في هذا المقال ننقل من المخزون العملي ، والإجراءات الناجعة والخبرة الضمنية في ناحية من نواحي الوطن الغالي رواية . أسند إلينا ناحية . أورد للقراء الاعزاء قصة هذه الرواية من أروقة هذه الناحية .

استقدم مواطن شمال شرق مكة المكرمة عاملاً زراعياً لمزرعته بتلك الناحية عن طريق أحد مكاتب الاستقدام الأهلية المصرح لها بمزاولة الاستقدام ، وعندما قدم العامل المزارع ، وأكرم المواطن رفادته ، وبعد ثلاثة أيام أخذه جولة حول المزرعة ، وحيازاتها الزراعية . تتكون المزرعة من أربعة ركبان كل ركيب يتكون من أربعة أحواض ، وكل حوض يتكون من عشرة ودياً ، والودي يتكون من ثلاثين حقلاً . تحف أطراف الاحواض والركبان من الداخل نخيل تزيد عن مائة نخلة تبعد أحداهن عن الأخرى اربعة أمتار ، ومحاطه خارجياً بعقوم أو زبير محاطة بأشجار الاثل من الخارج وسياج شائك من السلك الحديدي ، وبداخلها بئر وبركة بمساحة ١٥م في ١٥م ، والبئر عليها غطاس لأستخراج الماء يتدفق بالبركة ، ومن خلالها يوزع على الركبان والاحواض بواسطة المساقي قنوات أو ترعات لتوزيع الماء بما يعرف بالغمر " غمر مزروعات أحواض الركبان ، ووديه بالمسقى " . بعد الانتهاء من الجولة داخل وخارج المزرعة . أخذه لسكنه في الطرف الشمالي الغربي من المزرعة عبارة عن غرفتين شعبيتين ، ومطبخ ودورة مياه ومغسلة . مساحة الغرفة الواحدة ٣م في ٤م وسلمه المزرعة ومحتوياتها والسكن ومنافعه ، وطلب أن يبدأ عمله من الغد .

بعد نصف ساعة من بعد صلاة العشاء جاء يسعى متفتخاً يلهث فزعاً ، والرعب يغشاه . أفزعته أصوات بالمزرعة ، فذهب كفيله معه لسكنه لمعرفة الأصوات ، وبجلوسهما بالسكن . يسمعا حفيف النخل وأغصان اشجار المزرعة يداعبها الهواء بتياراته الخفيفة والشديدة تصدر أصوات تشتد حيناً باشتداد تيار الهواء ، وتسكن حيناً بسكونه . روح المداعبة الطبيعية تدغدغ عسف جريد النخيل وأغصان الأشجار بغددت جريد النخل وعسفه وأغصان الشجر وغصونه تبغددها وتصدر تلك الاصوات السيمفونية ، وهذا الذي أفزعه، فاخبره عمه حفيف سعف النخل وأغصان الشجر طبيعية لا تقلق منها . أراد من كفيله أنارة المزرعة ، وأفاده الانارة موجودة بالسكن ، وغير مجدية للمزرعة إلا إنه أراد على عموم المزرعة فقال كفيله: هذا يفسد محاصيل المزرعة والمزروعات ، ويستحيل إنارة المزرعة بالكامل ، انتابه الخوف الشديد من ظلمة وسواد أجواء المزرعة وتخيل أنها أشباحاً ، ورفض السكن بها ، واخذه كفيله ليسكن في غرفة جانبية بالقرب من سكنه لعله يسكن من روعه موقتاً .

لاحظ كفيله لا يمارس عمله بالشكل المطلوب ، فأخبره كفيله استقدمناك للعمل بالمزرعة " مزارع " فأفصح لكفيله: مبلط وليس مزارع . قال كفيله: العقد مع المكتب يستقدم مزارع ، وليس مبلط ، وهذا خلل ومعيب بالعقد ، ولما شرع بالإجراءات مراجعة مكتب الاستقدام التجاري الذي استقدمه . انهمر بالبكاء مترجياً من كفيله ، وارشدوه بني جلدته ان يسلط على كفيله أقربائه وجيرانه وبني جلدته شفاعتهم ، وأخذ يستصرخ بالجيران وابناء جلدة مالك المزرعة بانه باع مادونه ، وماخلفه في سبيل شراء الفيزياء ، وفرصة العمل بالسعودية ، وتعاطف معه الجيران ، وابناء عمومة كفيله ان يخلي سبيله ، ويتركه يترزق الله بمهنته مبلط دون مطالبة كفيله باجور ، ويستقدم غيره ، أذعن كلاً منها لذلك واتفق .

أمضى المكفول مايزيد عن اربع سنوات ، ونيفاً من الأشهر يعمل عند أصحاب المقاولات ، والمؤسسات الأهلية والأفراد ، وأصحاب العمائر والمنازل مبلطاً ، ويتقاضى اجرة يده .

مساء ذات يوم طلب من كفيله يعمل له خروج نهائي ، ويعطيه راتبه خلال الاربع السنوات المنصرمة ، وتزيد بضع اشهر . صدم كفيله من قوله ، ورفض الإنصياع لطلبه . اشار المكفول العقد يشير راتباً شهرياً ، وتجديدك الإقامة دليلاً كافياً على رضاك عني ، وعن عملي ، وملزماً بما في العقد ، والعقد شريعة المتعاقدين ونظام بلدكم يشير بذلك ، والشرع دستوره ، واعطي الأجير اجره قبل أن يجف عرقه ، وأخذ صوت المكفول يرتفغ شئياً فشيئاً وبتزايد . انفعل كفيله من كلامه واصراره على دفع الرواتب ، واعطائه مكافأة نهاية الخدمة كحقوق مستحقة عن المدة التي عملها عنده . ترنح كفيله من قول مكفوله ، ارتفعت الأصوات بينهما ، احتدم تبادل الردود ، وتوسع الخلاف ، وفشل المصلحون لحل الخلاف دون جدوى .

ذهب المكفول للناحية رافعاً شكواه في مستحقاته ، وجغيره يضج في اروقة الناحية ، واركان المبنى هنا وهناك .

أحيلت شكواه لشرطة الناحية وأخذت أقوال كلاً منها في ملف كامل ، وتضمنت فذلكة التحقيق ملخصاً: العقد ينطق بالاجرة الشهرية ولا يوجد اي مستند سوى الشهود الاتفاق ان يتركه يعمل مبلطاً في الناحية دون مطالبته براتبه طالما لا يعمل عنده بالمزرعة ، ويترزق الله مبلطاً عند الاخرين حلاً للأشكال تعاطفا للطرفين خلاف ما أستقدم من أجله ، ولا حدس هذه مخالفة قانونية ونظامية يعاقب عليها النظام . يتركه يرتزق دون ان يطالبه بأي إلتزامات مالية هذا يخالف نظام العمل والعمال السعودي والإقامة والقاعدة الشرعية المفرط اولى بالخسارة والقانون لا يحمي المغفلين أنتهى ملخص شرطة الناحية .

جاءت الأوراق من شرطة الناحية ، وتخذ قسم الحقوق بالناحية إجراء باعداد خطاب للمحكمة للفصل في الخصومة بين الكفيل والمكفول وكان قد باشر رئيس الناحية عمله بعد دورته الخارجية وإجازته الاعتيادية ، ولاحظ المكفول يكثر الكلام ، ويحث على إحالة اوراقه للمحكمة للفصل في الخصومة . اطال رئيس الناحية النظر كثيراً في المكفول من أعلى مفرق راسه لأخمس قدميه . طلب عرض أوراقه للاطلاع عليها ، ووجدت بمكتب الصادر بالناحية ، ويردد رئيس الناحية القاعدة الأصولية " من استعجل شيء قبّل أوانه عوقب بحرمانه " وباستطلاعه على اوراق المكفول مستكملت الإجراءات النظامية ، موقع خطاب الناحية للمحكمة من قبل وكيل الناحية ، وعليه تأشيرة رئيس القسم والباحث . نحى الأرزاق جانباً وأرجاه فيما بعد ، وطلب رئيس القسم والباحث ، وتبادل النقاش معهما ، فقال لهما: المحكمة تركز على البينة أو اليمين ، والعامل مستعد بمسط اليمين فيما يظهر منه ، ويكتسب الحكم الصفة القطعية النهائية، ويتطلب من الناحية إنفاذ الحكم ، والمواطن لايوجد بطيات الاوراق ما يستند إليه . تبادلوا وجهة النظر ، وما يميل إليه رئيس الناحية طلب الكفيل والعامل غداً . جرى اللقاء بالكفيل والمكفول انفراداً أول الامر كلاً منهما على حده ثم مجابهة بينهما لاحظ رئيس الناحية الكفيل على الفطرة ولا يحسن القراءة ولمس من المكفول سليط اللسان والتمسك بالعقد شريعة المتعاقدين ونظام البلد الشرع ، وطرح عدة تسألات على المكفول:

١-طيلت الاربع السنوات كيف تدبر مصاريف معيشتك الاكل والشرب والملبس والسكن ؟

فاجابه الاكل والشرب من بعض جاليات جلدتي ولا تخلوا من المحسنين والمناسبات المتعددة والعزائم التي ادعو اليها ، وهذا البلد بلد كرم لا يجوع جائع فيه والشرب من قنينات المساجد وبرادات بعض المحسنين خارج منازلهم . والسكن مع بعض جاليات جلدتي المقيمة ، والملابس استلف قيمتها من جلدتي المقيمة والتنقل مع حلدتي المقيمة إذا دعتني الحاجة .

٢- متزوج ولك أهل ووالدين ؟ أجاب نفي الزواج وبنعم وجود الوالدين ، وغير متزوج .

٣- من يصرف على ذويك ببلدك ؟ قال: يدبروا حاجتهم .

٤- خلال الاربع سنوات ما ارسلت لذويك مبالغ مالية ؟ فاجاب بالنفي لم يسلمني كفيلي رواتبي .

٥- حولت عن طريق البنوك لذويك حوالة ؟ أجاب بالنفي . ثم امره بالانصراف ، والعامل يردد أريد شرع الله فقال رئيس الناحية له: تريد شرع الله أو شرع البلاد فقال: شرع البلاد ، فقال له: شرع الله تقواك وايمانك وقلبك دليلك ، وشرع البلاد مشرعاً ابوابه ما يمنعك منه أحد . طالما جئت بقدميك الناحية بنفسك مشتكياً سيعطى كل ذي حق حقه دون بخس أو نقص .

طلب من الكفيل ان يزود الناحية بيان باسماء المؤسسات الأهلية والأفراد الذي عمل عندهم مكفوله مبلطاً . ارفق الكفيل بيان باسماء المؤسسات الأهلية والأفراد التي عمل عندهم مكفوله خلال الاربع السنوات بمنازلهم وعمائرهم مبلطاً .

احيل البيان وهوية الكفيل واقامة المكفول بخطاب الناحية لشرطتها لتحقق من اسماء البيان ومصداقية العمل لديهم مبلطاً ، والمبالغ التي تحصلها منهم المقيم والتحري من خلال البحث والتحري عن المواقع التي عمل بها مبلطاً خلال مدة اقامته ، وما دفع إليه من مبالغ ؟ نظير عمله مبلطاً ، وعزز بخطاب مماثل اخر لمؤسسة النقد السعودي عن التحويلات التي حولها لبلاده وذويه خلال إقامته.

بعد فترة وردت الايجابة من شرطة الناحية ومؤسسة النقد على نحو مايلي :

- شرطة الناحية مجموع المبالغ التي استحصلها نظير شغل يده عند المؤسسات الأهلية ، وشركات المقاولات ، والأفراد أربعمائة الفاً ريالاً ، وفق الإقرارات المرفقة .

- مؤسسة النقد السعودي مجموع حوالاته خلال اريع سنوات سبعمائة وخمسين الفاً ريالاً ، وفق قسائم الحوالات والتحويلات المرفقة صورها .

واجهت الناحية العامل بتلك الحقائق الموثقة ، والمبالغ فارتعص إرتعاصاً شديداً ، وتمعر وجهه من المبالغ التي سبق استحصلها من مؤسسات أهلية وأفراد بسندات قبض ومن أفراد بإقرارات خطية من قبله وحوالات بنكية باسمه صدم وترنح على حائط صالة الناحية ، وتصبب عرقاً ، وطلب ماءً للشرب ما يعانيه من جفف الحلق والريق ، فقال رئيس الناحية: هذه المبالغ مخالفة لما استقدمت من أجله تخصم الدولة منها مرتباتك والباقي يعود لخزينة الدولة ليس لك بها حق كونك مخالف انظمة الاقامة عمل بمهنة غير مصرح لك بها بخلاف ما استقدمت من أجله .

بسماع هذا الخبر ترنح قليلاً وتصاب عرقاً لا يستطيع بلع ريقه وطلب مزيد من الماءً ، واعطي قنية من ماء الصحة الحجم الوسط شرب منها اربع قنينات ثم استند واقفاً على حائط الصالة يهذي بكلام غير مفهوم ثم أخذ بالنزول شيئاً فشيئاً حتى استقر جالساً على ارضية الصالة أراد أفراد الناحية إجلاسه على أحد مقاعد الصالة ورفض والعرق يتصبب منه ، ويناول قنية بعد قنية من مياه الصحة . الناحية استدعت الهلال الاحمر لنقله لمستشفى الناحية ، وبعض الحاضرين يهونون عليه ويخففون عليه ، وهو لا يزيد عن قوله: نيلة هذا النهار ، واخذ جواله واتصل ببني جلدته ، وبعض معارفه . حضر من حضر من معارفه وجلدته لاحتواء الموقف ، وقرر تنازله عن دعواه بعد تأنيبه من قبل جلدته ومعارفه ، وتنازل عن شكواه ، وقرر إقراراً منفرداً استلم جميع رواتبه ومستحقاته من كفيله وليس له من اليوم وصاعداً اي حقوق ومستحقات على كفيله ، وشهد شهود الحال بعض من بني جلدته ، والحاضرين ، وصدق إقراره من محكمة الناحية .

ياسادة: التعاطف مع العمالة بخلاف ما استقدمت من أجله يفضي لمحاذير لا تغني حسن النية عنها فالمجاملات والمحسوبية قد تجلب مالا يحمد عقباه . بسبب التعاطف تفتح باب شر وطمع للعامل ، كما ينبغي لمكاتب الاستقدام الأهلية التي تستقدم عمالة خلاف طلب الكفيل تغرم جميع المبالغ التي استحصلها العامل وحولها بلاده بخلاف مهنته التي استقدم من أجلها كهذا العامل لتكون عبرة لغيرها من مكاتب الاستقدام ، وفق القاعدة النبوية " من غشنا ليس منا " مكاتب الاستقدام اعرف بالانظمة ، ولا تجهلها ومدركة بأنظمة الاستقدام والإقامة بخلاف المواطن ، ولا ينبغي ان تستقدم إلا وفق ما طلب منها .

دام عزك ياوطن ، ودامت القيادة الرشيدة ، ودام سلمانها خادم الحرمين الشريفين سلمان الحزم وولي عهده الأمين محمد العزم .

