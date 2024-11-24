كنَّا في شقة الناقد غالي شكري حين ألقى عادل إمام بقنبلته الصغيرة. لقد رفض تقديم مسرحية ليوسف إدريس. كنا في الأيام الأولى من 1987، وقد جاء نجم الكوميديا إلى باريس لتقديم «الواد سيد الشغال» على مسرح «الأولمبيا».

بعد العرض دعا شكري عدداً من الأصدقاء والصحافيين لإكمال السهرة في بيته. كنَّا نتوقَّع استمرار وجبة الضحك لكن الجلسة تحولت إلى ندوة أدبية فريدة، لا تخلو من مواجهة. والبداية سؤال من غالي شكري إلى عادل إمام: «كيف تفسّر أنك لم تمثل دوراً من نصوص كبار كتّاب المسرح المصري، أمثال نعمان عاشور وألفريد فرج وسعد الدين وهبة ويوسف إدريس؟».

قال إمام إن لا ضرورة لذكر أسماء. فهو فنان مع الناس وللناس. إن أقصى ما يريده هو الوصول إلى الناس والتأثير فيهم. وكان رأي شكري أن أصحاب هذه الأسماء هم المسرح المصريّ. وهم قد وصلوا إلى الناس وأثروا فيهم. لكن إمام رأى أن هؤلاء هم كتّاب الستينات. وذلك عصر انتهى. قال «نحن أبناء اليوم. والمثقفون بعيدون عن الشعب. لكنني من الشعب. لست مجرد ممثل يجسد أفكار غيره. لي أفكاري أيضاً التي أعيشها وأقدمها على المسرح. أجيد إضحاك الناس من أنفسهم ومن الأخطاء والانحرافات الموجودة حولهم. أنا ملك الضحك الذي تغلغل في حياتهم. والضحك أصعب من البكاء».

تدخل الممثل مصطفى متولي ليلفت الانتباه إلى ما كتبه الصحافي أحمد بهاء الدين في عموده اليومي. لقد خاطب كتّاب المسرح قائلاً إن هناك فرصةً ذهبيةً أمامهم وهي عادل إمام. لكن غالي شكري لم يغلق القوس بل عاد يسأل: «هل هناك نص مسرحي في مصر؟». وكان جواب إمام حاسماً. «لا، لا يوجد. لأن هناك أزمة فكرية». وجاء ردّ شكري أكثر حسماً. قال إن في مصر، رغم الأزمة، رواية وقصة قصيرة وشعراً. وأورد أسماء محفوظ والخراط وصنع الله وبهاء طاهر والغيطاني والقعيد وإبراهيم عبد المجيد وعبد الحكيم قاسم ومجيد طوبيا والبساطي وأصلان وعبده جبير.

تساءل إمام: «كم يبيع أحسن كتاب؟ إن الرواية يقرأها عدة آلاف بينما يشاهد مسرحه الملايين في العالم العربي». وكان دفاع شكري أن الروايات تتحول أفلاماً ومسلسلات يشاهدها عشرات الملايين. وصحيفة «الأهرام» تنشر روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وثروت أباظة وهي توزع مليون نسخة.

أصرّ إمام على أنه يفهم المسرح باعتباره وسيلة توصيل ما يريد إلى أوسع الجماهير. إنه يشعر بالبسطاء ويدافع عنهم بأسلوبه وبقدرته على السخرية. «ربما لا تجد في مسرحياتي شعراً أو شعارات. وربما لا أجد في نصوص هؤلاء الكتّاب المحاورات التي أستريح فيها وتغنيني عن الإضافة والحذف والتعديل. وقلت إنني لا أود ذكر أسماء. لكنني رفضت فعلاً مسرحية (البهلوان) ليوسف إدريس»!