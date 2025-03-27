عثمان بن حمد أباالخيل

نفس الإنسان تتألم وذلك بسبب أحداث مؤلمة أو اضطرابات نفسية ومشاكل أسرية واجتماعية وعلاقات عاطفية ومهنية، وما عليه إلا اللجوء إلى الفضفضة وهي طريقة من طرق العلاج النفسي، وسيلة جيدة يتحرر بها من مشاعره وأحاسيسه التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياته.

حديث الإنسان مع غيره بما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله، وهو ما يسمى التنفيس عن النفس أو ما نُطلق عليه (الفضفضة).

في لغتنا العربية الجميلة مصدر فضفض، بمعنى اتسع، فيقال فضفض الشيء أي اتسع، ويقال فضفض العيش، أي زاد واتسع وكبر، ويقال عيش فضفاض أي رغد، ويقال فضفض الثوب أي وسّعه.

بالتأكيد الفضفضة من أكثر الوسائل الحيوية شيوعاً للتخفيف من هموم النفس البشرية، المهم أن تجد الإنسان الذي تثق به مع العلم أني أشك أن تجد الإنسان المناسب ربما الطبيب النفسي. (لا تُكثروا من الفضفضة، فإنّكم لا تعرفون متى يخون المنصتون). محمود درويش.

الراحة والسعادة اللتان يشعر بهما المفضفض بعد الانتهاء من التحدث مع إنسان آخر يعرف معني الإنسانية يشعر بعدها وكأن حملاً ثقيلاً أُزيح من على كتفه.

شخصياً أو من الحديث مع النفس، أتحدت مع نفسي أنا، التحدث مع من يفهمني، حديث النفس يعالج التوتر والقلق ويمنحنا الفرصة لتحديد أفكارنا، ومحاولة التوصل لعلاج للمشاكل التي تسبب لنا القلق وما أكثرها في وقتنا الحالي، تماماً عكس ما كان يحدث في الزمن الجميل.

هل حقاً هناك إنسان مناسب لتفضفض معه عن نفسك، الإنسان المناسب، ذي العقل المتّزن، الأمين الموثوق به، الذي يمكن ائتمانه على تفاصيل حياتك وأسرارها.

فالفضفضة سلاح ذو حدّين، ومن الممكن أن تسيء لصاحبها إن كان الإنسان غير مناسب، الحذر من التسرع في الاختيار.

جميل هذا القول (إذا تعب صديقك في يوم وفضفض لك، لا تستغل ضعفه وتسحبه في الكلام، وتخليه يندم في يوم أنه قال شيء ما وده يقوله). لا شك أن هناك الكثير ممن ندموا وعضّوا أصابع الندم حين أصبح السر على شفاه الآخرين.

نصيحة جربتها مع نفسي، جلسات الاسترخاء في المكان المناسب والتأمل سوف تصفي الذهن وتتخلص من الطاقة السلبية بطاقة إيجابية، إنها الطريقة التي يتخلص بها المهموم من همه وخطوة كبيرة في إرضاء النفس.

علماء النفس ينصحون بالكتابة عن كل ما نشعر به من مشاعر غضب، حزن، خجل، فلها أثرها السحري على الاستشفاء والتعافي واستعادة التوازن والتصالح الداخلي مع النفس وانعكاس ذلك على الصحة النفسية.

دعوة صادقة أحرقوا الرسائل بعد كتابتها ولا تحتفظوا بها إذا كانت رسائل سلبية، فهي تعكس حجم الفضفضة التي تود التخلص من أسبابها.

(الفضفضة، أحياناً غلطه، فَلا تُكثِر مِنها). ويليام شكسبير.

همسة شخصية:

(حين الفضفضة لا تثق إلا بنفسك وقلمك).