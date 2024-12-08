عثمان بن حمد أباالخيل

قال الشاعر صالح بن عبدالقدوس في أشهر بيت شعر:

(يُعطيكَ من طرف اللِّسانِ حلاوةً

ويَروغُ منك كما يروغ الثعلب)

هذا البيت يلخص حال مشاعر أغلبية من حولك من الناس؛ فهي مشاعر مزيفة سرابية الذي لا يروي من العطش. هذه المشاعر أحيانا تكون سلبية وأحيانا أخرى إيجابية تظهرها وتعبر بها عن مشاعرك لكنها سرابية تمضي حال سبيلها حين تدير ظهرك للطرف الآخر.

عبارات منمقة ومعسولة ما هي إلا تزييف للمشاعر الكاذبة التي قد يصدقها من يفتقدها في بيئته. ليس هناك شك أن أصحاب المشاعر المزيفة يعيشون حالة من الفراغ العاطفي وفوضوي الحواس، وأصحاب المشاعر المزيفة يكرهون القيم الإنسانية والعلاقات الاجتماعية فهم يدركون ما يدور في داخلهم من تناقضات.

من أصعب وأقسى المشاعر، ألا تشعُر بأي شيء على الإطلاق. - فينسنت فان غوخ

حقيقة لا غبار عليها وإن تجاهلها البعض من استهان بمشاعرك وهنت عليه لم يحبك ولم يقدرك ولم يحسب لك أي حساب من البداية.

نحن عصر التواصل الاجتماعي، أصبحت المشاعر والعواطف تتداخل وتتشابك بطرق لم نكن نتخيلها في الماضي. يا للأسف هناك من يلعب بمشاعر الآخرين هذا اللعب قد يؤذي ويدخل الطرف الآخر في عالم مخيف، عالم سرابي: لماذا أصبحت مشاعر الآخرين رخيصة رخص من يقوم بها؟. وفي المقابل هناك جفاف العواطف بين الناس، تصحّر المشاعر الإنسانية بين الناس كيف نسقيها بماء يُنبت ويسقي ويبقي الحياة وردية، هذا الجفاف أصبح يتلوّن بألوان غير مناسبة للذوق والحياة، كم هو جميل أنْ نروي حياتنا بالحب، كيف نقتل الفقر العاطفي في داخلنا؟ الأمر ليس صعبًا، إنه العودة إلى الطبيعة البشرية التي غرسها الله في قلوبنا، إنه أمر جبلِّي مكتسب، المعروف، إنني أدعو الجميع أن ينبذوا الفقر بمعناه العاطفي ويروي من حولهم بالمشاعر الإنسانية الإيجابية الحقيقية.

إنها دعوة من إنسان إيجابي في تفاصيل حياته، الفراغ العاطفي بين الناس يولِّد البعد ويقرِّب الشقاق، كلمات قليلة تثلج الصدر وتزرع الأمل في قلوب من حولك، الحياة جميلة ومن أجمل ما فيها الحب الفطري. قال عمر بن الخطاب -رضي اللّه عنه -: إنّ مما يصفي لك ودّ أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحبّ الأسماء إليه، وأن توسّع له في المجلس. حقيقة يدركها الكثير لكنهم يتجاهلونها من أصعب الجروح وأشدها قسوة وألما على الإنسان جرح المشاعر والأحاسيس، لأنها لا تندمل خاصة ممن نحبهم وتكتشف انها مشاعر مزيفة تهدف إلى مطامع دنيوية ولعب. ابدً عليك الحذر من أولئك الذين لا يفهمون ولا يدركون معني المشاعر الإنسانية النبيلة.

(الأيام كفيلة بأن توضح لك مشاعر الآخرين تجاهك، ستعلم بأن ليس كل قريب يحبك وليس كل كلمة جميلة تكون صادقة من القلب، وليس كل ابتسامة تدل على نقاء) جبران خليل جبران.