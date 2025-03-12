أحمد الشمراني



• أن يرشح أي فريق سعودي لبطولة النخبة الآسيوية فهذا طبيعي لأنها الأفضل، ولهذا لا تستهويني عبارات التخدير التي يتبناها إعلام وجمهور الأهلي.

• وما يقال من ترشيحات عن الأهلي يقال عن الهلال والنصر، وهي ترشيحات واقعية ومنطقية ومعقولة ومبنية على رؤية فنية ولم تكن مجرد كلام.

• إلا أننا يجب أن نعزز هذه الترشيحات بشحذ الهمم والتأكيد على أن هذه الأفضلية ورقة مهمة يجب استثمارها.

• قطعاً أحترم الهلال والنصر ودعمي لهما من منطلق وطني، لكنني لا يمكن أن أكون مثالياً في ظل وجود الأهلي الذي أعشقه، بل سأتوقف عند الاحترام، وأتمنى ما بعده للأهلي الذي أرى فيه البطل وأرى فيه ما يراه مدرج النبلاء.

• إلا أن هذا الحضور أصاب بعض صغار الإعلام بلوثة تجعلني آخذهم في حصة تدريس أقول فيها من البديهي أن نتعاطى مع جهلهم كواقع أو نبحث من خلال طيور شلوى عمن يرد بضاعتهم وإن تفاوت السعر.

• الأهلي لم يصعد بل عاد إلى موقعه الطبيعي، أو كما قال جمهوره «الأهلي لا يعود معتذراً بل عاد بطلاً»، وما بين الأقواس كلام أكبر من أن تستوعبوه حتى ولو استعنتم بكافة أعضاء كل قروباتكم ومساحاتكم.

• هل سمعتم ما قاله مدرب الريان عن جمهور الأهلي؟

• أخيراً، يقول نيكوس كازانتزاكيس: «ما أجمل أن تبقى وحيداً، حراً، بعيداً عن روتين المجتمع المثير للضجر، وخارج حظيرة هذا القطيع البشري. ما أجمل أن تسير وتسير، ولا ترى شيئاً سوى الشمس، والبحر، والصخور، وتحس ما في الداخل يرفرف، كورقتين متفرعتين من شجرة الله العظيمة».

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