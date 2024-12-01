عبدالرحمن الجديع



لم يكن الفن في يوم من الأيام عدواً للإنسان. الفن ابن الحياة، ونتاج البحث المتتابع للفرح وصناعة البهجة. الفن رافعة للإخاء الكوني، بهذا المعنى يتعيّن أن نفهم ونراعي ما يجري في السعودية. إن المملكة تتغير وتتطور، وتحاول أن تسابق الزمن من أجل الدخول في فلك الحداثة الحقيقية. ويأتي الترفيه في إطار هذه العملية الصعبة والطويلة، لكنها الممتعة في نهاية المطاف.

المملكة تعيش فترة من التطور والازدهار اللذين يعكسان انفتاحاً غير مسبوق على العالم، ويعتبر هذا التحول دليلاً واضحاً على رؤية القيادة السعودية للمستقبل. فمنذ أن أطلقت الحكومة رؤية 2030 أصبح المجتمع السعودي يتجه نحو آفاق جديدة من التقدم والتحديث في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والفنون والأزياء.

وفي حدث تجلت وازدهت فيه معاني الفخامة والتميز، استضاف موسم الرياض مؤخراً واحداً من أكبر مصممي الأزياء في العالم، في حفل يمثل نقطة استثنائية بإشراف الهيئة العامة للترفيه، وبديناميكية فاعلة لجعل صناعة ومحتوى الترفيه في السعودية تضاهي المستوى العالمي.

من خلال هذه التظاهرة الثقافية والفنية، استطاعت الهيئة استقطاب أفضل المواهب المحلية والإقليمية والعالمية، مما يمكّن الجيل الجديد من استكشاف الإبداع والتفاعل البناء مع الكون.

استقطب الحفل لفيفاً من نجوم ونجمات الفن العربي والعالمي، من مطربين ومطربات وممثلين وعارضات أزياء. وقدّم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عروض أزياء من تصاميمه الراقية، بينما رافقت هذه الفعالية مطربات وفنانات بارزات مثل نانسي عجرم، وجينفر لوبيز، وكاميلا كابيلو.

وتُوّجت هذه الفعالية بحضور الفنانة الكندية القديرة سيلين ديون التي شاركت بعد مكابدة مع المرض، حيث تألقت ديون في هذه المناسبة الفخمة، وجذبت تفاعل الحضور الذين تعاطفوا معها لمكانتها الفنية وبسبب الظروف التي مرت بها، مما أضاف للحدث أبعاداً إنسانية عميقة. وهل الفن إلا دعوة مباشرة إلى التلاقي والتآخي؟

مساهمة أبرز الأسماء في هذا العرض تحمل دلالات عميقة على إمكانية تحقيق التغيير، وتحفيز الطموحات الإبداعية والفنية في المملكة؛ فهذه الفعاليات ليست مجرد عرض للأزياء أو حفلة موسيقية، بل هي مؤشر واضح لإصرار المملكة على السير قدماً في طريق التطور والتجدد، فضلاً عن تسليط الضوء على قدرة المجتمع السعودي على التكيّف مع العصر وتقبّل الأفكار الجديدة، مما يعزز قيم الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الأخرى.

علينا أن نقر بأنّ التغيير من سنن الكون، فالأجيال الجديدة تختلف في أولوياتها وطموحاتها عن التي سبقتها. لذا فإنّ هناك حاجة مستمرة للتكيّف مع المتغيرات، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. إنّ المجتمعات التي ترفض التغيير وتتمسك بالجمود ستواجه الفشل، في حين أنّ المجتمعات التي تحتضن الابتكار والتجدد ستبقى متألقة نابضة بالحياة.

نتطلع بتفاؤل وأمل إلى هذا التغيير والانفتاح اللذين نشهدهما في السعودية اليوم، حيث يمكن أن تُعتبر السعودية رائدة التحديث والتغيير في الشرق الأوسط. القيادة السعودية برؤيتها الثاقبة ماضيةٌ في بناء مجتمع يسمح ويشجع التنوع الفكري والثقافي، من دون تناقض مع القيم التي تميز الهوية السعودية.

المملكة اليوم تُعزّز التفاؤل بمستقبل أفضل لسائر دول المنطقة، وتضرب مثالاً ناصعاً في التجديد والانتساب إلى الحياة والتطور. وفي الوقت نفسه، وبخطى واثقة ومتوازنة، تحافظ على القواعد الإيمانية الراسخة في نفوس البشر، حاملة بإباء مشعل النور لتواجه الظلام وفلوله، ليصبح الشرق الأوسط منارة للمستقبل، حسب رؤية ولي العهد الطموحة التي تنشد أن يعم السلام والتنمية المستدامة في الربوع كلها.

دعم الشعب السعودي لهذه المبادرات الخلاقة يعكس مدى الوعي والرغبة في التغيير الإيجابي. وعلى الرغم من الانتقادات التي قد تصدر من بعض الأفراد، تقدم السعودية نموذجاً يحتذى في الانفتاح والتغيير المستمر الذي يتسق ومتطلبات العصر الحالي فكراً وإبداعاً وأدباً وفناً وبطريقة إيجابية ومتوازنة.

أما ما يُثار هنا وهناك من بعض الأصوات، فنود أن نذكر بالمثل القائل «من كان بيته من زجاج لا يرمي على الناس حجراً». ثقافة رمي الحجارة لا تنفع. أما الحس النقدي البنّاء فأمر مطلوب ومحمود؛ لأنه يساعد المجتمع على التقدم، ويبني على المنجزات ويعظّمها.

السعودية تدرك أنّ الحداثة تعني خدمة البشر، وأن الانفتاح هو تكريس للمواطَنة الإنسانية، وإعمار للأرض وتأثيثها بالأمل والمحبة، وبذلك وحده نرصف الطريق أمام المستقبل المشرق.