أحمد الشمراني



• الهلال ليس في فورمة جيدة ومع ذلك يخاف منه الاتحاد مع أن الاتحاد هو من هزمه برباعية كل هدف أجمل من الثاني!

• ليس الاتحاد فقط من يخشى الهلال فكل الفرق (تهابه) بما فيها جاره العنيد النصر!

• إذن نحن أمام حالة ينبغي سبر أغوارها لنعرف أسباب الخوف ومسبباته.

• صديقي صالح الطريقي يملك لغة أحياناً يستعين بها لتقديم السبب الحقيقي لهذا الخوف، فهنا ردّ من «أبو إبراهيم» حول حديث مدرب الأهلي مع الحكم:

«تجاربنا تصنع آراءنا.

‏وهذا ما جعل «يايسله» من خلال تجربته، يرى أن الهلال يعامل بطريقة مختلفة، وطالب بالمثل.

‏وأظن «دوران» بعد عدم طرد لاعب الهلال، تشكل لديه نفس الرأي.

‏وبعضكم «حديث العهد على النقد» يرون العكس، مع مطالبة بمعاقبة الرأي المخالف له.

‏فماذا عن تجاربكم أنتم؟».

ويزيد:

«شرح للعقل «ذو البعد الواحد»:

«يايسله» لم ينتقد الهلال، أو يهاجمه كما تظنون، ‏نقده موجه «للجنة الحكام»، فهو يرى أن الحكام لا يعاملون الجميع بنفس الطريقة، ويطالب بالمساواة.

‏لهذا أختلف معه على هذه الفكرة، أما ترديدكم «وش دخل الهلال»، فهذا دليل أنكم «مع الخيل يا شقراء».

• هي يا صالح أشبه بدرس تثقيفي.. قد يفهمونه لكن لن يطبقوه!

• سؤالي لك وليس لهم: لماذا تخاف وتهاب الأندية الهلال؟

• أخيراً: ضع يدك على قلبك وقل:

‏«اللهم يا خالِق هذا القلب املأهُ إيمَاناً حتى ألقاك يوم ﻻ ينفعُ مالٌ وﻻ بنُون إﻻ من أتى الله بقلبٍ سَليم».