«الكعكة السورية» دسمة وشهيّة. كل يريد أن يقتطع الحصة الأكبر. تركيا وإسرائيل حازتا نصيب الأسد. أميركا هي سيدة اللعبة، والمشرفة على تحريك خيوطها. فكل قطعة شطرنج تحرك، تتم بإذنها. تعفف ترمب، وتحججه بأن «سوريا ليست صديقتنا، ويجب ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها»، هو من باب ذرّ الرماد في العيون. انظر كيف يحاول المحلل السياسي الشهير توماس فريدمان في مقالته في «نيويورك تايمز» أن يقنع ترمب بأن «سوريا هي حجر الزاوية في الشرق الأوسط بأكمله، وإن انهارت فكما جسر متفجر، سيُوجِد فرصاً هائلة يستغلها الجميع». مع أن ترمب ليس بحاجة لمن يقنعه.

لا يخفي الأتراك أنهم ينسقون مع أميركا، خطواتهم ودعمهم للمعارضة المسلحة، بل ثمة اتفاقات تتعلق بترتيبات المناطق الكردية في سوريا. استولت المعارضة المسلحة بلمح البصر على دير الزور ومنبج، ثم أوقف القتال، لأن ثمة ما أبرم بين الطرفين.

الاتفاقات التي تحقن الدماء ليست بالأمر السيئ، لكن بعضها شرير وقاتل. إسرائيل أيضاً تتوافق في خطواتها العدوانية في سوريا، مع الإدارة الأميركية الحالية.

وما ترتكبه من تدمير واحتلال، بهدف إثارة البلبلة والفوضى، هو الأخطر على مستقبل سوريا. لم تترك إسرائيل فسحة يوم واحد للشعب السوري للابتهاج بحريته التي نالها بعد ديكتاتورية 54 عاماً. كان بمقدورها أن تؤجل حربها الحاقدة لو لساعات. شنّت أكبر وأشرس عملية قصف في تاريخها، شارك فيها 300 طائرة حربية. أي عملياً كل أسطولها الجوي. وكهدية في هذه المناسبة السعيدة، سرقت إسرائيل هضبة الجولان.

وقف نتنياهو على قمة جبل الشيخ، وقال كمن امتلك العالم، وقد انكشفت أمامه دمشق والبقاع اللبناني، وهضاب الجليل وبحيرة طبريا: «ستبقى الجولان قطعة من إسرائيل إلى الأبد». لم يكتفِ بذلك، بعد أيام من قصفه الوحشي لعاصمة عربية هي بيروت، زحفت دباباته لتتمركز على بعد 20 كيلومتراً من دمشق، وكأنما يقول إنه قادر على الوصول إلى العاصمة العربية التي يريد. كل ذلك متزامناً مع إبادة كاملة لمعدات وأسلحة الجيش السوري، من سفن وطائرات ودبابات وصواريخ ودفاعات جوية، ومراكز أبحاث مدنية وعسكرية، حتى بعض مراكز الدولة المدنية. تباهى الإعلام العبري بأن «إعادة تأهيل الجيش السوري ستكلف مئات المليارات، وستمتد لجيل كامل». وانتشى ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي قائلاً: «كم عظيم أن تصبح سماء دمشق آمنة لطائراتنا، كأننا نحلق فوق حيفا أو تل أبيب».

عدوان ستحاسب الأجيال السورية عليه إسرائيل من دون شكّ. فأولئك الذين قصفت بيوتهم طائرات بشار الأسد قبل 12 عاماً، هم الذين عادوا بأسلحتهم وغضبهم ليدخلوا المدن السورية فاتحين. أياً تكن قدرات إسرائيل اليوم، فإن الأطفال الذين رأوا الطائرات الإسرائيلية تحرق ممتلكاتهم، وتحطم قوة جيشهم، وتقتحم قراهم وتجتاز أراضيهم، لن يحملوا في قلبهم محبة ولا سماحة لهؤلاء الغزاة. ولا داعي للحديث عن أطفال غزة، فهؤلاء سيفعلون ما لا يخطر على بال أحد.

حسابات الربح والخسارة معقدة في الحروب، بالأمس، كانت إيران سيدة في سوريا، وها هي خرجت. وروسيا تفاوض لإبقاء قاعدتيها والحد الأدنى من قواتها، وقد لا تفلح. و«حزب الله» محاصر من إسرائيل جنوباً وشرقاً من الجهة السورية، ومرصود من البحر والجو. لكن محللين إسرائيليين يتحدثون عن خطر لا يزال يحيط بهم، من الخاسرين، الذين ربما يَجِدون بعد حين منافذ صالحة ليعودوا.

إسرائيل أرادت التخلص من بشار الأسد، واحتفت بالمعارضين، لكنها تخشاهم أيضاً. ما تحلم به حقاً هو تقسيم سوريا، لا يتكلمون في إعلامهم بغير ذلك. غالبية محلليهم يراهنون على اشتباكات بين مجموعات النظام الجديد، بفئاتها المختلفة، التي قد تشغلهم سنتين على الأقل. يراهنون على أن «سوريا كدولة لم تعد موجودة» كما يقول إيتان دانغوت، السكرتير العسكري السابق لوزراء أمن إسرائيل. هذه مقولات يتبنونها، كي تصبح أرض سوريا مستباحة، وإسقاط اتفاقية فكّ الاشتباك بين سوريا وإسرائيل بعد حرب 1973 مبررة.

من المشين أن هذه الاتفاقية التي تلغيها إسرائيل اليوم من جانب واحد عُقدت برعاية أميركية. لكن كل شيء يسقط أمام المفاهيم المطلقة التي يشنّ وفقها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ما يسميه «حرب القيامة»، التي باتت حرباً على كل ما يتحرك في المنطقة، يريد فيها «انتصاراً حاسماً»، وقضاء «كاملاً» على «حماس»، و«تغيير الشرق الأوسط».

وهو بالفعل يتحول، وتنقلب الموازين. ومع ذلك، فإن إسرائيل كلما شعرت بقوة أكبر، ازدادت شهوة لمزيد من القوة والتملك. وهذا ما اعتبرته «هآرتس» خطراً. فها هي إسرائيل تكثر من المناطق العازلة حولها، ثم تحتاج أن تبني عليها المستوطنات، ومن ثم ستجد ضرورة لحمايتها، بمناطق عازلة جديدة. وكل أرض محتلة إضافية تستجلب من يقاوم الظلم ليستعيدها. ونبقى مع هذا الداء في لعبة دائرة العنف المغلقة، لمجابهة الأطماع «المطلقة».