أحمد الجميعة



رمزية الدرعية في تاريخها وحضارتها قبل أكثر من ثلاثة قرون؛ لم تكن استثناءً عن حدود الجغرافيا التي امتدت فيه الدولة السعودية الأولى على خارطة الجزيرة العربية، وشكّلت نسيجاً مجتمعياً واحداً بقيمه، وتراثه، وأصالته، وأصبحت الدرعية «العنوان الوطني» لأبنائها في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأكثر من ذلك الهوية التي يُعرفون بها، ويدافعون عنها، ويضحون من أجلها؛ لتضع الدرعية «الحجر الأساس» لقيم المواطنة التي تُعلّمنا كيف هي التضحية للوطن، والدفاع عنه، والصمود أمام كل التحديات.

يروي لنا التاريخ القائد البحري في الدولة السعودية الأولى (أرحمه بن جابر الجلهمي) الذي قال عنه المقيم الإنجليزي في منطقة بو شهر 1816م «إذا لم يوقف عند حده سوف يسيطر على الخليج لا محالة»، وكيف كانت تضحياته في مواجهة الأعداء والدفاع عن الدرعية وهو في أقصى الشرق، وحينما رأى أن الموت أحاط به بعد أن أظهـر شـجاعة قلّ نظيرها، ضم ابنه إليه ورمى بالنار صناديق البارود الموجودة في سفينته (غطروشة) فانفجرت به ومات دون أن يسلّم نفسه أو ينحني للعدو.

وقصة القائد مسعود بن مضيان حينما وقف في وجه الأعداء العثمانيين دفاعاً عن المدينة المنورة، وقتاله البطولي لمنع تقدمهم نحو الدرعية، وانتهى به الأمر منفياً إلى إسطنبول ليُعدم هناك 1812م، وفي جنوب الدولة السعودية الأولى ظهر البطل التاريخي بخروش الزهراني الذي تحدى الأعداء في الحجاز وعسير، وقتلهم، ودافع عن أرضه وعاصمته الدرعية وهو في أقصى الجنوب، ثم يُقبض عليه، ويهرب ويقتل عدداً من الحراس والجنود، ثم يُقبض عليه مرة أخرى، وبعد أن سُئل عن سبب قتله للجنود فأجاب بعزة وأنفة السعودي الأصيل «حينما لا أكون مقيداً سأتصرف حسبما أريد»، لتنتهي مسيرة هذا البطل بقتله وتمزيق جسده.

قصة غالية البقمية التي دافعت عن الدرعية وهي في تربة ما بين الحجاز ونجد، وسخرت أملاكها وثرواتها للتصدي للقوات العثمانية المعتدية، وقاتلت بنفسها دفاعاً عن أرضها وأهلها، كذلك الشاعرة موضي الدهلاوي التي بثت بشعرها الحماسي من قوة وعزيمة المقاتلين عندما حاصر العثمانيون الرس، وقالت قصيدتها المشهورة:

عند سوره نخلي كالمطيره

لي تحالى الردي حلو المنام

في يدينا السيوف اللي شطيره

تنزع الروس وتقص العظام

والفرنجي سريعات الذخيرة

تلفضه مثل سيقان النعام

هذه القصص والمواقف التي يرويها لنا التاريخ؛ يمتد شعورها إلى يومنا الحالي في مشروع الهوية، والانتماء للوطن، فما أشبه اليوم بالبارحة، حيث تعمل الدرعية اليوم على مبادرات وأنشطة تعبر عن استمرارية فاخرة بتلك التضحيات البطولية، ورحلات التوحيد المتعاقبة على مرّ السنين؛ فضلاً عن النهضة التي تشهدها المنطقة. ليس فقط في مجال العمران والتطور، بل أيضاً في الحفاظ على الإرث التاريخي، والعمق الثقافي، لتبقى «الدرعية.. من هالأرض» رمزاً للوحدة الوطنية.

الدرعية ليست مجرد ماضٍ، بل هي حاضر ومستقبل، حيث تستمر في تقديم نفسها للعالم كوجهة تاريخية وحضارية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مع الحفاظ على روحها التي بناها أجدادنا بتضحياتهم، وما يحصل اليوم هو استكمال لتلك القصص التي تحدث عنها التاريخ، ولكن بأبعاد جديدة تعكس تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً؛ ليبقى التاريخ الذي بدأ قبل أكثر من 300 عام حاضراً في كل تفاصيل النهضة التي تشهدها الدرعية اليوم.