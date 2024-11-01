د.عبدالعزيز الجار الله

يأتي إعلان مجلس إدارة نيوم يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 م عن افتتاح جزيرة سندالة للسياحة والزوار والاستجمام والترفيه ليكون أولى البدايات الاستثمارية لمشروع نيوم، وأول تدشين لواحد من المشاريع الكبرى: القدية، نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، روشن السكني. وإن كانت مشاريع روشن هي من المشاريع السكنية وليست السياحية والترفيهية.

تعد سندالة الوجهة العالمية للسياحة البحرية الفاخرة على البحر الأحمر. وبذلك تعد أولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار، وهذا يجعل مسؤولية نيوم تتضاعف لافتتاح المشاريع الأخرى، كذلك يحفز باقي المشروعات الكبرى إلى التعجيل في إنجاز مشاريعها. ونيوم من المنافسين الدوليين في مجال السياحة البحرية وسياحة الجزر.

وقد أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، في ديسمبر عام 2022 عن تطوير سندالة لتكون مقدمة لافتتاح مشروعات عديدة خلال العام عام 2025 واستعداداً لإعلان رؤية السعودية 2040، وذلك عام 2027 - 2028 مشاريع عدة سياحية وصناعية ورياضية.

وحسب ما تناولته وسائل الإعلام عن افتتاح الجزيرة والأرقام والإحصاءات فهي:

- تقع سندالة في المياه الفيروزية الصافية للبحر الأحمر، على بُعد خمسة كيلومترات من ساحل نيوم، في الشمال الغربي للمملكة. وتمتد هذه الوجهة على مساحة 840,000 متر مربع، وتعد بوابة نيوم إلى البحر الأحمر بفضل موقعها الاستراتيجي، الذي يوفر وصولاً سهلاً لأصحاب اليخوت والسفن من أوروبا، والمملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي. ويبعد 17 ساعة إبحار عن أهم الوجهات على ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

- قدمت نيوم جهوداً هندسية ومعمارية وإدارية خلال سنتين لإنجاز هذا المشروع بمشاركة قوة عاملة وصلت إلى 30 ألف عامل، وبالتعاون مع أربعة شركاء محليين في قطاع المقاولات، وما يصل إلى 60 مقاولاً فرعيًا.

- استقبلت سندالة أول دفعة من الضيوف الذين تمت دعوتهم لزيارة الجزيرة إعلاناً لبدء الجزيرة نشاطها السياحي الذي سيساهم هذا النشاط بتفعيل مرافق أخرى قريبة من الجزيرة.

- تشكل سندالة تناغماً بين الجزيرة والبحر والشواطئ المحيطة بها والخلجان المرجانية، كونها جزيرة لم تستثمر من قبل، ووسط جزر قديمة تربط بين خليج العقبة وشمال البحر الأحمر، كما يخدم تصميم جزيرة سندالة. والتقنية العالية والتميّز المعماري، منسجمة تماما مع عملها في مجال إنشاءات المراسي واليخوت.

- تضم مجموعة من المطاعم والفنادق والمرافق العالمية , ومن المتوقع أن توفر سندالة نحو 3500 وظيفة، كما ستستقبل نحو 2400 زائر يومياً بحلول عام 2028، ما يسهم في تعزيز قطاعي الضيافة والسياحة المتناميين في المملكة، ودعم خطط التنويع الاقتصادي توافقاً مع رؤية 2030.

- تتميز سندالة ببيئتها البحرية المتنوعة، حيث تحتضن مياهها 1100 نوع من الأسماك، منها 45 نوعاً فريداً، بالإضافة إلى أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية، ما يوفر تجربة فريدة للغوص في أعماق الجزيرة واستكشاف عجائب الطبيعة البحرية.

وتماشياً مع التزامها بمبادئ الاستدامة والمحافظة على الطبيعة، سعت نيوم إلى الحفاظ على المكونات الطبيعية والبيئة البحرية للجزيرة في جميع مراحل التطوير.

- تضم سندالة عدداً من المرافق التي تعزز تجاربها السياحية منها: المرسى المتطوّر، الذي يضم 86 رصيفاً، والذي سيسهم في إطلاق موسمٍ عالمي جديد من الإبحار، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للجزيرة والمناخ المعتدل على مدار العام. فيما يشكل نادي سندالة لليخوت بتصاميمه الداخلية المميزة، أبرز معالم المرسى، حيث يوفر خدمات متطورة للزوار وملاك اليخوت ومديري الطواقم البحرية وأفرادها. وتتوافر في الجزيرة مرافق الإرساء والمراسي البحرية الإضافية لليخوت الضخمة، بالإضافة إلى مجموعةٍ كاملة من خدمات إدارة اليخوت.

- تتميّز بمركز يضم القرية والممشى، اللذين يقدمان تجارب متنوعة للترفيه والتواصل الاجتماعي، عبر 38 مطعماً، ومراكز ترفيه، و36 متجراً. فيما سيجد الزوّار فرصة للاستجمام والاسترخاء بجانب المسبح خلال النهار، وفعاليات موسيقية ممتعة في المساء.

- سيوفر نادي الجولف المطل على الشاطئ تجربة مميزة تناسب جميع المستويات، حيث سيقدم النادي ملعباً عالمياً بطول 6,474 ياردة (5,920 متراً) بمعدل 70 ضربة، كما يشتمل على 18 نقطة انطلاق، وتجربتي لعب من 9 حفر.

- ستقدم جزيرة سندالة خيارات متنوعة للزوار والسيّاح توفر 440 غرفة و88 فيلا و218 شقة فندقية.