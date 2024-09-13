د.عبدالعزيز الجار الله

قدمت المملكة توجهاتها في الذكاء الصناعي، هذا الواقع الجديد في الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم اليوم، وذلك أثناء انعقاد: أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي النسخة الثالثة. التي انطلقت في 10 سبتمبر 2024 م بالرياض نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بمشاركة أكثر من 450 متحدثًا وحضور نخبة من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية وقادة الفكر والمختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة يشاركون في أكثر من 150 جلسة وورشة عمل، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024 م. حيث عبر عن توجهات المملكة في قمة الذكاء الاصطناعي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» د.عبدالله بن شرف الغامدي فكانت على النحو التالي:

- إننا في المملكة نسترشد رحلتنا في مجال الذكاء الاصطناعي برؤية المملكة 2030، حيث وضعت القيادة الراسخة لسمو الأمير محمد بن سلمان المملكة في مصاف دول الابتكار في الذكاء الاصطناعي، كما حظيت «سدايا» بدعم سمو ولي العهد المستمر لتقوم بدورها المنوط بها للارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

- نرفع السقف في هذه القمة وندفع حدود الذكاء الاصطناعي إلى أعلى وأبعد من أجل خير البشرية.

- نرى اليوم كيف تطور هذا المجال وأحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعد ثورة في الإبداع والابتكار والتعاون، وتسبب صعوده في طفرة بالمعلومات، والتزييف العميق، كما شكلت المعلومات المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي معضلة أخلاقية يجب علينا التصدي لها وجهًا لوجه.

- إن التنافس العالمي على المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا معقدًا ومتشابكًا وحاسمًا يتوجب علينا التغلب عليه، واجتذاب الشمال العالمي للمواهب يوسِّع الفجوة؛ مما يهدد التنمية الرقمية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي.

- بذلت «سدايا» جهوداً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي منذ إنشائها عام 2019م، ومنها: تنظيم النسخة الأولى من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث عُقد وقتها جلسة تشاورية لإنشاء هيئة استشارية للذكاء الاصطناعي تابعة للأمم المتحدة، وفي النسخة الثالثة من القمة يتم الاحتفال بهذا النجاح، وفي النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قدمت «سدايا» للعالم أكبر حدث لقادة الفكر في الذكاء الاصطناعي.

- استضافت «سدايا» أحد أكبر مشاورات حوكمة الذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 50 دولة، وقدمت منظمة اليونسكو جهوداً في تشكيل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمية، واعترافها في المؤتمر العام لها بالمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، تحت رعايتها ضمن الفئة الثانية كمركز دولي مقرّه مدينة الرياض، مما يؤكد ريادة المملكة في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

- عملت «سدايا» العديد من المشروعات والابتكارات ومنها: نموذج علَّام، وهو نموذج لغوي عربي كبير رائد تمَّ تطويره بفخر في المملكة العربية السعودية، وابتكار «صوتك» الذي تم الكشف عنه في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو الأداة الأدق في تحويل الكلام إلى نص باللغة العربية ويغطي 15 لهجة عربية.

- تستخدم وزارة العدل «صوتك» لتدوين آلاف الساعات من جلسات المحكمة الافتراضية في كل يوم مما يضع الوزارة بين القادة العالميين في الأنظمة القضائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.