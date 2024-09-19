حمد بن عبدالله القاضي

ازدحام الشوارع في الرياض هو حديث الكثير من المجالس ومواقع التواصل، وجاء هذا الازدحام بسبب تسارع التطُّور في العاصمة والحراك التنموي فيها والهجرة إليها.

وأرى أن معالجة الزحام تأتي عبر أربعة مسارات بعضها تم البدِءَ فيها وبحاجة فقط لتعميمها والسرعة بتنفيذها عبر هذه الحلول الأربعة التي بعضها مني وبعضها سمعتها من آخرين:

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أولا: زيادة الطرق والجسور والأنفاق بالتقاطعات المهمة وفعلا أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن مشروعات كبرى.

وتم فعلا بدء هذا المشروع الكبير بأربعة مواقع مهمة وبما يفوق مليار ونصف ريال وسوف تتوالي هذه المشروعات للطرق كما تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق وهذا أهم حل لأزمة السير بالرياض.

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ثانيا: أهمية هندسة الطرق والمخارج فأحد أسباب الازدحام عند الإشارات والتقاطعات هو إما عدم وجود مخارج لإيجاد حرية في حركة السير بالمخارج عبر الهندسة الفنية وقد رأينا أثرها الإيجابي في طريق الملك فهد وبعض الطرق الأخرى.

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ثالثا: تنظيم السير بالرياض وأعرف أن مرور الرياض يبذل جهدا كبيرا لكن بالتأكيد لا يستطيع أن يُغطِّي كل التقاطعات وكل الشوارع ونرى تواجد رجال المرور في عديد من التقاطعات للتنظيم ولكن للتغطية الشاملة لابد من تعميم الكاميرات للمراقبة والمتابعة لتوجيه دوريات المرور للذهاب للمواقع المزدحمة المتوقف فيها السير.

مرور الرياض يقوم بخطوة طيبة وهو منع دخول السيارات من طرق الخدمة لمسارات الطرق حين تكون مزدحمة.

لكن نلاحظ أنه أحيانا يتم هذا الإجراء رغم أن الطريق السريع غير مزدحم ويصير الازدحام والعرقلة بطريق الخدمة بسبب أن رجل المرور وسيارة المرور تقف بالمخرج الذي يؤدي إلى الطريق السريع وهو طبيعي عندما يكون الطريق السريع مزدحما لكن الملاحظ أن ذلك يتم أحيانا والطريق السريع غير مزدحم بخلاف طريق الخدمة.

وأضرب مثلا: قبل فترة وجيزة بطريق الدائري الشرقي جنوب طريق الإمام كانت مخارج الطريق للسريع مقفلة حتى طريق الملك عبدالله وتوقفت الحركة بطريق الخدمة ونقلت هذه الملاحظة لمدير مرور منطقة الرياض لواء محمد القريني فاهتم وتفاعل معها مشكورا وهو ذو الخبرة الطويلة بالسير بطرق الرياض.

ومثل ثان قبل أيام رأيت سيارة المرور ورجل المرور يقفان بأحد المخارج بطريق الملك سلمان فكان ازدحام شديد بطريق الخدمة بينما الطريق السريع تسير به السيارات بشكل عادي وبدون زحام إذ بعض المسارات شبه فارغة فتوقفت عند رجل المرور فقلت له يا أخي أنت ترى الطريق السريع أمامك لا يوجد زحام فيها بينما الزحام الشديد كله في طريق الخدمة فتجاوب مشكورا.

لذا لا بد أن يُنبَّه ويُوجَّه رجل المرور الذي يقف بالمخرج ألا يضع السيارة حاجزا إلا عندما يزداد ازدحام الطريق السريع أو تتوقف الحركة فهذا أمر طبيعي.

ولابد أن تتم المراقبة عبر دوريات تراقب عبر كاميرات وتلاحظ الطرق السريعة وطرق الخدمة وعندما يرون طريق الخدمة مغلقا والسيارات ليست كثيفة بالطريق السريع يتم توجيه رجل المرور بإعادة فتح المخرج وقد سمعت شكاوى كثيرة حول اقفال المخارج دون حاجة.

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رابعا وأخيرا «مترو الرياض» نؤمِّل أن يتم تشغيله قريبا وإن شاء الله سيساعد على تقليص الزحام حين يستخدمه لا أقول الكثيرون في البداية ولكن بالتدرج، وقد تُمنع بعض أنواع العمالة من امتلاك السيارة ما دام توفر لهم نقل عام حسب نظام منظمة العمل الدولية.