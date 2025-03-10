أحمد الشمراني
• الهلال ليس في فورمة جيدة ومع ذلك يخاف منه الاتحاد مع أن الاتحاد هو من هزمه برباعية كل هدف أجمل من الثاني!
• ليس الاتحاد فقط من يخشى الهلال فكل الفرق (تهابه) بما فيها جاره العنيد النصر!
• إذن نحن أمام حالة ينبغي سبر أغوارها لنعرف أسباب الخوف ومسبباته.
• صديقي صالح الطريقي يملك لغة أحياناً يستعين بها لتقديم السبب الحقيقي لهذا الخوف، فهنا ردّ من «أبو إبراهيم» حول حديث مدرب الأهلي مع الحكم:
«تجاربنا تصنع آراءنا.
وهذا ما جعل «يايسله» من خلال تجربته، يرى أن الهلال يعامل بطريقة مختلفة، وطالب بالمثل.
وأظن «دوران» بعد عدم طرد لاعب الهلال، تشكل لديه نفس الرأي.
وبعضكم «حديث العهد على النقد» يرون العكس، مع مطالبة بمعاقبة الرأي المخالف له.
فماذا عن تجاربكم أنتم؟».
ويزيد:
«شرح للعقل «ذو البعد الواحد»:
«يايسله» لم ينتقد الهلال، أو يهاجمه كما تظنون، نقده موجه «للجنة الحكام»، فهو يرى أن الحكام لا يعاملون الجميع بنفس الطريقة، ويطالب بالمساواة.
لهذا أختلف معه على هذه الفكرة، أما ترديدكم «وش دخل الهلال»، فهذا دليل أنكم «مع الخيل يا شقراء».
• هي يا صالح أشبه بدرس تثقيفي.. قد يفهمونه لكن لن يطبقوه!
• سؤالي لك وليس لهم: لماذا تخاف وتهاب الأندية الهلال؟
• أخيراً: ضع يدك على قلبك وقل:
«اللهم يا خالِق هذا القلب املأهُ إيمَاناً حتى ألقاك يوم ﻻ ينفعُ مالٌ وﻻ بنُون إﻻ من أتى الله بقلبٍ سَليم».
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