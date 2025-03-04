سهوب بغدادي

إنه «قمر» ينير دروب الحياة السرمدية، ويضفي رونقًا للأيام الثقيلة، هكذا جسدت المولودة «قمر» معاني كثيرة جميلة وغير معهودة في حياة والدها المترجم محمد الحريري وزوجته الأستاذة أماني عبدالكريم، بدءًا بتشخيص ابنتهما بمتلازمة داون، عندها سعت أسرتها بشكل دؤوب للبحث الشامل والموسع عن حالة ابنتهم الحبيبة ليمدوها بكل ما يلزمها من دعم ومساندة، إلا أنّ المحتوى العربي المتعلق بأبحاث الإعاقة على اختلاف تصنيفاتها وأنواعها للفئات المعنية تكاد تكون ضحلة وغير مثرية، من هنا، قررت والدة قمر ووالدها المترجم محمد أن يقوما بعمل إيجابي وفعَّال لخدمة تلك الفئة العزيزة على قلوبنا، من هنا، نشأت دار الكوكب التاسع من المملكة وتعتبر أول دار عربية للنشر والتوزيع متخصصة في نشر المحتوى المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف رفع مستوى الوعي بالأبحاث والمحتويات المتعلقة بذوي الإعاقة في العالم العربي، وللأخذ بالمجتمع نحو مشهد ثقافي شامل وموائم لرؤية المملكة 2030، إذ تتميز تلك الدار بترجمة المحتوى الذي لا تترجمه الدور الأخرى نظرًا لتدني عوائده المالية، على سبيل المثال لا الحصر: السير الذاتية لذوي الإعاقة، وشهادات وتجارب الأشخاص ذوي الإعاقة الحياتية، وأدب الطفل للأشخاص ذوي الإعاقة، لذا تراهن الكوكب التاسع على المحتوى وجودته وعوائده الفكرية التي تصب في إطار الوعي المجتمعي بإذن الله، بما يتماشى مع المبادرات والبرامج الحكومية في ذات المجال.