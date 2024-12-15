جيسي طراد



تعكس الأسواق المالية من حول العالم، الأداء الحقيقي للاقتصاد.

فاقتصاد مزدهر ونمو قوي، يترجم زخماً في أعمال الشركات، وارتفاعاً في أرباحها وأسعار أسهمها.

فإلى جانب كونها عاملاً أساسياً لتمويل الشركات وتنويع الاستثمارات، تشكل سوق الأسهم أيضاً أداة لتحقيق الأرباح الفردية، إضافة إلى المكاسب المؤسساتية.

ومن هنا، يبرز سوق دبي المالي، كالسوق الأفضل في المنطقة، من حيث الاكتتابات والاستثمار وتحقيق الأرباح.

منذ بداية العام الحالي، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً، من ناحية أداء المؤشر العام، لتقارب ارتفاعات سوق دبي، المكاسب المحققة في الأسواق الأمريكية، وهي الأكثر نشاطاً والأكثر تنوعاً وعمقاً.

في أوروبا، لا تتعدى مكاسب المستثمرين معدلاً يتحرك حول 10%، فيما سيحقق المستثمرون في الأسواق الصينية مثلاً، والصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مكاسب لن تتخطى 15%.

الأرقام تدل أن من استثمر في دبي حقق أرباحاً تفوق من استثمر في الأسهم الأوروبية، وتعادل أرباح المستثمرين في الأسواق الأمريكية.

ولا بد من الإشارة أيضاً أن سوق دبي استطاع أن يجذب خلال عام 2024، الذي لم يغلق دفاتره بعد، 132 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، بإشارة إلى اهتمام متزايد من الأفراد والمؤسسات الأجنبية في سوق خليجي محلي مزدهر، تتعاظم فيه فرص تحقيق عوائد مرتفعة، فيما لا تزال الاقتصادات العالمية تتخبط بين دفع عجلة النمو عبر تخفيض الفوائد المرتفعة، والسيطرة على التضخم، الذي يظهر إشارات خجولة في التراجع والاحتواء.

ومع الارتباط الوثيق لأداء سوق الأسهم بالنمو المتوقع أولاً، وبالعوامل الاقتصادية للبلاد التي يتتبعها المستثمرون، لتحديد أداء الشركات والفرص المتاحة أمامها في المستقبل، كالأوضاع السياسية والاضطرابات الاجتماعية، وتنوع وصحة القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالتوجهات الحكومية، يبرز سوق دبي في عام 2025، كالوجهة الأمثل للاستثمار والتداول، ليتصدر أسواق المنطقة للعام الثالث.

فالنمو المتوقع في الإمارات لعام 2025، سيسجل مستويات حول 6% ارتفاعاً، من 4.2% لعام 2024، ليؤكد استمرار الزخم في أسواق الأسهم.

أما المؤشرات الأخرى التي تؤثر في قرارات ومعنويات المستثمرين، من استقرار سياسي وأمان اجتماعي، فتتربع دبي والإمارات على رأس الدول المستقرة ذات الخطط الاقتصادية الواضحة، وتاريخ مستدام من الإنجازات وتحقيق الأهداف.