كُثرت في الآونة الأخيرة الاحتكاكات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. آخر التعبيرات عن فقدان الود بين الجانبين، كان رفض إسرائيل إشراك فرنسا في آلية الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان، قبل أن يحكى عن إيجاد تسوية لهذه المسألة. الموقف الإسرائيلي جاء رداً على إعلان فرنسا التزامها بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفرنسا هي من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة، شأنها شأن سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن بريطانيا ودول أميركا اللاتينية وكندا وأستراليا ودول أفريقية. وحدث سجال بين ماكرون ونتنياهو الصيف الماضي، عندما دعا الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تذكر أن الدولة العبرية أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك رداً ...