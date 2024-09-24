هل يمكن لـ«حزب الله» أن يستورد شحنة أجهزة اتصال مهمة تربطه بشبكة بديلة عن الهاتف دون علم إيران؟

هل ممكن أن يطلب «حزب الله» شحنة كهذه دون الموافقة الإيرانية والرقابة الإيرانية، ناهيك بالتمويل الإيراني أو التوصيل الإيراني، خصوصاً أن السفير الإيراني لدى لبنان كان يستخدم جهاز «البيجر» ذاته؟

إيران لا يمكن أن تكون بعيدة عن شحنة «البياجر»، أي إنه لو كان هناك تفخيخ حصل للأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، فإن تلك العملية لا بد من أن تكون قد مرت على إيران بشكل مباشر أو غير مباشر.

الاختراق لم يكن لـ«حزب الله»؛ بل الاختراق في إيران، ولم يكن الأول، ونعتقد أنه لن يكون الأخير، فمن بعد مقتل إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية وهو على رأس ذراع إيران الفلسطينية، يتعرض «حزب الله» إلى أكثر الاختراقات الأمنية فتكاً، من خلال تفخيخ أجهزة مرت عبر وسيط إيراني، ومن خلال استهدافات دقيقة جداً لمواقع قياداته، فهل الأمر مصادفة؟ أم هو تعاون أطراف إيرانية مع «الموساد» الإسرائيلي؟

إسرائيل تملك أدق التفاصيل عن مواقع وتحركات قيادات أذرع «الحرس الثوري» الإيراني، وعلى رأسها «حزب الله» و«حماس»، فحتى لو اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عن الحادثتين وبأنهما من فعل «الموساد»، فإن لإيران - بشكل من الأشكال - موقعاً في الأحداث، مما يفتح باب التساؤلات عمّا يحدث داخل إيران أكثر مما يفتح الأسئلة عمّا يحدث في «حزب الله» أو في «حماس».

إيران هي التي يجب أن توضع تحت المجهر، خصوصاً بعد سقوط طائرة رئيس الجمهورية؛ إبراهيم رئيسي، وبعد حصول إسرائيل على أرشيف الملف النووي السري، وبعد اغتيال محسن فخري زاده؛ أهم علماء الطاقة النووية الإيرانية، ثم بعد اغتيال إسماعيل هنية... كل هذه المؤشرات تدل على أن هناك أكثر من إيران في الداخل الإيراني؛ هناك خامنئي و«الحرس الثوري» من جهة؛ وهناك الأفندية والإصلاحيون من رجال الدين ومعهم رجال من الجيش، الذين سئموا التهميش وقمع محاولاتهم، من قبل «الحرس»، لوضع إيران على خريطة القانون الدولي؛ أي إن هناك تياراً ضد مشروع «الحرس الثوري» الإيراني التوسعي في المنطقة... ناهيك بالانقسامات العرقية الكثيرة والخطرة.

الأحداث الأخيرة تجري على عكس هوى المشروع الإيراني التوسعي... هناك من يحاول قطع الحبل الواصل بين النظام في إيران والأذرع الإيرانية في العالم العربي؛ مقتل هنية أولاً، ثم صيد وقتل قيادات «حماس»، ثم اصطياد قيادات «حزب الله» واحداً تلو الآخر وبدقة متناهية، واستهداف مخازن أسلحتها ومنصات إطلاق صواريخها، بشكل يدل على أن بنك الأهداف المتوفر لدى إسرائيل دقيق للغاية ولا يمكن أن يكون قد خرج إلا من داخل إيران، فمن هو الطرف الإيراني الذي يقف وراء تقليم مخالب «الحرس الثوري» الإيراني؟ وإلى أي مدى هناك أطراف من الداخل الإيراني ضالعة أو مخترقة؟ وهل لإيران توجه جديد يقضي بالتخلي عن أذرعها العربية؟ أم إن الصراع الإيراني الداخلي بين «الحرس الثوري» والتيار الإيراني المناهض له، يبرز في التخلي عن طموحاته التوسعية والتخلص من أعبائه؟!

الواضح أن لأطراف من النظام الإيراني مصلحة في إزاحة كل عائق أمام الانفتاح على الجوار وعلى العالم، وعبر عن ذلك التوجه الرئيسُ الجديدُ بقوله «إننا لسنا أعداء لأحد، ولا نكره أحداً، ومستعدون لفتح صفحة جديدة مع الجميع؛ بمن فيهم الأميركان»!!

لذلك السؤال الآن يجب أن يكون: ماذا يحدث في إيران؟ لا: ماذا يحدث في «حزب الله» أو في «حماس»؟ وهل ستتخلى إيران عن أذرعها العربية كلها وسيأتي الدور على «الحوثي» وعلى فصائل «الحشد الشعبي» الرافضة الانضمام تحت لواء الدولة، أم إن إيران ستتخلى عن الأذرع التي تشكل تهديداً لإسرائيل فقط، وستبقي على أذرعها المهددة لبقية المنطقة؟ تلك هي الحكاية.