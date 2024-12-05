سامي المغامسي



• ⁠عندما يلعب الهلال تشاهد جماليات كرة القدم وكأن لاعبيه يُدارون بجهاز تحكم عن بُعد، يصعب على أي فريق مجاراتهم.

• مستوى الهلال الذي قدمه أمام الغرافة القطري هو امتداد لما قدمه منذ بداية الموسم، وخسارته أمام الخليج تقول له إن كرة القدم ليس لها كبير، وأن الأداء داخل الملعب هو الفيصل في النتائج وليس الأسماء.

• في الهلال هناك قصص لا يعرفها إلا من مثّله، وارتبطوا معه، وعاشوا أجمل قصص البطولات والإنجازات التي لا يحققها إلا فريق بحجم الزعيم.

• الهلال هو العنوان والرقم الصعب ليس في الدوري السعودي فحسب، بل في آسيا، وهو كذلك الرقم الأول بناء على البطولات والإنجازات التي حققها.

• ⁠اتركوا قصص التحكيم والدعم الذي يجده الهلال، واعملوا واجتهدوا مثل الهلال حتى تستطيعوا الوصول لما وصل إليه.

• النتائج التي يحققها والمستوى الذي يقدمه حالياً يؤكدان أنه الأقرب للبطولة الآسيوية، فكل المؤشرات تؤكد ذلك إلا في حالة واحدة.

• الهلال لا يتأثر بغياب أي نجم، لديه فريق كامل على دكة البدلاء، يغيب من يغيب، الهلال يلعب باسمه وتاريخه ومن يمثله داخل الملعب.

• ياسر الشهراني النجم الكبير يعيد نفسه من جديد بمستوى ملفت، خطف الأنظار وهو يجرى كالنحلة داخل الملعب، يذكرنا ببدايته مع كرة القدم.⁠

• (خيسوس) مدرب رائع يجيد قراءة المباراة، ويملك الحلول حتى وإن كان الفريق في أسوأ حالاته، يعرف كيف يدير منظومة الهلال داخل الملعب.

• ⁠الهلال فريق صعب أن ينهار أو يغيب أو يبعد عن البطولات مثل كثير من الأندية التي بمجرد أن تحقق بطولة تغيب وتعيش على أطلال الماضي.

• ⁠الهلال بعد كل بطولة يحققها يفكر ماذا لديه من بطولات قادمة حتى يتوج بها.

• ⁠في الهلال هناك أسس وقواعد صلبة وتاريخ طويل من الإنجازات ما زال مستمراً معه؛ لذلك هو يحقق البطولات.