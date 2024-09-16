هل فشلت الولايات المتحدة الأميركية في القضاء على الإرهاب المموَّل إيرانياً؟ هل فشلت في حماية حلفائها؟ وهل فشلت أوروبا في مساعدة حلفائها على إنهاء صراعاتهم، خصوصاً الإيراني الخليجي؟

هل استطاعت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا القضاء على الأنشطة الإيرانية الإرهابية والمهدِّدة التي تُرتكَب خارج حدود الإقليم كالتي تقوم بها في أوروبا؟

ما الذي ترجوه أوروبا من النظام الإيراني؟ ما الذي ترجوه الولايات المتحدة الأميركية من النظام الإيراني؟

ما قيمة إيران للاثنين؛ أميركا وأوروبا حتى تظل العلاقة محتفظة بروابط وثيقة برغم كل الخلافات الظاهرة بينهم، وبرغم العقوبات التي فرضتها على إيران؟ بل برغم ارتكاب إيران كل ما هو ممنوع ومحرَّم في عُرف القانون الدولي؟ وعلى عكس إسرائيل التي أُعطِيت حق الدفاع عن نفسها وهي الدولة المحتلة، إيران لم تتعرّض لهجوم، أو كانت في موقع الخطر في يوم من الأيام بشكل مباشر حتى تجد لجرائمها التي ترتكبها خارج حدودها مبرِّراً أو غطاءً يُضفي عليها الشرعية كما هو حال إسرائيل، إلا أن العلاقات مع النظام الإيراني ما زالت مستمرة بدرجاتها المتفاوتة، فإن قُطعت دبلوماسياً أُبقِيت على غُرف اتصال بحجة التفاوض.

إيران أسّست مراكز داعمة للإرهاب وفقاً لتقارير استخباراتية فرنسية ألمانية بريطانية. إيران خزّنت أسلحة وذخائر في تلك المراكز في أوروبا، واغتالت معارضين، وتجسَّست وموَّلت أحزاباً وميليشيات إرهابية، من خلال مراكز دينية وثقافية إيرانية في دول أوروبية (انظر لتقارير نشرتها الـ«بي بي سي» البريطانية، أو «سوسيس إنفو» السويسرية، أو مجلة «المجلة»، أو صحف ألمانية وفرنسية، أو حتى الإعلام الإيراني ذاته الذي أكّد إغلاق عديد من مراكزه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، إلا أن العلاقة بين النظام الإيراني والدول الأوروبية مستمرة.

تقف إيران وراء هجمات الحوثي المهدِّدة للمياه الإقليمية وللتجارة الدولية. تقف إيران وراء «حماس» المسؤولة مع إسرائيل في أكبر وأفظع إبادة بشرية في التاريخ المعاصر.

تقف إيران وراء هجمات فصائل من «الحشد الشعبي» على مواطنين أميركيين في العراق، والهجمات الصاروخية على إسرائيل، ناهيك عن ارتكابها جرائم في حق مجموعات عراقية من السُّنة.

إيران الداعم الرئيسي لـ«حزب الله»، المصنَّف دولياً في القائمة الإرهابية والمهدِّدة لأمن اللبنانيين والدول العربية، إضافةً لتهديده لإسرائيل، ومسؤول عن أكبر عمليات زراعة وتصدير المخدّرات وغسل الأموال، وتخزين المتفجرات في مناطق مدنية. أما في الداخل الإيراني فيرتكب النظام جميع أنواع الإرهاب والقتل، والقمع والإعدامات، وتجفيف المياه، وكبْت الحريات ضد مواطنيه، أي أنه في الاتجاه المعاكس تماماً لجميع القيم الحضارية التي بناءً على التزام الآخرين بها تدَّعي الدول الغربية أنها تحدِّد علاقاتها معهم، فالنظام الإيراني يقف على الضفة الأخرى، وعلناً بلا مواربة، حتى إعداماتها تجري في الميادين العامة.

مَن يجمع كل هذه المهدِّدات الإيرانية للأمن الدولي، والتصرفات المناقضة للحقوق الإنسانية والمواثيق الدولية، ويكون سبباً في استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط واضطرابها، يظن أن القضاء على هذا النظام لا بد أن يكون قراراً دولياً حتمياً، وبإجماع دولي تام، إنما الذي يحدث هو حرص الجميع على إبقاء النظام، والاحتفاظ بأذرُعه من ميليشيات على قيد الحياة، حتى لو اضطروا لمعاقبته أو صد هجماته، إلا أن القضاء على نظام الملالي ليس وارداً عند أيّ من الأجندات الأوروبية أو الأميركية، أي عند جميع أحزابها اليمينية أو اليسارية، الكل اتفق على الاحتفاظ بالنظام، وحصر مهدِّداته الدولية في محيطه!!

واتفقوا على التعامل مع جرائمه الدولية بشكل فردي، يحمّل أفراداً من النظام، ولا يحمّل النظام، حتى يظل النظام قادراً على الاستمرار.

لسنا وحدنا في دول الخليج مَن يستغرب من هذا الوضع الغريب والمثير للتساؤلات، بل حتى الموظفون الأوروبيون أو الأميركيون المكلَّفون بتقديم التقارير عن أنشطة النظام، أو المكلَّفون بالتفاوض مع أي من الأطراف الإيرانية، أو مع إيران مباشرةً، يكشفون عن الأدلة والإثباتات، وعلم الحكومات الأوروبية بها التي تؤكّد أن هذا النظام راعٍ للإرهاب، ومهدِّد للأمن الدولي، وخطر على الإقليم والتجارة الدولية، إلا أن تقاطُع المصالح بينهم وبين النظام الإيراني يقتضي الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

ليثبت لنا أن «إدارة» الصراع لا «حله»، هو سياسة اتفق عليها الجميع، فلا ننتظر من أي من الحكومات الغربية - يمينية أو يسارية - أن تقطع علاقتها تماماً وتُنهيها مع إيران، فازت كامالا أو فاز ترمب، سيظلون يحتفظون بخيط اتصال وارتباط، وستظل المعاقبة في حدود تُبقِي النظام الإيراني على قيد الحياة. السؤال الأخير: هل النظام الإيراني مستفيد من الرغبة الأميركية الأوروبية في إدارة الصراع لا إنهائه؟ الإجابة: نعم، وإلى أقصى حد.