم اتّباعها بين المؤسسات ذات الاختصاص، وبخاصة منها الدينية، بما يتبعها من منابر ومطبوعات وأفراد لديهم صلاحية الحديث وتوجيه المجتمع، والتعليم ومؤسساته وما يقع على عاتقه من مسؤوليات تأليف المنهج، وتأهيل المعلمين والرقابة على أفكارهم، وطرق إيصال المعلومة في أثناء ظهورهم الإعلامي وشرحهم للنصوص، وبخاصة منها الدينية، أو الأحداث السياسية، لأنها تسهم في خلق مناخات مأزومة قد تضاعف من أعداد المستعدين للتجنيد من التنظيمات المتطرفة بدليل ما نشهده من موجة البودكاست الصحوي الذي يتغلغل في المجاميع المشحونة بالقضايا السياسية أو الأحداث الحاليّة.