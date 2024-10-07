د.عبدالعزيز الجار الله

يكاد مناخ المملكة (الطقس) أن يتقسم بين الأقاليم في اختلاف واضح في درجات الحرارة على النحو التالي:

- المناطق الباردة: في الشمال الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وحائل، وفي الغرب جنوب مكة المكرمة (الطائف)، الباحة، عسير ونجران.

- المناطق شبه الاستوائية: منطقة جازان.

المناطق الحارة ذات درجات الحرارة العالية: الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

يتحكم بحالة الطقس خطوط الطول ودوائر العرض، وهذا يحدث في معظم دول العالم التي تتسع بها المساحة وتتكون من أقاليم جغرافية متباينة بين السواحل والجبال والصحراوية. وهذا بحد ذاته جانب إيجابي في مواسم السياحة والرياضات واستضافة الأنشطة القارية والدولية.

هيئة السياحة في المملكة قدمت برنامجها السياحي يمتد من شهر أكتوبر 2024 حتى الربع الأول من 2025، وربما تتمدد بعض البرامج إلى شهر مايو، وفي الواقع أن المصائف: الطائف والباحة وعسير ومرتفعات جازان. تبدأ برامجها صيفا من شهر يونيو حتى سبتمبر.

حيث أعلنت الهيئة السعودية للسياحة في 04 أكتوبر 2024 م إطلاق تقويم فعاليات «شتاء السعودية» الذي يشمل الفعاليات والمواسم المزمع إقامتها في 7 وجهات هي:

(الرياض، جدة، العلا، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل) بداية من شهر أكتوبر 2024 حتى نهاية الربع الأول من 2025.

يتضمن تقويم فعاليات «شتاء السعودية على:

- أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة.

- يزيد على 500 عرض مميز..

- عدد من المواسم والفعاليات المميزة مثل:

موسم الرياض، موسم الدرعية، موسم العلا، موسم المدينة المنورة، وتقويم جدة.

- رالي داكار ومدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية.

- تفعيل مسارات الهايكنج والمخيمات والكرفانات في المناطق الشتوية.

- المرحلة الأولى أكثر من 50 عرضا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص.

فالفترة التي حددتها هيئة السياحة تغطي أجزاء من فصول الخريف والشتاء والربيع، وهذا يتيح اختلاف وتنوع الأجواء في 7 وجهات:

الرياض، جدة، العلا، البحر الأحمر، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، وحائل، واختلاف الطقس بين هذه الجهات والمدن وبخاصة سواحل وشواطئ البحر الأحمر والخليج العربي.

وقطاع الخدمات في العاصمة الرياض التي تتوقع أن تجذب سياحا من الداخل والخارج.