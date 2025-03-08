أحمد الشمراني



انتهت مباراة الخليج بقضها وقضيضها وألمها وتعبها وسوء حكامها، ويجب أن نتجاوزها ونذهب إلى ما هو أهم، والأهمية كلها في مباراة الريان القطري، التي ينبغي ألا نركن إلى نتيجة الذهاب ففي الإياب تكمن كل الأسرار يا ماتياس.

إن أردنا ندير المباراة علينا أن نسجل هدفاً في أي لحظة من الشوط الأول لنضع الريان تحت الضغط، ولا أرى ذلك صعباً على زملاء محرز.

أقرأ تحذيرات معنية بالتخدير والخوف من تبعاته، أورد لكم منها رسالة بدر تركستاني، والتي حملت في مضمونها ما يجب أن يقول، ولا أشك مطلقاً في وصولها إلى اللاعبين ....

يقول بدر المدرجات، نعلم بأن الضغط الذي يدار حالياً من الجميع محبين و(محبين) في كل وسائل التواصل والبرامج عن اقتراب الأهلي من تحقيق النخبة ما هو إلا تخدير كبير وطعم بمسمى (الوطنية)، ‏علينا الحذر والوقوف خلف نادينا ولاعبينا وعدم الانجراف خلف هذه الطرق التي ستكون سلبية على فريقنا إذا تم تبنيها من قبلنا كجماهير

‏كلنا وياك لو طال الزمان ....

رسالة أرى فيها تحذيراً وتحفيزاً، نحذر من الأولى ونتمسك بالثانية.

عيد المولد أرى أنه حان الوقت لِيُمنَح فرصة المشاركة أساسياً، ولا أظن أن ماتياس لا يرى ما نراه من تراجع مخيف في مستوى فيغا وزياد الجهني، الذي يجب أن يعرف أن الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة.