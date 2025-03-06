عرفت الكويت، ومعنا دول أخرى، الفازلين مع ظهور النفط، مع خمسينيات القرن الماضي، بعد أن أصبح بالإمكان استيراده من الخارج، وكان لفترة طويلة المادة الوحيدة في البيت، التي تصلح لمختلف الاستعمالات، وخاصة في الشتاء، مع تشقق الشفاه، وأطراف الأصابع، يوم لم نكن ولا غالبية العالم يعرف كريمات الترطيب ومراهم تشقق الجلد وغير ذلك. ثم تعرفنا، ودول كثيرة أخرى معنا، على زبد حبوب الشيا، وشمع النحل، والفيجالينو Vegalino، المنافس الأكبر للفازلين، والمستخلص من النبات كلياً.

اخترع، أو اكتشف الفازلين (Vaseline) الكيميائي الأمريكي روبرت تشيزبرو (Robert Chesebrough). حيث كان في عام 1859 في زيارة لحقل نفط في ولاية بنسلفانيا، فلاحظ وجود مادة شمعية تُسمى «شمع القضبان (Rod Wax) تتراكم على معدات الحفر، ولاحظ أن العمال يستخدمونها في تضميد الجروح والحروق. فبدأ بدراستها وتنقيتها لإزالة الشوائب منها، وبعد تجارب عدة، نجح في إنتاج مادة هلامية ناعمة أطلق عليها اسم «فازلين»، وحصل على براءة الاختراع في 1865، وبدأ بتسويقها منتجاً متعدد الاستخدامات للعناية بالبشرة وعلاج الجروح والحروق الصغيرة، ومع الوقت أثبت فعاليته وانتشر في كل أنحاء العالم، ولا يزال منذ 160 عاماً يستعمل كمرطب وواقٍ للبشرة، ليصبح الاختراع تالياً جزءًا من حياة الملايين بفضل خصائصه المتعددة الاستخدام، ولم يختفِ من بيتي أبداً منذ الخمسينيات.

يتكون الفازلين أساسًا من مادة واحدة رئيسية، وهي الهلام البترولي (Petroleum Jelly). وهي خليط من المواد الهيدروكربونية المشتقة من النفط. ومن خصائصه أنه لا يحتوي على الماء أبداً، وخامل كيميائيًا، وغير قابل للذوبان في الماء، لذا يستخدم لترطيب البشرة، وعلمياً هو أفضل بكثير من الكريمات الغالية الثمن، التي تستعملها النساء، فهو مرطب مثالي للمناطق الخشنة مثل الكوعين والركبتين والكعبين، ويحمي البشرة من التشقق في الأجواء الشديدة البرودة، لذا يستعمل كحاجز واقٍ ضد الرياح، ويصلح لعلاج الجروح البسيطة، أو لحمايتها من الماء، ويرطب وينعم البشرة التي تحيط بالأظافر. وينفع حتى في إزالة مكياج الوجه، وخاصة القوي منه، مثل الماسكارا. كما يساعد قليل منه على أطراف شعر الرأس في منع تقصفه، كما يحمي الاسنان، أثناء فترة تبييضها، بوضعه على اللثة، وهو غير سام ولا ضار، لكن يجب تجنب وضعه على الجروح المفتوحة أو الملتهبة. وقد لا يناسب البشرة الحساسة، لذا يفضل اختباره على منطقة صغيرة أولاً.

مع نجاح المنتج الأصلي، قامت الشركة بإدخال منتجات عديدة أخرى تحت الاسم نفسه، كالشامبو والكونديشنر وغيرهما الكثير.

أحمد الصراف