خالد السليمان



تشدّني كثيراً فعاليات وأنشطة برامج التطوع القائمة على الشراكات المجتمعية، ففيها مؤشر على وعي أفراد المجتمع بالتطوع والمشاركة في خدمة المجتمع، بالإضافة لاهتمام الجهات في القطاعين العام والخاص بأهمية دور المجتمع في التنمية والتوعية !

من النماذج الفاعلة برنامج «لنبادر» بمحافظة جدة الذي أطلق نسخته الرابعة لفعالية «عينك على البحر» تزامناً مع الاحتفاء بيوم التأسيس بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات، ويستمر لمدة ٤ أيام بالواجهة البحرية ٢، حيث اشتملت الفعالية على مجموعة من الأجنحة للتعريف بالبيئة البحرية، وعدد من أجهزة الواقع الافتراضي VR، وشاشات تعليمية، ومنطقة للرسم، وأحواض السمك، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة لمنطقة خاصة بالحياة البحرية، حيث هدفت الأركان التعريفية التي نفذتها جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جدة، وإدارة تعليم جدة إلى التعريف بالبيئة البحرية وما يحتويه البحر الأحمر من كائنات وشعب مرجانية لزيادة وعي المجتمع بدوره في الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها !

كان لافتاً وجود فعالية غوص تنفذ بإشراف الاتحاد السعودي للرياضات البحرية لتنظيف بعض الشواطئ منها شاطئ البضيع، وشاطئ خليج سلمان بهدف توعية الأطفال وحتى الكبار بعدم رمي المهملات في البحر، فالبحر ليس سلة مهملات أو ثقباً أسود تختفي فيه المهملات والأنقاض، بل بيئة حية متوازنة وحسّاسة تتأثر بكل تلوث واختلال بيئي تسببه عوامل خارجية من فعل أهل البر !

باختصار.. حماية البيئة البحرية ونظافة الشواطئ مسؤولية مجتمعية عظيمة تؤثر في حياتنا حاضراً ومستقبلاً !