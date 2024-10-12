على بعد نحو 3 أسابيع من الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تبدو سماوات واشنطن مملوءة بالبجع الأسود المحلّق فوقها.

نظرية البجع الأسود تشير إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة، وتقوم على الفكرة السائدة بأن البجع كله أبيض، أما وجود البجع الأسود فهو نادر ومفاجئ، وتنطبق هذه النظرية على الأحداث التاريخية التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها أو كان احتمال وقوعها غير وارد على الإطلاق.

أكثر من إشارة تحملنا على القول بأن هناك بجعاً أسودَ يحلّق فوق سماوات الولايات المتحدة، ما يجعل من انتخابات الرئاسة المقبلة مجالاً خصباً بما لا يمكن تنبؤه، وسواء كان ذلك على صعيد تحديد المرشح الفائز، أو تهديده في حياته، ناهيك عن مسارات العنف المتوقعة عشية الاقتراع، وفيه وبعده.

يمكن البدء من عند ثورة الطبيعة، كما تجلت في الأيام القليلة الماضية من خلال الأعاصير التي ضربت ولاية فلوريدا الساحلية السياحية، شديدة الأهمية، بدءاً من إعصار هيلين وصولاً للمدمر ميلتون.

لم يوفر الأميركيون الخلافات حول الاستعدادات التي كان يتوجب اتخاذها قبل هبوب تلك الأعاصير، ما جعل منها مادة للصراع الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويكاد الأمر ينحو من عند المنافسة إلى الصدام من جراء الخسائر الهائلة في الممتلكات أو الأرواح، مع علامة استفهام سائرة حائرة: «من المسؤول؟» وعلى الرغم من أن حاكم الولاية رون دي سانتيس جمهوري، فإن الجمهوريين يلقون باللوم على إدارة بايدن، ونائبته هاريس، ما جعل الكثير من المراقبين في الداخل يتساءلون: أهي مفاجأة أكتوبر (تشرين الأول) جاءت بها الطبيعة؟

من بين البجع الأسود كذلك تأتي تصريحات الرئيس بايدن نهار الخامس من أكتوبر الحالي، التي عبّر فيها عن مخاوفه من عدم سلمية الانتخابات الرئاسية المقبلة... هل هي نبوءة ذاتية تسعى لتحقق ذاتها بذاتها؟ هل يتنبأ بايدن بالأمر، أم أنه وحزبه يخططون له، لا سيما في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؟

المؤكد أن ترمب كان قد هدأ من نبرته الصدامية مؤخراً، وعبّر بالتلميح عن استعداده لقبول نتائج الانتخابات، حتى لو فاز الديمقراطيون، وهو الأمر الذي أكد عليه نائبه المختار جي دي فانس، خلال مناظرته الوحيدة والأخيرة مع نظيره الديمقراطي تيم والز.

هنا الحيرة تتبدى، مثيرة وخطيرة، والبحث عمن يتوقع المواجهات المسلحة، وما هو الدور المرسوم من جانب اليسار الديمقراطي، بقيادة باراك أوباما من وراء الكواليس، والتصريحات من الديمقراطيين لا توفر نياتهم بعزل ترمب حتى لو فاز، استناداً إلى البند الثالث من التعديل الـ14 من الدستور الأميركي.

البجع الأسود المحلّق فوق سماوات واشنطن لا يقتصر على جماعات العنف المسلح في الداخل، سواء من البيض الأنجلو ساكسون الخائفين على ديموغرافيتهم وسيادتهم التاريخية، في مواجهة اليسار الذي يسعى إلى أصوات الأميركيين الليبراليين وغير المحافظين، وبنوع خاص المهاجرون من العالم الثالث. من بين هؤلاء، مهاجر أفغاني، عمل غالباً مترجماً للقوات الأميركية في أفغانستان، وقد أُلقي القبض عليه مؤخراً، بتهم الإعداد لهجمات مسلحة في العاصمة نهار الانتخابات، يستلهم فيها روح تنظيم «داعش». غير أن الكارثة هنا، لا الحادثة، وحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، فإن الأمر كان سيتم من خلال استهداف حياة المرشح الجمهوري ترمب، والمثير في الأمر أن الأفغاني هذا قيل إنه كان على اتصال بإيران.

الجزئية الأخيرة تقودنا إلى بجعة سوداء كبرى بدورها، تتمثل في نيات إيران الحقيقية تجاه الداخل الأميركي، وهل تسعى بالفعل للهرب إلى الأمام من خلال محاولة إشغال الداخل الأميركي وإشعاله، ما يوفر لها هدنة من المواجهة التي تبدو قائمة وقادمة لا محالة.

مؤخراً أطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية ترمب على معلومات تفيد بوجود تهديدات جدية على حياته، تقف إيران وراءها، وهو ما نفته طهران.

هنا التساؤل من باب هامش الشك: «هل التهديدات لحياة ترمب تتأتى من الخارج، مهما كان مصدرها، أم أن الداخل هو المهدد الفعلي؟»

في تطور غير مألوف في الساحة السياسية الأميركية، أعرب نحو 700 مسؤول عسكري وخبراء في الأمن القومي، في رسالة علنية، دعمهم للمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات بشأن دور الدولة الأميركية العميقة في إظهار العداء لترمب الذي ينوي تنظيف ملفاتها.

البجع الأسود بان جلياً في كتاب بوب وود وورد الأخير «حرب»؛ حيث كال اتهامات لترمب، كفيلة بأن تكون مفاجأة أكتوبر بالفعل، وهذا حديث آخر.

أي بجع أسود تنتظر الولايات المتحدة عما قريب؟