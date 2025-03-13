كان أهل الممالك الحضارية بشبه الجزيرة العربية تجاراً مشهوداً لهم في العالم القديم بمهارتهم في هذا المجال. لعبوا دوراً حضارياً عظيماً على نطاق واسع كناقل ووسيط ثقافي وحضاري عن طريق التجارة ونقل عروض التجارة، وكذلك الثقافات ما بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. وسواء كان هذا الدور عن قصد أو غير قصد، فلا يمكن اختزال تأثير التجارة بين الشعوب القديمة في الجوانب والعائدات الاقتصادية فقط! ففي زمن كانت السفينة والجمل هما الناقلان الرئيسيان للبضائع والأشياء المادية كانا أيضاً وسيلة لنقل الثقافات والفنون والآداب بين الشعوب القديمة. ومما لا شك فيه أنه كان للموقع الفريد لشبه الجزيرة العربية في قلب ومركز العالم القديم بين حضارات الشرق الأدنى القديم - مصر وبلاد ما بين النهرين، أهمية وميزة جعلت من شبه الجزيرة العربية واحدة من أهم المعابر والمراكز الثقافية والحضارية في العالم القديم.

وتظل التجارة والاقتصاد من أهم الميادين التي ظهرت فيها الصلات الحضارية بين مصر وشبه الجزيرة العربية خلال العصور الفرعونية. ويؤكد الكاتب السعودي قفاف البشير أنه من خلال ما ورد في الوثائق التاريخية وكتب الأخبار والسير كان لأهل مكة على وجه التحديد وممالك الجزيرة العربية الشمالية خبرة وباع كبير في التجارة، تمتعوا بتجارة مزدهرة، وضعوا لها قواعد وقوانين تحفظها وكانوا خبراء في تنمية الثروات. استعملوا منذ القديم الموازين والمكاييل، وكذلك القياسات لتنظيم عمليات البيع والشراء وعرفوا المبادلات التجارية، وكذلك الشراء باستخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة.

كانت هناك صلات وعلاقات تجارية مهمة بين الممالك الجنوبية في شبه الجزيرة العربية، وبين مصر خلال العصور القديمة. وساعدت شبكة الطرق المتميزة والفريدة بجزيرة العرب على الربط ليس فقط بين شمال وجنوب الجزيرة، بل ومناطق الحضارات القديمة خارجها سواء بلاد فارس والهند شرقاً، والعراق القديم وسوريا وفلسطين شمالاً، ومصر غرباً، وبلاد الحبشة جنوباً. كانت الجزيرة العربية معبراً لتصدير وتجارة العطور والبخور والنباتات الطبية فيما بين المحيط الهندي وبلاد شرق المتوسط.

أكدت النقوش الصخرية التي عثر عليها على جانبي طرق التجارة وعند محطات استقبال القوافل أن الحياة الاقتصادية بشبه الجزيرة العربية ارتكزت على التجارة والزراعة. ومن أهم علماء تاريخ الشرق الأدنى القديم العالم المصري المرحوم عبد العزيز صالح، الذي قام بوضع كتاب والعديد من الدراسات المهمة عن حضارات الممالك القديمة بشبه الجزيرة العربية والعلاقات التي ربطتها بالحضارة المصرية القديمة. ومن الجزائر العالم المرحوم الدكتور بلقاسم رحماني، الذي كرَّس حياته لدراسة العلاقات بين شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا وكيف لعبت مصر دوراً محورياً في المجالات التجارية والاقتصادية بين الجزيرة العربية وشمال وشرق أفريقيا. وسوف نقوم بنشر عدد من المقالات حول هذا الموضوع المهم لكي نبين قيمة التجارة بين الحضارات في نشر الثقافة والقيم الحضارية، وأن الحروب والنزاعات، بل واحتلال الأرض لم تستطع أن تؤثر التأثير الحضاري الذي قامت به التجارة والعلاقات الاقتصادية... وللحديث تتمة.