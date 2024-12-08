وها هي كاتدرائية «نوتردام» في باريس تنهض من حريقها وتعود أبهى مما كانت. يحضر كبار القوم افتتاحها بعد أن تشارك في ترميمها أكثر من ألفي عامل، بينهم المغربي عز الدين هدنة. حرفيّ ماهر أثبت حضوره طوال السنوات الخمس التي استغرقها العمل، يؤدي واحدة من أصعب المهمات، وهو في قمة رافعة عملاقة. يؤكد زملاؤه أنه كان أول من يحضر إلى موقع البناء كل صباح. بلغ الرابعة والستين، سن التقاعد، لكنه وعدهم أنه لن يتقاعد قبل انتهاء الأشغال. ثم، قبل أسبوعين من الافتتاح، يشاء القدر أن يموت عز الدين بأزمة صحية طارئة.

هبط الحزن والذهول على الورشة الضخمة حداداً عليه. لن يحضر العامل المسلم حفل تدشين الكاتدرائية التي تحمل اسم السيدة مريم. نقلوا جثمانه ليدفن في تربة المغرب. لن يمسك بيديه ميدالية التفوق التي كانت مقررة له. سيتسلمها ابنه نجيب، أو ربما أخوه حكيم، العامل معه في الورشة. لكن عبارات التأبين التي قيلت فيه تساوي ميداليات. أثنى الرئيس ماكرون على من وصفهم بالكيميائيين الذين حوّلوا الفحم إلى فن. ثم حيّا ذكرى عز الدين هدنة «أحد الجنود الأوفياء». أما فيليب جوست، المسؤول عن إعادة إعمار الكاتدرائية، فكتب أن الراحل تمتع بروح الالتزام والتضامن والاعتزاز بالنفس. اكتسب صداقة الجميع، وكان تجسيداً حقاً للحالة الذهنية لهذه المغامرة الإنسانية الرائعة.

لماذا كانت «ورشة القرن» مغامرة إنسانية؟ لأن 340 ألف شخص، من كل الأديان، أو ممن هم من دون دين، مدّوا أيديهم إلى جيوبهم، وتبرعوا لإصلاحها بعد حريق ربيع 2019. بينهم أباطرة شركات كبرى، يملكون المليارات، أو أطفال كسروا حصّالاتهم ليقدموا ما تجمّع فيها من قطع نقد صغيرة. كان الوقع العالمي لخبر احتراق الكاتدرائية صاعقاً. هناك من شبّهه بخبر اغتيال الرئيس جون كنيدي أو لحظة هبوط رائد الفضاء آرمسترونغ على سطح القمر. امتدت حملة التبرع إلى كل القارات شمالاً وجنوباً. جمع المتبرعون 843 مليون يورو. الأكثرية وهبت بصمت. لم تعرف اليمنى ما أنفقت اليسرى. وكان هناك من كبار الأثرياء من تبرّع في طنّة ورنّة.

أكتب عن سائق الرافعة عز الدين هدنة، وأنا أتابع مراسم إعادة افتتاح «نوتردام». يؤثّر فيّ دائماً التسامي بين البشر. هو فضيلة أرفع من التسامح. تابعت جهود بنائين مسلمين، يقودهم المهندس رضوان حموشي، أبدعوا في تأهيل كنيسة «الطاهرة» في الموصل. واحدة من أقدم كنائس العراق. دمّرها «داعش» في 2017. وفي الموصل أيضاً تم ترميم المنارة الحدباء لجامع النوري. المنارة المائلة الجميلة التي سبق أن احتاجت سدّ فجوة خطيرة في هيكلها. وتولى العمل المعماري المسيحي عبودي الطنبورجي من دون مقابل. قال إن أجره عند الله. وهل ننسى أن محمد غني حكمت، شيخ المثّالين العراقيين، نحت مراحل درب الصليب لكنيسة في بغداد؟ قصص تستحق أن نحكيها لأبنائنا وندرجها في مناهجنا المدرسية.