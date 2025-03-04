في لقاء تلفزيوني كان واضحاً من دون لا لف ولا دوران، مباشر ومن دون مواربة.. رد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، على كثير من التساؤلات، وبعض اللغط والقيل والقال.. كان أبوفيصل نجماً صامداً متحدياً مواجهاً.

أكثر أمر أسعدني في اللقاء، الذي أجراه الإعلامي السعودي المميز، علي العلياني، في برنامج «مسرح الحياة» على قناة الراي، هو ما تفضّل به حين قال: إن هناك «هيئة للجنسية» سيتم إنشاؤها، هيئة مستقلة، وهي في طور استكمال كل الإجراءات ذات العلاقة.

هيئة الجنسية، التي نادينا بها مراراً وتكراراً، ستكون كالدواء الواقي لكثير من أمراض الفساد، التي طالت ملف الجنسية، الذي أثار، بعد فتحه، زوبعة صفّقت لها أغلبية الشعب الكويتي، فيما ارتعب منها وعارضها البعض الآخر.

من ارتعب وعارض هو من خالف، إما بشكل مباشر وإما غير مباشر، أو بمسؤولية مباشرة منه، أو بمسؤولية من سهّل له هذه المهمة ووقّع له على قرار الحصول على الجنسية، من دون استكمال كل شروط الحصول عليها، هو ارتعب من فتح ملف تزوير الجنسية وخاف منه، ومن ثم عارضه وما زال، إلا أن هذه الصحوة والزوبعة بفتح ملف التزوير.. كانت في النهاية «حتماً» لا بد منها، حيث فاحت رائحة التزوير النتنة في إطار الفساد، الذي انتشر في البلاد حقبة من تاريخ الكويت لأسباب متعددة، يقودها مبدأ «إذا غاب تطبيق القانون زاد الفساد».

‏هيئة الجنسية ستكون هيئة مستقلة، تضم مسؤولين وأشخاصاً من أصحاب العلاقة، ومن جهات مرتبطة بموضوع الجنسية بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعيدة عن كل الضغوطات التي مارسها في السابق مسؤولون كبار في بعض السلطات بالدولة وبعض من يملك حق القرار.. بمنح الجنسية الكويتية لمن لا يستحقها وفق الشروط اللازمة.

نعم ، ربما حصلت بعض الثغرات في سحب الجنسية من البعض، إلا أن إعلان إنشاء «لجنة تظلمات»، لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية، هو إجراء موفق ومطلوب لمن يجد أن من حقه أن يتظلم.

‏نتمنى نحن أهل الكويت أن يبقى موضوع الجنسية الكويتية في إطاره القانوني الملتزم، وألا يخضع لأي ابتزاز أو محاولات من أصحاب سلطة في أي مكان، وما كان حزم حضرة صاحب السمو أمير البلاد، والإصرار على تنظيف ملف الجنسية، إلا رد فعل على شعور عام بأن الجنسية الكويتية أصبحت هبة، وأصبحت مدخلاً للانتفاع بكثير من مميزاتها، التي يسيل لها لعاب الكثيرين.

‏سؤال طرحه المحاور، في هذا اللقاء، أن هناك من يرى أن موضوع الفساد أهم من موضوع تزوير الجنسية، الذي كان لا بد من تسليط الضوء عليه قبل فتح ملف تزوير الجنسية.

ولي وجهة نظر في هذا الموضوع، بأن تزوير الجنسية هو أكبر فساد حصل في تاريخ الكويت، فمن يسرق أموالاً، مهما كانت كبيرة، لا توازيها أبداً سرقة وطن كامل، وحقوق كثير من الشباب الكويتي وأهل الكويت.

امضِ قُدماً معالي الوزير بوفيصل، فخطواتك الجريئة والقوية لا يقوم بها إلا من يحب الكويت ويصر على الحفاظ عليها، أما المترددون والخائفون والضعفاء فهم من أوصلونا إلى الوضع الذي نتحدّث عنه.





إقبال الأحمد